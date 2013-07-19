Kürkçü: Türkler’le Kürtler aynı çatı altında yaşayamaz  

Ertuğrul Kürkçü, 'Türkiye Cumhuriyeti devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum' dedi
Qilaban'da katledilen 34 Kürdü anma etkinliğinde konuşan BDP’li Ertuğrul Kürkçü, "Bu olaydan sonra Türkler’le Kürtler aynı çatı altında yaşayamaz" dedi.
Geçen yıl Uludere'de Türk savaş uçaklarlarından atılan bombalarla vahşi biçimde katledilen 34 Kürd İstanbul'da düzenlenen etkinlikle anıldı.
Anma programına BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ve milletvekilleri Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de katıldı.
Kışanak, yaptığı konuşmada, "Roboski'nin hesabı verilmediği sürece bu devlet bizim gibi mazlum katliamlara maruz kalan yurttaşların bireylerin devleti olmayacaktır" dedi.
BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, Uludere olayından sonra Türklerle Kürtlerin artık bir arada yaşayamayacağını iddia etti.
Kürkçü, "Türkiye Cumhuriyeti devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum. Bu açıkça söylenmese de evirip çevirmese de gönülde kalpte içerde fikir budur" dedi.
Kaynak: T24
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