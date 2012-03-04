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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyoruz  


27-12-2012, 22:48 Kategori: Manşet  
2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyoruz

2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyeceğiz. Her yenilik eskiye yeni bir şeyler katmaktır. Uygarlık böyle gelişti, bilim ve teknik de. Eğer ‘eskilerde’ sınırsız bir emek, özveri, mücadele, düşünceye saygı, insan olana sevgi … varsa yeninin kökleri, yaratıcılığın inşa kaynağıdır.

Bizleri ‘eski inancımıza’ bağlılığımız buluşturdu kurdistan-post’ta. Yani kimilerine göre ‘eskimiş’ bağımsız Kurdistan sevdası...



Kurdistan sözcüğünün geçtiği her satır, cümle değerlidir. Kurdistan basını denilirken kurdistan-post’un anımsanması; bu siteyi ta baştan beri oluşturan ve şimdilerde büyük fedakârlıklarla yürüten arkadaşlarımızın, okuyucularımızın ve halkımızın anımsanmasıdır aslında.

Biz böyle anladık, böyle anlıyoruz.

Kurdistan-post, her zaman özgür düşüncenin – Kurdistan’sız olmuyor – özgür Kurdistan düşüncesinin hizmetinde bir düşünce platformu oldu.

Nenelerimiz, dedelerimiz ellerindeki bastonlarıyla direnişe yol gösterirken, kızlarımız ve annelerimiz ‘yerleşik değerler’ baskısına aldırış etmeden fedakârlıkları ile utandırırken, bu halkın özgürlüğü özgür düşünmekten, akıllı eylem içinde olmaktan geçer. Akıllı düşünene kadar suyu yarıp geçen ve geçmeye hazır yüz binler varken bizler de basın emekçiliği mücadelemizde çok zorlandık dersek ayıp olmaz mı? Gerçek neyse o. Doğrusu pek ayıp olmuyor. Çünkü biz de sizlerden biriyiz. Derdimizi birbirimize anlatacağız….

Sadece Kürd olmanın değil, örgütlere, partilere dayanmadan “örgütsüz” bağımsız olmanın zorluklarını da yaşadık, yaşıyoruz. Azimle, kararlılıkla direndik. Dişimizle, tırnağımızla yani…

Bir örgütümüz yok. Çağdaş değer yargılarıyla donanmış bir felsefemiz, derin tarihi kökleri olan toplumsal bilincimiz, bağımsız bir ülke, bağımsız Kürdistan gibi bir ülkümüz, emeğin en yüce değer olduğuna olan sonsuz inancımız var.

Örgütlülüğümüz, bu değerlerin bileşkesidir. Kendimize olan güveni ve gücü de buradan alıyoruz.

Değişmez eski ve gelecekteki yeni de budur.

Büyük bir emek ve bilgi birikimiyle gecesini gündüzüne katarak kurdistan-post’un yeni sitesini yaratan Recai arkadaşımıza kocaman bir teşekkür borcumuz var. Ve belki de yok. Çünkü o da bizden ve sizden biri.

Yeni kurdistan-post, kadim Kurdistan’ın meyve bahçesidir. Her gün yeni bir düşünce gülünün yeşerdiği/yeşereceği bu bahçede gezip dolaşmak uzak ufuklara bakmaya vesile olacaktır.



Saygılarımızla,



Kurdistan-post ekibi

Hêjarê Şamil

Hülya Yetişen

Hüseyin Turhallı

Mehmet Sebatlı

Fikret Yaşar

Erdoğan Alparslan

Nizamettin Akkurt


 
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 Yorum #1  | 28 Aralık 2012 13:32 | Alıntı     

HeK

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Merhabalar

Yenilenmek güzel bir şey. Ölüme karşı doğanın en büyük savunması da bu; "Doğurmak"

KP'nin bu ikinci doğumunu, yeni bebeği kundaklamamanızı, bu taze bedeni geleneksel formatların dışında serbest tutmanızı, okurlara yazı altı bölümler dışında editoryal süzgeçten ve mümkünse dilt düzeltmesi de yapılarak, ana sayfada makale formatında yazma olanağı tanımanızı istiyorum.

