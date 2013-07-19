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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Olaylar- Prf. Mithat Sancar  


27-12-2012, 18:54 Kategori: Manşet  
Olaylar- Prf. Mithat Sancar

Haftada bir yazdığım için, yazıya hazırlık olsun diye, son birkaç günün “önemli olayları”nı içeren bir liste yaparım. Memlekette hiç “önemli olay” sıkıntısı çekilmediği için, liste de hep kabarık oluyor hâliyle.

Bu haftaki listemiz de epey zengin. “ODTÜ olayları”, son gelişmelerle birlikte listenin başına tırmandı. Oysa iki gün öncesine kadar, Maraş katliamını anma girişimlerinin engellenmesi “olayı”nı en üste koymuştum. Geçen cuma günü ise, Başbakan’ın NTV ile Star televizyonlarının ortak yayınında yaptığı “olay” açıklamalar, ilk sıradaydı. Başbakan’ın sözlerinden de “Uludere olayı”na ilişkin olanları öne çıkarmıştım.

Devlet ve/veya hükümet yanlısı medya, önemsizleştirmek ya da devletin ve/veya hükümetin sorumluluğunu örtbas etmek istediği zaman, yaşananları “olay” diye verir. Mesela katliamlar, birden “olay” oluveriyorlar; “Uludere olayı”, “Maraş olayları” gibi...

Devleti kurtarmayı ve aklamayı asli misyonu olarak gören medya, önemsizleştirmeyi veya sorumluluğu gizlemeyi yeterli görmediğinde, bir adım daha atıyor ve mağdurları/ kurbanları “suçlu” gösterecek bir dil kullanıyor.

“Uludere olayı” diye sunulmak istenen şey, o “olay”a maruz kalanlar ve onların acısını içinde hissedenler için “Roboski katliamı”dır. Üzerinden bir yıl geçti, bombalamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumluları aydınlatılmadı.

Başbakan, “özür” kelimesini duyunca bile müthiş öfkeleniyor. Ölenleri suçlayan ve yakınlarını aşağılayan sözler sarf ediyor. Birileri de, katliamın hükümete derin güçler tarafından kurulmuş bir tuzak olduğu tezini öne çıkararak, Başbakan’ı sorumluluktan kurtarmaya çalışıyor. Diyelim ki bu tez doğru. Peki, Başbakan’ın ölenlere ve yakınlarına karşı böyle öfkeli ve suçlayıcı bir tavır takınmasını nasıl açıklayacağız? Yoksa derin güçler mi Başbakan’a bunu yaptırıyor? Başbakan’ın tutumu, o tuzağın hedeflerine ulaşmasını daha da kolaylaştırmıyor mu?

Tuzak ya da değil, ortada korkunç bir katliam var. Bunu anmaktan, sorumluların açığa çıkarılmasını talep etmekten daha meşru bir şey olamaz. Oysa Başbakan ve ona yakın olanlar, unutulsun istiyorlar. Unutmayacağız ve unutturmayacağız diyenler ise, hemen “terörist” veya “terör örgütünün amacına hizmet edenler” diye damgalanıyorlar.

Maraş katliamı için de aynı yaklaşım geçerli. Geçmişin bu vahşetini anmak engelleniyor. Bu ülkede “yası yasaklamak”, zalim bir devlet politikası. Bu hükümet, bu politikayı sürdürmekte hiç beis görmüyor. Lakin bu politika, ne onu inşa eden güçlere ne de bu topluma hayır getirdi. AKP’ye ise hiç getirmez.

Hükümet ve ona yakın çevrelere göre, Roboski’yi de Maraş’ı da anmak isteyenlerin “niyetleri” kötü. Onların derdi, anma ve yas değil; hükümete karşı komplo kurmak veya kurulmuş komploları kolaylaştırmak.

ODTÜ’de Başbakan’ı ve hükümeti protesto etmek isteyen öğrencilere de aynı muamele yapılıyor. Rektör ve başından beri olayların bire bir tanığı olan öğretim üyeleri, öğrenciler sadece slogan atmaktayken ve herhangi bir şiddet eylemine başvurmamışken, polisin müthiş bir öfkeyle onlara saldırdığını anlatıp duruyorlar. Ama hükümet ve ona yakın çevreler, bu sesleri duymak istemiyorlar. Onların bütün gayesi, öğrencileri “hükümete karşı komplo”nun piyonları olarak sunmak ve “terörist” olarak yaftalamak.

Bu ülkede polis şiddetinin her türlü ölçüyü aşan insafsız örnekleri neredeyse rutin hâle gelmişken, bunu sorgulamak yerine, bunu sorgulayan ODTÜ camiasını topyekûn hedefe koyuyorlar. Ve derken ODTÜ camiasını recmetme ayini başlıyor. İlk taşları da çeşitli üniversitelerin yönetimleri fırlatıyorlar. O taşları sardıkları bildiriler, birer utanç vesikası olarak tarihe tescil olundular bile.

