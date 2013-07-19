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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Emre Uslu Erdoğan'a neden özür diletmek istiyor?  


26-12-2012, 21:51 Kategori: Siyaset  
Emre Uslu Erdoğan'a neden özür diletmek istiyor?

Türkiye'nin 'Taraf' gazetesinde yazan, Türk devlet bekasının sıkı savunucusu ve yazılarından "gizli" Kürd düşmanı olduğu apaçık sırıtan Emre Uslu'nun son yazısında Kürd düşmanlığı sezilmese de Erdoğan’a Roboskî katliamından dolayı özür diletmek arzusunun altında Türk devletinin bekasını koruma ‘ülküsünün’ yattığı açık. Olsun. Bu yazısıyla ikinci kez KP'de yayınlanmayı hak etti.

İlk kez bir yıl bundan önce, 22 Aralık’ta ‘PKK’daki çatlak tasfiyeye dönüşüyor’ yazısını şöyle bir tanıtımla yayınlamıştık: “Emre Uslu bir yerlerden talimat alarak bir yerlere mesaj verdiği için dikkate alınması gereken figürdür. İbretlik bir yazı olduğu için yayınlıyoruz”.

‘Erdoğan neden özür dileyemez’ yazısında da bir yerlerden bir yerlere mesaj götürüyor gibi…


Erdoğan neden özür dileyemez

Emre Uslu

Uludere faciasının birinci yıl dönümü. Olayın olduğu günün ertesinden itibaren devletin konuyu kapatmaya çalışacağı netleşmişti. Örneğin Şırnak’a gönderilen müfettişlere olayın üstünü kapatmaları yönünde telkinlerde bulunulmuş olabileceğini, müfettişlerin oraya soruşturma için değil araştırma için gönderildiğini, mülkiye müfettişlerinin bir idari soruşturma yapmayacaklarını daha önce yazmıştım. Yazdıklarım teker teker doğrulandı. Hatta hükümete yakın bazı yazarlar hükümet bugün çözecek yarın çözecek diye bizleri uyutmaya oyalamaya çalıştı ama bizim açımızdan durum netti. Hükümet Uludere faciasının üstünü kapatmak istiyordu.

Peki, hükümet Uludere faciasını neden kapatmak istesin? Neden özür dilemesin?

Bunu anlamak için Uludere faciasının gelişimi, bombalanma kararı ve sonrasını bilmek gerekiyor.

Sanırım artık şu konuda kafalar net: Uludere faciası bir planlı operasyondu. O kafilenin içinde Fehman Hüseyin’in de bulunduğu istihbaratı ile TSK dolduruşa getirildi. Bu “istihbarat” akışı o kadar yoğundu ki TSK oraya uçak kaldırıp bombalamaya kilitlendi. Uludere faciasının öncesinde en az yedi sekiz farklı raporla “Fehman Hüseyin bu bölgede” istihbaratı alındığı biliniyor. Uludere olayından sonra PKK’nın Kuzey Irak’ta MİT’e çalışan kişileri öldürdüğü de basına yansıdı.

Bu yönüyle Uludere faciası öncelikle bir istihbarat faciası. Başbakan’ın Uludere faciası nedeniyle özür dilemesi demek istihbarat teşkilatının ciddi bir soruşturma geçirmesi demek. Bunu da en fazla istemeyen Başbakan. MİT’e dokunulmazlık kanunu çıkararak soruşturmayı zaten önlemiş durumda. Yani aslında biz Başbakan özür dilesin derken Başbakan’ın en istemediği şeyi yapmasını istiyoruz. Dolayısıyla özür filan hayal.

Ayrıca operasyon kararı açısından bakıldığında da Erdoğan açısından büyük sorun var. Zira uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Uludere operasyonu bir “sıcak takip” operasyonu değil “sınır ötesi operasyonu”dur. Bu noktada operasyon kararının kimin tarafından verileceği konusunda birtakım belirsizlikler var. Yetki devri yapılmış olsa bile Uludere’de “vur emri” hükümeti doğal olarak sorumlu kılıyor. Özellikle uluslararası mahkemelerde bu Erdoğan’ı zor durumda bırakacağından dolayı özür dilemesi oldukça güç.