Okur kalmak isteyip arada bir emek harcanmış makale yazmak isteyenler veya bulunduğu yerle ilgili haber,, sanat, seyahat ve izlenim yazısı yazmak isteyenler çıkabilir.

Okura bu olanağı tanımanız halinde site hem dah açekici hale gelir hem de katılım düzeyi artabilir. Üstelik "Out-sourcing" de yapıp üzerinizdeki yükü de hafifletmiş olursunuz.

Hürmetler.

Edt'den:

Sn. HEK;

Kürdler önce bebeklerini kundakta sıkı sıkıya hapseder. Bebek büyüyünce de düşüncelerini toplum gelenklerinin bezleri ile bağlar. Ve sonra da en değme kahramanlarımız bile dağda isyan ederken düşüncesini İmralı'da hapis etmekten onur duyar!

Kaygılarınız haklı ama bizim için değil. Biz bu kalıpların dışında olduğumuz için varız.

Okurlara ilişkin söylediğiniz hususları zaten zaman uyguluyorduk. Bu aşamadan sonra belirttiğiniz hususa ağırlık verilebilir daha profesyonelce bir çalışma yürütülebilir.

Saygılarımızla
 Yorum #2  | 28 Aralık 2012 21:39 | Alıntı     

rojame

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
Biz Kürd'ler..
İnsanlığın war Oluş tarihinden günümüze Qadar olan warlığımızı,QADİM ANA YURDUMUZ olan "KURDİSTAN TOPRAQ"larına mineddarız.Borçluyuz..!Henüz Ona layik birer ewlad (toplumu) olamadığımız için borçluyuz.

Bu Qudsal borcun nasıl ödenmesi gerektiğine dair,biz KURDİSTAN ewladlarına düşünce we mücadele azimleriyle yol gösteren Layik önderlerimizin dar ağaçlardan geçirilerek ,mezarsız bırakıldıkları yerlerinde we hapis edildikleri yerdedir her daim HAQİ düşüncemiz,

Kurdistan'a laik we haqi ewladlarıydı;Şex Said-i Kurdi,Kurd Said Rıza,Kurd Qadi Muhammed we Kurd Abdullah bin Öcalan'ın yüz binlerce canfeda Qehreman yoldaşlarına olan milyonların inancıdır,iro Kurd u kurdistan'ın warlığı..Karanlıklarda bırakılmak 'istense'de , Onlar ;bin bir zorlukla dewam eden mirasi mücadelenin birer ışık'larıdırlar,haqi yolun birer NURU 'dur-lar..

Ax bağrı çocukları ile beraber,dörde pare'lenmiş yaralı 'KURDİSTANANAMIZ',İllahi adeled bir gün mutlaQ tecelli edecektir.Haqlı ,haqına kawuşamadığı bir dünya yoktur,KAİNATIMIZDA..
Kurd u Kurdistan çocuklarının (Halqlarının) HAQ mücadelesinin başarıları daimi olsun.!
 Yorum #3  | 29 Aralık 2012 03:53 | Alıntı     

Holkand

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Edt'den cevabi cok ilginc, guya yenilenecek-mish mish de ilk cevapta sayfa ölu dogacak
 Yorum #4  | 29 Aralık 2012 12:49 | Alıntı     

Berzan Qamislo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Serkeftin....
 Yorum #5  | 29 Aralık 2012 13:43 | Alıntı     

heme ciziri

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
kesen miri xwede bide, tene miho kare beje rehma xweda lebe.
bas bizanin tu bendewariyen gele kurd ji we ninin.
ji xwe tisteke ku hun bidin nine ji.
 Yorum #6  | 29 Aralık 2012 16:36 | Alıntı     

welatparez73

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 5, Kayıtlı: 4.03.2012
   ICQ: --,
bence yazdıkları makaleler köşe yazıları olsun.bütünleştirici fikirleriyle. ve diğer siteler gibi apoist barzanist ayrımı yapmayan en iyi kürt internet sitesi.serkeftin ji were KURDİSTAN POST...
NÛÇE Bİ WE XWEŞE...
 Yorum #7  | 30 Aralık 2012 23:03 | Alıntı     

ahmed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
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 Yorum #8  | 6 Temmuz 2013 10:13 | Alıntı     

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