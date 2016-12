2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyoruz  

2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyeceğiz. Her yenilik eskiye yeni bir şeyler katmaktır. Uygarlık böyle gelişti, bilim ve teknik de. Eğer ‘eskilerde’ sınırsız bir emek, özveri, mücadele, düşünceye saygı, insan olana sevgi … varsa yeninin kökleri, yaratıcılığın inşa kaynağıdır.



Bizleri ‘eski inancımıza’ bağlılığımız buluşturdu kurdistan-post’ta. Yani kimilerine göre ‘eskimiş’ bağımsız Kurdistan sevdası...

Kurdistan sözcüğünün geçtiği her satır, cümle değerlidir. Kurdistan basını denilirken kurdistan-post’un anımsanması; bu siteyi ta baştan beri oluşturan ve şimdilerde büyük fedakârlıklarla yürüten arkadaşlarımızın, okuyucularımızın ve halkımızın anımsanmasıdır aslında.Biz böyle anladık, böyle anlıyoruz.Kurdistan-post, her zaman özgür düşüncenin – Kurdistan’sız olmuyor – özgür Kurdistan düşüncesinin hizmetinde bir düşünce platformu oldu.Nenelerimiz, dedelerimiz ellerindeki bastonlarıyla direnişe yol gösterirken, kızlarımız ve annelerimiz ‘yerleşik değerler’ baskısına aldırış etmeden fedakârlıkları ile utandırırken, bu halkın özgürlüğü özgür düşünmekten, akıllı eylem içinde olmaktan geçer. Akıllı düşünene kadar suyu yarıp geçen ve geçmeye hazır yüz binler varken bizler de basın emekçiliği mücadelemizde çok zorlandık dersek ayıp olmaz mı? Gerçek neyse o. Doğrusu pek ayıp olmuyor. Çünkü biz de sizlerden biriyiz. Derdimizi birbirimize anlatacağız….Sadece Kürd olmanın değil, örgütlere, partilere dayanmadan “örgütsüz” bağımsız olmanın zorluklarını da yaşadık, yaşıyoruz. Azimle, kararlılıkla direndik. Dişimizle, tırnağımızla yani…Bir örgütümüz yok. Çağdaş değer yargılarıyla donanmış bir felsefemiz, derin tarihi kökleri olan toplumsal bilincimiz, bağımsız bir ülke, bağımsız Kürdistan gibi bir ülkümüz, emeğin en yüce değer olduğuna olan sonsuz inancımız var.Örgütlülüğümüz, bu değerlerin bileşkesidir. Kendimize olan güveni ve gücü de buradan alıyoruz.Değişmez eski ve gelecekteki yeni de budur.Büyük bir emek ve bilgi birikimiyle gecesini gündüzüne katarak kurdistan-post’un yeni sitesini yaratan Recai arkadaşımıza kocaman bir teşekkür borcumuz var. Ve belki de yok. Çünkü o da bizden ve sizden biri.Yeni kurdistan-post, kadim Kurdistan’ın meyve bahçesidir. Her gün yeni bir düşünce gülünün yeşerdiği/yeşereceği bu bahçede gezip dolaşmak uzak ufuklara bakmaya vesile olacaktır.Saygılarımızla,Kurdistan-post ekibiHêjarê ŞamilHülya YetişenHüseyin TurhallıMehmet SebatlıFikret YaşarErdoğan AlparslanNizamettin Akkurt