Operasyon sonrası açısından bakıldığında Erdoğan’ın müthiş bir manipülasyon çemberinin içinde olduğu da görülüyor. Erdoğan daha önce “mayın haritaları o köylülerde ne arıyor” şeklinde tamamen anlamsız bir çıkış yapmıştı. Erdoğan’ın mayın haritası çıkışı ile maniple edildiğini daha önce yazmıştım. Erdoğan burada durmadı yeni bir çıkış daha yaptı. “Gelen köylülerin kaçakçı mı terörist mi olduğunu anlamak için uyarı atışı yapıldığını, gelenlerin uyarı atışına rağmen yürümeye devam etmesi nedeniyle terörist sanılarak bombalandığını” açıkladı.

Bu açıklama da eğer Erdoğan kendisi kamuoyunu maniple etmeye çalışmıyorsa felaket bir manipülasyon ile karşı karşıya demektir. Zira gelen gruba kaçakçı mı terörist mi diye top atışı ile uyarı yapılmaz. İkincisi, Uludere hava sahası saat 18:00 itibariyle uçuşlara kapatılıyor. Bu saat itibariyle o grup henüz yükünü yükleyip Türkiye sınırına doğru yönelmemiş. Onların Türkiye sınırına yönelmesi 19:16 civarında. Hükümet yetkililerinin “uyarı” atışı dediği atış ise 19:40 civarında yukarıdan gelen emirle yapılıyor. Yani Başbakan’ın dediği grup yapılan uyarı atışını dikkate almadığı için uçak kaldırılıp bombalatılmıyor. Eğer öyle olsaydı hava sahası o köylüler daha Türkiye sınırına yönelmeden kapatılmazdı. Operasyon kararı verenler gelenlerin “PKK” grubu olduğundan emin. Top atışlarını sadece grubun Irak tarafına mı yoksa Türkiye tarafına mı yöneleceğini belirlemek için atılıyor. Zaten bu sırada ABD’ye ait İHA’da bölgeye gelmiş, bu hareketi tesbit etmeye çalışıyor. Köylülerin Irak tarafına değil Türkiye tarafına yöneldiği anlaşılınca ABD İHA’sı bölgeden gönderiliyor ve bombalama için düğmeye basılıyor.

Bu durumda Uludere olayından sonra ya birileri Erdoğan’ı maniple diyor ya da Erdoğan gerçeği biliyor kendisi kamuoyunu maniple etmeye çalışıyor. Hangisi doğru olursa olsun bu bize tek doğruyu işaret ediyor: Erdoğan yeni soruşturmaları başlatacak bir özür dileyemez. Ancak taraflarla anlaşırsa, hiçbir hukuksal sonuç doğurmayacak surette bir özür dileyebilir.

Diğer gazeteciler susarken, Uludere olayını twitter üzerinden ilk duyuran tek Türk gazeteci olarak başından beri hükümetin özür dilemesi gerektiğini savunuyorum. Erdoğan’ın hâlen şansı var. Erdoğan’ın neden özür dileyemediğini anlatmak için sanırım bu yazı açıklayıcı olacaktır.

Not: Başbakan’ın ofisinde dinleme böcekleri bulunmuş. Medyaya yansıyan bilgilere bakılırsa bu böcekler geçen şubat ayında bulunmuş. Benim merakım şu: Acaba böcek aramasının kamera kaydı var mı? Kamera kaydı yoksa, pekâlâ o aramayı yapan kurum da olmayan böcekleri çıkarıp Erdoğan’ı maniple etmek isteyebilir. Dünya siyaset tarihi bunun yüzlerce örneğiyle dolu. Erdoğan umarım varsa o video kaydını incelemiştir. Yoksa bir başbakanı, odanda böcek bulduk deyip maniple etmek kadar kolay bir şey yoktur. Bunu dış istihbarat servisleri de yapar Başbakan’ı bir yöne kanalize etmek isteyen başka servisler de... Bu bağlamda sorulması gereken soru şu: Böceklerin çıktığı tarih ile Erdoğan’daki değişimin tarihi örtüşüyor mu? Erdoğan’da son bir yılda görülen tuhaf değişimin, giderek Ergenekoncu çizgiye doğru kayışının ofislerinde çıkan böceklerle ilişkisi olabilir mi? Varsa nasıl?


