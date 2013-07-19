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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Kürkçü: Türkler’le Kürtler aynı çatı altında yaşayamaz  


26-12-2012, 20:53 Kategori: Siyaset  
Kürkçü: Türkler’le Kürtler aynı çatı altında yaşayamaz

Ertuğrul Kürkçü, 'Türkiye Cumhuriyeti devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum' dedi

Qilaban'da katledilen 34 Kürdü anma etkinliğinde konuşan BDP’li Ertuğrul Kürkçü, "Bu olaydan sonra Türkler’le Kürtler aynı çatı altında yaşayamaz" dedi.

Geçen yıl Uludere'de Türk savaş uçaklarlarından atılan bombalarla vahşi biçimde katledilen 34 Kürd İstanbul'da düzenlenen etkinlikle anıldı.

Anma programına BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak ve milletvekilleri Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de katıldı.

Kışanak, yaptığı konuşmada, "Roboski'nin hesabı verilmediği sürece bu devlet bizim gibi mazlum katliamlara maruz kalan yurttaşların bireylerin devleti olmayacaktır" dedi.

BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, Uludere olayından sonra Türklerle Kürtlerin artık bir arada yaşayamayacağını iddia etti.

Kürkçü, "Türkiye Cumhuriyeti devleti altında bir ortak yaşam hayalinin havaya uçtuğunu düşünüyorum. Bu açıkça söylenmese de evirip çevirmese de gönülde kalpte içerde fikir budur" dedi.

Kaynak: T24


 
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 Yorum #1  | 26 Aralık 2012 22:36 | Alıntı     

zinar alici

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Görüslerinize aynen katiliyorum,degeli devrimci yoldas ve de degerli insan.
 Yorum #2  | 27 Aralık 2012 18:25 | Alıntı     

R. Celik

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin Kürkcü,
bizim büyüüüük Kürd Partilerimizin söyleyemedigi, sözü söylediginiz icin, Size tsekkürederim.
Ayrilikdan baska hersey yalan!!!
Saygilarimla..
 Yorum #3  | 28 Aralık 2012 03:14 | Alıntı     

Akademi a Dicle

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Doğru bir tespit ve bu halkların bir arada yaşamasında diretmek ,düşmanlığı kanlı bıçaklı hale getirmek demektir.En doğrusu iki iyi komşu olabilme şansını kaçırmamaktır.Bu savaş uzadıkça her şey çok daha kötü olacak.
 Yorum #4  | 28 Aralık 2012 12:57 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
1000,

Yıllık kardeşlik YALAN'ından kurtulmanın gerçekçi YEK yolu,iyi birer komşu olmaktan geçer..!

Kürd'ler bin yıllık sahtekar we katil kardeşlerini,koçgiri ağrı zilan dersim ROBOSKİ we failli meçhül katliyamlarla dewam eden we ceza ewleriyle kürd'lere hayatı zindan eden kardeş geçinen zalimleri çok iyi tanımıştır..

Kim demiş yalandan kimse ölmemiştir ? "Zalimlerin sinsi yalanları" halen kürd'leri öldürmeye dewam ediyor.

 Yorum #5  | 29 Aralık 2012 15:09 | Alıntı     

sabri

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kürt halki bir deneme masasidir,her kes bir devir bu deneme masainda atini kosturur ve bir süreden sonra izdivaya cekilir gider
allah kürt halkina sabir versin yüregi yanan annalara allh sabir versin
 Yorum #6  | 30 Aralık 2012 09:52 | Alıntı     

A.Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin E. Kürkcü; Kürtler yeryüzündeki bütün halk ve milletlerle bir arada , bir devlet catisi altinda
ya$ayabilir ve ya$arda..Ancak kendisine zulüm uygulanmamasi ko$uluyla..Kendisine ya " köle "
bir ya$am(!) yada daglardaki magaralarda bir " fare "gibi bogdurularak öldürülmek dayatmasi
olmamasi ko$ulu ile bir birlikte ya$amdan bahsedilebilinir..Kürt halkina bütün milli ve Kültürel
haklarinin; saga sola ceki$tirilmeden eksiksiz taninmasi bazinda her devletle her halkla bir arada
ya$ar, ya$iyabilir ! Kürtler; elbette cografyalarindaki zenginliklerini talan eden; ba$ta petrol olmak üzere bütün yeralti ve yerüstü zenginliklerini gaspedip bati metropollerine ta$iyan bir
devlet ve milletle nasil bir birlikte ya$am kurabilir ki? Milyonlarca Kürdü; Türkiyenin metropollerini
in$a eden ucuz i$gücü ( aclik sinirinda ya$ayan ücretli KÖLE ) durumuna getiren bir devletle nasil
birlikte ya$ayabilir ki ? Kürtlerin hak ve hukunu dile getidikleri icin; kendilerini zindanlarin kör
duvarlari arasina atan bir devletle nasil birlikte ya$asinlar ki ? Yeryüzünde hicbir hayvan, hicbir
tek veya cift hücreli canli böylesi bir zulüm altinda ya$amak ister mi ? Siz sayin Kürkcü; siz olsaniz böylesi bir zulüm altinda ya$amak istermisiniz ?
 Yorum #7  | 30 Aralık 2012 17:48 | Alıntı     

