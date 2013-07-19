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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

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Курды Казахстана отметили 75 летие проживания на земле казахской  


27-12-2012, 12:48 Kategori: Русский  
Курды Казахстана отметили 75 летие проживания на земле казахской

Курды Казахстана отметили 75 летие проживания на земле казахской

На днях Ассоциация «Барбанг» курдов Казахстана отметила 75- летие проживания курдов в Казахстане. Это мероприятие было приурочено ко Дню Независимости Республики Казахстан. Мероприятие состоялось в культурно – развлекательном комплексе «Пугасов» города Алматы. На торжество были приглашены более 150 человек курдского населения, также очевидцы депортации из различных регионов республики. На торжестве также участвовали представители этнокультурных центров республики, члены Ассамблеи народа Казахстана, руководство Ассамблеи по городу Алматы, представители общественности - ученые, поэты, писатели, строители, предприниматели, врачи, юристы, сотрудники СМИ, молодежь.

Торжественное мероприятие открыл президент Ассоциации «Барбанг» академик К. И. Мирзоев. Он отметил, что данное мероприятие проходит под девизом «75 – летие проживания курдов в Казахстане». «Проживание курдов в Казахстане, - отметил он, - охватывает жизнь не одного поколения народа, история которого полна трагизма и борьбы за выживание. Но прожитые курдами в Казахстане 75 лет это еще и многолетняя история дружбы народа Казахстана, летопись, страницы которой написаны судьбами реальных людей». Следует подчеркнуть, что переселение курдов на территорию Казахстана протекало в несколько этапов. Первый этап – это осень 1937 г., когда их переселяли в массовом насильственном порядке среди других народов – иранцев, турок, как говорилось в документах тех лет, «при очистке погранполосы» советской государственной границы в районе Кавказа. Второй этап – это депортация курдов в составе народов Северного Кавказа в 1944 г. Постановлением ГКО от 31 июля 1944 г., принятом под грифом «Совершенно секретно», правительству Казахстана предписывалось разместить 40 тыс. человек спецпереселенцев из Грузии, что было следствием преступной политики Сталина и Берии о выселении 115,5 тыс. человек из приграничных с Турцией Ахалцихского, Адигенского, Аспиндзского, Ахалкэлакского и Богдановского районов Грузии (в числе депортированных было около 20 тыс. курдов). Но трагедия курдов продолжалась и в наши дни. Нужно также выделить третий этап переселения курдов в Казахстан – 1989 – 1990 годы, когда они вынуждены были переселиться в результате военного конфликта между Арменией и Азербайджаном вокруг событий в Нагорном Карабахе. На этом этапе десятки тысяч курдов вынужденно переселились из постоянных мест жительства в Казахстан, Россию и республики Средней Азии. Все курды, живущие и работающие на древней земле казахов, хорошо понимают, что Казахстан является их второй Родиной, хотя они сами оказались здесь не по своей воле. Они являются равноправными гражданами страны, равными среди равных, вносят свой вклад в развитие экономики, бизнеса, сельского хозяйства республики, имеют все возможности для развития своего духовного и творческого потенциала.
Курды Казахстана отметили 75 летие проживания на земле казахской
Почетный президент Ассоциации «Барбанг» академик НАН РК Н.К. Надиров – очевидец тех событий, изложил трудные годы испытаний для курдов Закавказья. Когда в суровые зимние дни их насильно погрузили на товарные вагоны и доставили в Казахстан, в пути умерло немало стариков, женщин, детей. В Казахстане с помощью коренного населения курды обжились, построили дома, учились, получили достойное образование, работу.

На торжестве выступили очевидцы событий депортации, руководители этнокультурных центров, активисты Ассоциации, поэты, писатели, ученые.

Заведующая секретариатом Ассамблеи г. Алматы М.А. Абдалиева поздравила участников мероприятия с юбилейной датой проживания курдов в Казахстане и Днем Независимости Республики. Она также отметила, что курдская диаспора Алматы занимает достойное место среди других этнокультурных центров города, им созданы все необходимые условия для плодотворной работы во имя укрепления дружбы между народом, развития собственной культуры, традиций, литературы, языка.

На торжественном мероприятии также выступили известный предприниматель, автор книги «Курды Казахстана», д.э.н., профессор А.З. Алиев, известный предприниматель, заслуженный строитель республики Ш.А. Мустафаев, руководители: чечено – ингушского, туркменского, азербайджанского, таджикского этнокультурных центров республики, поэт Барие Бала, руководитель комитета женщин Ассоциации «Барбанг» к.х.н., доцент Надирова Х.А. вице – президент Ассоциации Дурсунов Ш.Р., активист Ахмедов М.И. поэт Гасане Хаджисулейман, профессор Алиев Г.А. В своих выступлениях они особое внимание обратили на тяжелые испытания курдской диаспоры в период депортации и положения ее в современном независимом Казахстане.

На мероприятии единогласно было решено направить телеграмму в адрес Президента Ирака, известного общественно-политического деятеля современности, славного сына курдского народа - Джалала Талабани с пожеланием скорейшего выздоровления и возвращения на пост главы страны.

Для участников мероприятия был организован концерт в исполнении курдских фольклорных групп, прозвучали курдские, казахские, русские песни, а также щедрый праздничный дастархан, с представлением курдских национальных блюд.

Шавхие Рамазан
Вице – президент Ассоциации «Барбанг»

Курды Казахстана отметили 75 летие проживания на земле казахской


 
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