 
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 Yorum #1  | 26 Aralık 2012 23:32 | Alıntı     

A.Dara

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   ICQ: --,
$imdi bu vampir recep ile ; salya sümük , balgam tükürüklerle , timsah gözya$lari döken Fethullah
Gülen cetelerinin hizmetindeki Emre Uslu'ya ne diyelim ki ? Gönül isterdiki dünyanin hicbir yerinde
gazeteciler bu kadar tetikci ve bu kadar iktidara yalakalik etmeselerdi..BI navê Kurd u Kurdistan;
min bixwe $erm dikim ku min li ser rojnemevaneki bi wi rengi xirap maqale binivisim..Ben utaniyorum onlarin yerine, emin olun ! Yok vampir recep özür diler mi , dilerse niye diler ? Dilemezse niye dilemez ? Gec bunlari gec yalaka yazar müsveddesi ! Bu saatten sonra özür dilerse
o özürün zaten bir mecidiye Abdulhamit parasi kadar degeri yoktur ! Ulan cani herifler; Kibrista
Rumlar ve Türkler arasi cati$malarda toplam 20 Türk öldürülmemi$ti ; 10-15 ki$inin ölümünü bahane edip Kibris'i i$gal ettiniz; üstüne üstlük bir de orada devlet (!) kurdunuz kara paralariniz
icin ! Yine be$ yada on yil önce Almanya'nin bir $ehrinde; Sollingen'de Türk jitem elemanlari bir Türk ailenin
evini yakti , evde 6 ki$i can verdi ve olayi PKK nin üzerine yikmaya cali$tilar..Beceremediler..
ancak 6 ki$i icin Almanyanin altini üstüne getirdiniz ! Alman iktadar ve muhalefetini peri$an
ettiniz..Olayi bir katliam olarak nitelendirdiniz ve halen de heryil anma etkinligi düzenliyorsunuz
Olayi kesin olarak Türk Jitemi yapmasina ragmen, milyonlarca Mark da Almanyadan aldiniz !
Peki Kürtlerin katliami o kadar ucuz mu yalaka E. Uslu ? Bir de güya TSK doldurulu$a getirilmi$ de...Yok katledilenlerin icinde Ferman Hüseyin varmi$da..Sayin Ferman Hüseyin'in ismini o pis agziniza olmayin..Ferman Húseyinin tükürügü sizden binlerce kez degerlidir ..Herkesi aptal
ve kendini o kücük beyninle akilli zannediyorsun ? Taraf gazetesinde iktidarin borazanligini
yapip bir sansür kurumu olu$turdun sayin Ahmet Altan'a kar$i..$imdi bol bol " baba "n
vampir recep' e yalakalik yapabilirsin ? $u yazdigina bak; " Erdogan müthi$ bir manüpülasyon
cemberi icinde .." imi$ !!! Mi$, mi$, mi$ !!
ettiniz !
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- Может, и не надо снимать кино про наших современников, особенно по горячим следам и жареным фактам? Не нужно трогать память певицы раньше времени. Тем более после ее смерти разразился громкий «бриллиантовый» скандал... http://alvsestroy.ru/dyimohod-v-bane.html - Проблема не в этом. Проблема в том, что создатели фильма именно так понимают запросы зрителей. Они считают, что публике интересно знать только про камешки Зыкиной. Оскорбительная фраза «Пипл хавает» - во главе угла. Мне кажется, надо с большим уважением относиться к зрителю и его запросам.
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 Yorum #15  | 16 Şubat 2014 06:29 | Alıntı     

Uraganfed

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... А еще встретили человека, который давно-давно, где-то в девяностых, уже видел в этих местах одного русского - огромного, под два метра ростом, на крохотной четырехметровой яхте. Они его радушно традиционные домики "фаре". http://Tutsait.ru Фото: Из семейного архива Невзоровых.
Краткое содержание предыдущих серий. Москвичи Андрей и Лена женаты четверть века. А когда дочка и сын выросли, отправились вдвоем в кругосветное путешествие на своей маленькой яхте "Дельта".