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 Yorum #19  | 8 Ocak 2014 01:25 | Alıntı     

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Просьба, поподробнее Daria
 Yorum #20  | 15 Şubat 2014 19:31 | Alıntı     

Uraganfed

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   ICQ: 347288481,
Этот, безусловно, необычный спектакль поставил театральный режиссер Рустам Надыршин. Называется он «Между мной и тобой», в нем 2 отделения по 45 минут. Каждый танец в нем, как маленькое кино, имеет небольшой отдельный сюжет. А все вместе они складываются в проникновенный рассказ о любви. Кроме хореографии высочайшего уровня и круговорота воды с эффектными брызгами зрители увидят свето-лазерное шоу, которое и обеспечит всю иллюминацию. Сбоку от сцены будут установлены специальные экраны, так что (не сомневайтесь!) каждый почувствует себя в лавине воды. http://Tutsait.ru Фото: предоставлено рекламодателем.
Важно отметить, что это шоу не просто танцевальный спектакль. В течение двух часов артисты с легкостью становятся на руки, делают сальто и выполняют другие акробатические элементы - и получается в итоге не то танцевальное, не то спортивное, не то цирковое представление. Оскар Уайльд говорил: «Единственный способ справиться с искушением - поддаться ему». Поддайтесь и вы, и тогда «Искушение» покажет вам, что такое настоящая любовь.


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Uraganfedor
 Yorum #21  | 17 Şubat 2014 03:24 | Alıntı     

Teramiska

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   ICQ: --,
*Поскольку эпоха королевы Виктории стала точкой наивысшего развития в истории Великобритании, то институт монархии в этой стране сохранился до сих пор. http://on-uslugi.ru/ А В ЭТО ВРЕМЯ http://soupwok.ru/montazh-polipropilenovyi...i-fitingov.html
Конец эволюции?
 Yorum #22  | 18 Şubat 2014 19:29 | Alıntı     

Merlinhor

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   ICQ: 347588481,
39 неделя. Я уже давно собиралась в роддом, но меня моя врач все отправляла и отправляла домой "на недельку". В очередной вторник я к ней пришла уже с явным намереньем лечь в роддом. Рожать мой организм, конечно, не собирался. Он у меня на это дело долгий, но я сказала, что пузо временами прихватывает. И вид у меня был очень озабоченный - кому хочется экстренное кесарево по схваткам! К тому времени я уже поняла, что мне нечего надеяться родить самой, тем более что разница между дитявками была всего год и три месяца. В общем, моя врач "почуму-то" очень забеспокоилась, позвонила в роддом и заявила мне, что меня там ждут через полчаса. С вещами. Я тут же позвонила домой "порадовать" мужа. Через четверть часа я уже была дома, муж был уже очень "обрадован", срочно вызвали бабушку смотреть за Вавкой (тогда она была еще Варвариком) и отправились в роддом. С вещами. Очень странное чувство сидеть перед дверьми роддома с пузом и знать, что выйдешь отсюда его в руках держа. http://soupwok.ru/dushevaya-kabina-ido-sho...-5-montazh.html Было утро вторника, а плановое кесарево у нас делают по вторникам и четвергам После осмотра врач совершенно для меня неожиданно предложила кесарить в следующий вторник, т.е. через неделю! Дитявку она нащупала 3.4 кг (кстати, так точно оно и оказалось). За три часа, проведенных мной в отделении Патологии беременных, я совершенно четко поняла, что НЕДЕЛЮ я тут не проживу. Дитявка большая, срок 39 недель - и я стала настаивать на кесаревом в четверг. Врач согласилась. Весь вторник и начало среды я бегала (условно) и сдавала кучу анализов, которые так и не пришли до четверга, т.е. они пришли уже после того, как меня порезали. Наши больницы отличаются скоростью обслуживания! Они за сутки не сделали срочных анализов - для меня это вылилось (в буквальном смысле слова :)) в большую кровопотерю - больше литра.Итак, наступило утро четверга. Есть и пить было нельзя еще с вечера. Тянулось оно ужасно долго. Наконец за мной пришли. С каталкой. Из палаты всех остальных теток выгнали. Ноги зачем-то забинтовали эластичным бинтом от самых пальцев до самой попы (зато потом такой кайф когда их к вечеру снимают!). Погрузили и повезли. Каталка без амортизаторов, поэтому мне запомнилось, что трясло весьма ощутимо, тем более что операционная на другом этаже больницы. В этот раз мне было совсем не страшно, потому что мне до этого медсестра вколола какое-то успокоительное (а сказала, что противорвотное!), а потом у них возникла какая-то задержка чуть не на полчаса, поэтому эта штука успела даже слишком сильно подействовать и мне больше всего хотелось, чтобы меня оставили в покое и дали поспать. Я не знаю, что это было, но спать мне хотелось просто до отключения сознания. Поэтому я совершенно ясно помню, что очень обрадовалась когда, наконец, мне наркозную маску приложили. Третьего вдоха я уже не помню…
Во второй раз было все намного лучше. Может, я уже знала о том, что меня ждет, к тому же в прошлый раз у меня был сильно выраженный поздний токсикоз, а в этот раз я была нормальной и здоровой. Проснулась я еще на операционном столе. Помню озадаченного мужа в коридоре: ему показали дитявку (и даже дали подержать!) и он был очень удивлен ее краснотой, сморщенностью и серьезностью. Я думаю, что первые полчаса - это не самое красивое время в жизни, тем более, что позже я и сама была поражена - я отвыкла от младенцев и мне она тоже показалась страшненькой. К выписке Машка уже стала нормальной симпатичной дитявкой и очень озадачила бабушек своей ни на кого непохожестью. Совершенно разные дети получились. Так оно даже и интересней :).