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Uraganfedor
 Yorum #16  | 19 Şubat 2014 14:53 | Alıntı     

Merlinhor

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Воспитание, карьераimg alt="sonya049" src=" upload fm foto sonya049.jpg" style="border: 0px solid ; margin: 6px;" align="left" Мнение о том, легче или труднее воспитывать детей в многодетных семьях, еще более неоднозначно: 49% говорят, что труднее, 32% - что легче. Правда, здесь имеет место смешение смыслов: слово «воспитание» могло быть понято и с дидактической, и с практической (поднимать, растить) точек зрения. Так или иначе, на наш взгляд, подобное распределение ответов может быть интерпретировано как отсутствие общепринятой точки зрения о том, выгодна или же обременительна многодетность для родителей. http://alvse.ru/monolitnyj-fundament.html А вот относительно того, как многодетность семьи сказывается на карьерных шансах детей, сомнений у респондентов значительно меньше. Более половины опрошенных (57%) считают, что выходцам из многодетных семей добиться успеха в жизни сложнее, чем выходцам из семей обычных. О равенстве шансов говорят 23% респондентов, а о том, что детям из многодетных семей по жизни приходится легче, - только 7%.
Причинно-следственные связиКроме того, многодетность, как правило, ассоциируется с бедностью и общим неблагополучием семьи. Большинство участников массового опроса (65%), отвечая на вопрос, в каких семьях сегодня чаще бывает много детей, склонялись к мнению, что в неблагополучных. Противоположной точки зрения, что многодетная семья - это, как правило, семья благополучная, придерживаются лишь 14% опрошенных.


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Merlinandrey
 Yorum #17  | 24 Şubat 2014 02:36 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Штрафы - для педагогов, двойки - для учеников http://strongfish.ru/spravochnik/salony-kr...kurkino-moskva/ Нарушения в ходе Единого госэкзамена наказывают в соответствии с Кодексом об административных нарушениях (статья 19.30). http://soupwok.ru/dushevaya-kabina-e-1611gx037r.html
Граждане, исказившие результаты ЕГЭ или нарушившие порядок проведения экзамена, заплатят штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица - до 40 тысяч рублей, а юридические лица - до 200 тысяч рублей. Правда, за разглашение своих заданий кара менее строгая. С отдельного гражданина штраф до 1 тысячи рублей, а с должностного лица - до 5 тысяч рублей. Выпускники, уличенные в нарушении правил Единого, не смогут получить в этом году аттестат - их работу на экзамене аннулируют, а пересдать позволят только следующим летом.


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Vurdalaksasha
 Yorum #18  | 26 Şubat 2014 14:14 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Когда я получила от девочек их тексты, мне стало понятно, что бы я еще могла к их словам добавить - так и получились эти странички. value="789"В Мой МирГруппа Семья Растет на Facebook! http://wayaninvestor.ru/santehnik-na-rabote.html Мы все родились в восьмидесятых. Тогда многодетность как бы поощрялась государством. Моя мама мне рассказывала, что, предъявив удостоверение многодетной мамы, в магазине «Малыш» можно было купить пару распашонок и ползунков, одно полотенце, детские колготки; а беременные по справке из женской консультации могли себе купить платье «на животик». А реально, товар «выбрасывался» на полки магазинов и мои родители, как и любые другие советские мамы и папы, выстаивали огромную очередь. Помню купленные таким образом ярко-красные и желтые резиновые сапожки, у которых на подошве была выдавлена пятка. Четыре пары, мал мала меньше. На снегу оставались следы босых ног. Это тогда нам было весело и прикольно, а сейчас я подумала: символично.
Моей маме всю жизнь неслось вслед: «Нищету плодят…» Моя мамочка, моя дорогая! Я хочу тебе поклониться низко, до самой земли за то, что мы есть друг у друга!!! Мы разные, порой ссоримся и не сходимся во взглядах на воспитание детей, но мы все равно поддерживаем друг друга. Всегда. Как мне завидовала моя подруга-одноклассница, которая всегда приходила к нам играть, и даже обедала у нас. Она говорила: «Ты такая счастливая! У тебя целых три сестры, а у меня ни одной…»Да, мои родители не были в партии, они не дипломаты и не чиновники. Они оба музыканты. Мы не могли дорого одеваться. Но моя мама так одевала нас, в сшитое и связанное ею, что окружающие все время спрашивали: «Где вы это купили?» Мама поразила меня тем, что ни разу не сидела с нами до года. Бегала на работу, в музыкальную школу, которая была недалеко от дома. «Вот, через три часа бежишь домой, а грудь уже начинает промокать, потому что кормить пора…» С нами всю жизнь жила бабушка, которая нами тоже очень много занималась.


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Serpimolot
 Yorum #19  | 1 Mart 2014 07:17 | Alıntı     

DanielMymn

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello. And Bye.

mr fitz
 Yorum #20  | 1 Mart 2014 17:13 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Луценко осужден на четыре года лишения свободы с конфискацией имущества за растрату госсредств в особо крупных размерах и на два года ограничения свободы за служебную халатность в бытность главой МВД. В конце августа 2012 года экс-министр был этапирован из СИЗО в Менскую колонию в Черниговской области. В конце декабря 2012 года Луценко обратился к руководству колонии с просьбой обеспечить проведение ему операции, рекомендованной врачами Черниговской областной клинической больницы. Экс-министр нуждается в операции по удалению полипа в кишечнике. http://wayaninvestor.ru/vneshnyaya-otdelka...-saydingom.html КИЕВ, 20 янв - РИА Новости, София Мусич. Осужденный экс-глава МВД Украины Юрий Луценко в течение дня будет доставлен в киевскую клинику "Обериг" для проведения операции, сообщает в воскресенье сайт украинского еженедельника "Тыждень.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Пенитенциарная служба ранее сообщала, что Луценко может быть доставлен в киевскую клинику в понедельник, 21 января. По данным источников издания, изменение планов связано с событиями четверга, когда трое депутатов отказались покинуть помещение больницы, где проходит курс лечения экс-премьер Украины Юлия Тимошенко.


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Jugakos
 Yorum #21  | 8 Mart 2014 07:36 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Самое прямое. Около 10 тысяч лет назад климат на планете опять поменялся. Из Арктики пополз ледник. Гиперборейцы были вынуждены покинуть свою страну. Их отступление на юг длилось несколько тысяч лет. Об этих временах историки уже имеют отрывочное представление. Потомков гиперборейцев называют ариями, или индоевропейцами. Часть из них не ушла далеко на юг, а обосновалась в лесостепях, на Европейской части нынешней России и в Центральной Европе, стала заниматься земледелием. Это и были предки славян. http://alvsestroy.ru/pohodnaya-banya-video-instruktsiya.html Артефактов - множество
- Тогда почему мы не можем найти следов этой цивилизации?


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Uraganfedor
 Yorum #22  | 14 Mart 2014 00:30 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Жалоб ни от одной из сторон случившегося не поступало, - сообщила «Комсомолке» Анна Деменева, консультант аппарата уполномоченого по права человека в Свердловской области. http://itakny.com/spravochnik/turistichesk...y/rast-tur-ooo/ Судьба самого инвалида также остается неясной. В екатеринбургской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Свободное движение» уверяют, что его они не знают. http://stroika-prof.ru/galereya/feed/
- Скорее всего, это профессиональный попрошайка, приехавший из другого региона, - предположила Елена Леонтьева, председатель общественной организации «Свободное движение». - Большинство колясочников Екатеринбурга даже в самой тяжелой форме работают, потому что хотят заработать на машину. Иначе у нас дальше дома и не уедешь.


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Vurdalaksasha
 Yorum #23  | 18 Mart 2014 10:28 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Все происходящее заснял видеорегистратор в «Хендае» Максима. Он выложил видео в интернет и написал: http://newwoomen.ru/salony-krasoty/beauty-studio-salon/ - Ехал никого не трогал. Если кто узнал этих "обезъянов", сообщите пожалуйста. Будем признательны. В полицию заявление написано, но особых результатов от них не ждем.
Парня с оружием тут же опознали пользователи городского автофорума. 20-летний Игорь Новоселов «прославился» еще в начале февраля этого года, когда пошел с друзьями ночью за пивом и после отказа продавщицы продать им пару бутылочек пригрозил ей автоматом «Калашникова». В тот же вечер к нему домой ворвался СОБР, оружие нашли в багажнике припаркованной под окном машины. В полиции подтвердили личность дебошира. Тогда на него завели уголовное дело всего лишь за хулиганство: автомат оказался пневматический, а уходя из киоска, парень кинул продавщице 100 рублей - потому на Новоселова не стали заводить дело по более серьезным статьям: «угроза убийством» или «разбой».