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Merlinandrey
 Yorum #23  | 23 Şubat 2014 15:23 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Подлинная! - специально сделал паузу директор музея, чтобы мы прониклись торжественностью момента. - Правда, в середине тридцатых годов двадцатого века полностью исчерпала свой ресурс. Котлы же, лишь натуральная копия. http://sponsite.ru/shponirovannye-mezhkomnatnye-dveri/ У нас даже глаза загорелись, подумалось, если тут подделать, здесь обновить, так и запустить можно всю эту махину. Но зря размечтались. http://otdihtut.ru/lakokrasochnye-materialy.html
- Помещения машинного и котельного отделений уже никогда не будут рабочими, - отрезал Лялин и потянул нас за собой на верхнюю палубу.


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Vurdalaksasha
 Yorum #24  | 26 Şubat 2014 02:26 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Существуют также двухъярусные кровати, в которых нижнее спальное место передвигается вдоль настенной панели на рельсах и, при необходимости, убирается под верхнее. А, к примеру, компания DI LIDDO & PEREGO (Италия) предлагает устроенные таким образом и модели для троих детей. Чаще всего дети предпочитают верхний ярус. Прежде чем распределять места первого и второго этажа, выслушайте пожелания самих детей. Возможно, вопрос «кто где» решится сразу. Если нет - имеет смысл определиться, какой вариант устроит вас и «обыграть» его. Когда дети разнополые или разновозрастные, договориться проще: девочку может убедить довод, что ежедневно карабкаться наверх не так уж и удобно, а младшему «по секрету» можно шепнуть, что ночью после отправления малой нужды карабкаться сонному наверх придется не ему, а старшему брату или сестре.Если в семье несколько детей, хорошим решением может быть складывающаяся мебель, когда кровати убираются на день. К примеру, откидные кровати, встроенные в плоский стенной шкаф.Для двоих или троих детей можно также использовать кровать в виде комода, из которого последовательно выдвигаются несколько полноценных спальных мест.Интересны также подиумные кровати: верхнее ложе встроено в невысокий подиум, а нижнее - мобильное и задвигается под него. Благодаря колесикам нижняя кровать перемещается куда угодно. Такие модели есть у TEGAR MOBEL, ANTAIX.NB! В устройстве спальных мест важно учесть сугубо личные пожелания детей. http://alnedv.ru/2013/07/obedinenie-usilij...heskix-problem/ Игровая зона и место для творчестваКак уже говорилось ранее, если между детьми хорошие отношения, то общая игровая зона способна творить чудеса. Играя вместе, дети учатся помогать друг другу, приобретают неоценимый опыт ведения переговоров.
Секции для хранение вещей - личная, неприкосновенная территорияКогда ребёнок вынужден из-за ограниченности жилого пространства делить комнату с братом или сестрой, очень важно, чтобы дети не чувствовали проникновения в свой личный мир, на свою территорию.