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Serpimolot
 Yorum #24  | 19 Mart 2014 17:17 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
КИЕВ, 4 апр - РИА Новости. Экс-глава министерства внутренних дел Юрий Луценко требует в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отменить приговор по второму уголовному делу, которым он был осужден на два года ограничения свободы за служебную халатность. По мнению экс-министра, в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции были нарушены его базовые права. http://alvesti.ru/razrez-terrasyi-ot-briga...m-v-latvii.html Рассмотрение жалобы Луценко на второй приговор>>
Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел в четверг начал рассмотрение кассационной жалобы Луценко на приговор по второму уголовному делу, которым Печерский районный суд Киева в августе 2012 года приговорил экс-министра к двум годам ограничения свободы, признав его виновным в служебной халатности при расследовании уголовного дела об отравлении в 2004 году тогда кандидата в президенты Виктора Ющенко.


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Jugakos
 Yorum #25  | 22 Mart 2014 06:45 | Alıntı     

Misterkol

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   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Также перец богат ликопином. Это мощный антиоксидант, снижающий риск развития рака. http://alvse.ru/dunkar-gorn-rakovina-dunkar.html ВМЕСТО ЧЕСНОКА - МОРКОВКА http://alwoomen.ru/stat/uxod-za-rebenkom/uxod-za-rebenkom/
Любой диетолог вам подтвердит: калорийность и гликемический индекс (см. выше) у этого продукта минимальны, а польза просто гигантская!


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Misterkol
 Yorum #26  | 23 Mart 2014 13:48 | Alıntı     

Figeredo

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Настоятель прихода священник Алексей Ястребов, который в рамках празднования был возведен в сан протоиерея, сказал, что в этом году можно отмечать также 230-летие русского православия в Венеции - с прибытия сюда священника в составе посольства Российской Империи в Венеции в конце XVIII века. http://stroikaon.ru/ В XIХ и ХХ веках жившие в Венеции и посещавшие ее православные из России окормлялись в исторической греческой церкви города. В 2003 году был основан приход во имя святых Жен Мироносиц, который состоит в значительной степени из трудовых мигрантов из Молдавии и Украины и совершает богослужения, с разрешения католической епархии Венеции, в небольшом храме XI века San Zan Degola. Одновременно приход стал базой для паломников из России и Украины. http://sponsite.ru/category/news/feed/
В рамках празднования состоялась презентация книги Михаила Талалая "Русский некрополь в Венеции" и открытие фотовыставки Владимира Асмирко, посвященной Соловкам, а также концерт православного хора инженерных войск из Владимира в одной из церквей Венеции - базилике Фрари.


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Figeredo
 Yorum #27  | 25 Mart 2014 00:00 | Alıntı     

Tardomik

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
А там уже баварцы гуляли на полную катушку. В самом начале к игрокам обратился председатель правления Карл-Хайнц Румменигге. http://vestynedv.ru/2013/07/metody-gosudar...vyj-rynok/feed/ - Я убежден, что эта команда перепишет историю «Баварии» по-новому, - сказал в речи «Кале». http://alvsestroy.ru/sauna-in-the-wild-rus...esu-part-1.html
Игроки же были навеселе с самого стадиона. Вот вратарь Мануэль Нойер на выходе поделился впечатлениями.
 Yorum #28  | 25 Mart 2014 20:24 | Alıntı     

Timothyoi

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   ICQ: --,
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 Yorum #29  | 27 Mart 2014 11:58 | Alıntı     

Medikcup

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
За все время, как выяснили сотрудники прокуратуры, директор интерната успела заплатить дочери более 900 тысяч рублей. Сумма, по подсчетам специалистов, уж очень большая. На деле она должна быть значительно меньше. http://proff-stroika.ru/stati/poleznye-sov...yatno-ot-kleya/ За это в отношении Григорчуковой могут возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства». Сейчас этот вопрос решается в следственных органах. http://aluslugi.ru/fondital-radiatoryi-otopleniya.html
Если уголовное дело все же возбудят и оно дойдет до суда (а его возбудить должны, уж больно нарушение серьезное), то Тамаре Григорчуковой в худшем случае грозит по нему до четырех лет лишения свободы. В лучшем (для нее) она отделается штрафом в 80 тысяч рублей.
 Yorum #30  | 31 Mart 2014 06:51 | Alıntı     

AustinZes

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   Yayınlar: 0, Yorum: 61, Kayıtlı: 29.03.2014
   ICQ: 213122671,
ну вот хорроший сайтик
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