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Serpimolot
 Yorum #25  | 26 Şubat 2014 13:16 | Alıntı     

özkan

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
o zaman gidin kendinize bir ülke bulun vatansızlar bu ülke yiğit anadolu erleri ile kürdüyle çerkeziyle, lazıyla bebaber alındı. Alparslan Malzagirtten girdiğinde nerdeydiniz. Bugün özelın sığınmacı olarak aldığı peşmergeler bile çıkıp kürdistan ayırılsın diyor. Bu vatan bu topraklar müslüman türk halkına aittir ya adam gibi eşit halde yaşayın yada siktirolun gidin bu kutsa topraklardan. Çok sevdiğiniz benim oarak kabul ettiğiniz toprklarda bile bu fikrin babaları yaşamıyor gidyor istanbulda metrapollerde yaşıyor o zman o ibneler nerde yaşayacak bu tezatlıkta vatansever kürt halkı bu iyi sorgulasın
 Yorum #26  | 28 Şubat 2014 07:31 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
6. Огурцы, помидоры, молодую капусту и зелень стоит предварительно вымочить минут 15-20 под проточной водой, чтобы «вымылись» нитраты, у зелени постарайтесь не использовать стебли, у капусты - кочерыжку, у огурцов и помидоров обязательно срезайте место прикрепления стебля. http://Tutsait.ru Кроме того, почему бы не попробовать настоящий весенний салат из «подножного» корма - листьев одуванчика, молодой крапивы, лебеды, конского щавеля, дикой черемши, любой «травы», но только, если вы знаете её и не собирали возле автострад и железных дорог. Можно приготовить ко всему прочему полезный весенний салат. В весенней траве не только много витамина С, но и веществ, которые способствуют отделению желчи, что улучшает пищеварение. Для весеннего салата мелко нарезаем молодые листочки одуванчика, любой молодой зелени по вкусу, зеленого лука, укропа, петрушки. Заправляем растительным маслом или нежирной сметаной, йогуртом, соль, перец по вкусу.
7. Обойдитесь без сладкого вина и пива. Лучшим «аккомпанементом» к мясу и рыбе будет бокал-другой сухого вина, белого или красного - по вашему усмотрению. Либо совсем немного (не больше 100 грамм) водки или коньяка. Постарайтесь забыть о пиве, сладких и крепленых винах, а тем более, о «лонгерах» - готовых газированных коктейлях типа ром-кола, водка - спрайт и т.п. гадости. Будьте умерены в спиртных напитках, большинство из которых высококалорийны.


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Jugakos
 Yorum #27  | 7 Mart 2014 21:39 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Но у вас же дилеры не только в России, но и еще почти в 70-ти странах мира. http://Tutsait.ru - Совершенно верно, но и в Европе значительно замедлились темпы роста экономики.
Особенно это касается стран южной Европы.


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Uraganfedor
 Yorum #28  | 9 Mart 2014 04:39 | Alıntı     

Teramiska

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Конспирологических версий две. По одной - зверек местный. Что доказывает: Марс обитаем. По другой - ящерицу привезли с Земли, на Марсе выпустили из специального отсека в роботе "Любопытство" ради научного эксперимента по выживанию. Теперь подкармливают. Что доказывает: Марс пригоден для жизни. http://itakny.com/ohota-i-ry-balka/rybalka...boj-na-rybalku/ Кстати, так называемая ящерица сидит чуть поодаль от участка, который словно бы замощен бетонными плитами. Любители аномально уже несколько раз обращали на это внимание. http://tutwomen.ru/rebenok-do-goda.html
Размер ящерицы, по оценкам "виртуальных археологов", порядка 40 сантиметров без хвоста.
 Yorum #29  | 13 Mart 2014 06:38 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Возможно, что наши далекие предки стали умнеть благодаря холоду во время ледникового периода. К такому неожиданному выводу пришли американские исследователи. http://soupwok.ru/mebel-dlya-vannoj-komnaty.html/feed - Мы нашли доказательства того, что увеличение размеров мозга человека совпало с глобальным понижением температуры, вызванным ледниковым периодом примерно 2,5 миллиона лет назад, - сообщили биологи Давид Шварцман и Джордж Миддендорф из Университета Говарда в Вашингтоне, округ Колумбия. - Тогда объем черепной коробки неожиданно - по эволюционным меркам - подрос с 600 миллилитров до 1 литра. http://otdihtut.ru/author/admin/page/3
Причина, по мнению ученых, была в том, что природа создала мозгу условия для хорошего охлаждения.


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Vurdalaksasha
 Yorum #30  | 16 Mart 2014 15:35 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
- Он, безусловно, отличается. И в том числе оттого, что мужчинам позволено говорить и про это, и про это, и про другое. А все эти отличибельные моменты, в них очень часто и кроется природный юмор. Но ситуации, в которые попадают женщины, там, где мы видим юмор, не всегда его видят и понимают мужчины. Наш юмор, мне кажется, так сложилось, связан с какими-то бытовыми моментами. Мы в меньшей степени говорим про политику, про экономику. А там очень много юмора. Мы чаще говорим про что-то понятное, бытовое, обыденное. http://soupwok.ru/kuhmokiru-moyki-i-smesit...k-franke-2.html Завгородняя:
- Мы идем по магазинам - нам весело.


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Serpimolot
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