Anma, yas ve itiraz; ifade, toplantı ve gösteri özgürlüklerinin en meşru araçlarıdır. Meşruluk, şiddetin başladığı yerde biter şüphesiz. Lakin her seferinde “şiddet” ihtimalini gerekçe göstererek yasaklar koymak, demokratik bir rejimde kabul edilebilir bir durum değildir. Aynı şekilde, hangi fikirde ve zihniyette olduklarına bakarak hakların kullanımında ayrımcı davranmak da, kabul edilemez. İstihbarat raporlarına ve keyfî değerlendirmelere dayanarak hakları yasaklar veya polis şiddetini devreye sokarsanız, hızla polis devletine kayarsınız.

Demokrasinin evrensel ölçülerinden uzaklaşmanın en önemli sonucu ise, toplumsal kutuplaşmanın keskinleşmesi ve siyasal gerilimin yükselmesidir.

Bence hükümetin dikkat etmesi ve savuşturmaya tüm gücüyle gayret etmesi gereken asıl tehlike budur...


 
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 Yorum #11  | 16 Şubat 2014 01:15 | Alıntı     

Uraganfed

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Бывший советский лидер Михаил Горбачев не сможет присутствовать на церемонии прощания с британским экс-премьером Маргарет Тэтчер по состоянию здоровья. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь Горбачев-фонда Владимир Поляков. http://tutotdih.ru/ «По причине здоровья он не сможет принять участие», - сообщил представитель фонда (цитата по РИА Новости). По его словам, 82-летний экс-президент Советского Союза проходит сейчас медицинское обследование. Ранее ожидалось, что Горбачев станет одним из основных гостей церемонии, которая состоится 17 апреля. Бывший премьер Великобритании тесно сотрудничала с советским лидером в конце холодной войны.
Тэтчер еще во времена СССР говорила про Горбачева, что это «человек, с которым можно иметь дело». Железная леди, американский президент Рейган и Горбачев часто встречались во второй половине 1980-х годов.


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Uraganfedor
 Yorum #12  | 19 Şubat 2014 03:56 | Alıntı     

Merlinhor

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Исчезновение ряда привычных для горожан тарифов Максим Ликсутов объяснил их небольшой востребованностью. По его данным, безлимитными проездными на метро пользуются менее 1% пассажиров, преимущественно курьеры. «Получается, что за этот дешевый билет доплачивают другие пассажиры. Это неправильно, поэтому мы заменили их другими, более эффективными тарифами», - пояснил чиновник. http://soupwok.ru/remont-vannoy-komnatyi-moskva.html/feed Безлимитные проездные на 90 и 365 дней с 1 февраля отменятся вовсе, а месячный проездной трансформируется в единый билет на все виды транспорта и подорожает на 23%. Г-н Ликсутов утверждает, что департамент проводил опросы общественного мнения и выяснил, что большинство москвичей позитивно относятся к нововведению и без проблем заплатят лишние 500 руб. Кроме того, часто пользующиеся подземкой пассажиры смогут по-прежнему покупать билет на 60 поездок, стоимость которого даже снизится с 1245 до 1200 руб.
Со 2 апреля в новом тарифном меню появится билет «90 минут», позволяющий совершить одну поездку в метро и неограниченное число поездок в наземном транспорте. Цена за один маршрут с пересадками - 50 руб. Предусмотрено семь вариантов данного билета (на 1, 2, 5, 11, 20, 40 и 60 поездок), экономия в зависимости от количества пересадок, по расчетам департамента транспорта, составит от 6 до 19 руб. за поездку. По словам г?на Ликсутова, билет «90 минут» станет оптимальным выбором для пассажиров, находящихся в Москве проездом. При этом для туристов, желающих по максимуму охватить все столичные достопримечательности, предусмотрена отдельная опция - безлимитный билет на все виды транспорта стоимостью 200 руб. в сутки.


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Merlinandrey
 Yorum #13  | 23 Şubat 2014 20:26 | Alıntı     

Vurdalak

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   ICQ: 347288481,
- Я тоже не нахожу. http://alvsestroy.ru/vannaya-komnata-kak-obekt-dizayna.html Делягин: http://alvse.ru/dushevaya-kabina-e-1611gl8120s.html
- Люди прочитали Конституцию, так их 31-го числа каждого месяца публично бьют на улицах. У нас начали археологические раскопки на Триумфальной площади, насколько я понимаю, над подземным тоннелем, лишь бы они там не собирались.


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Vurdalaksasha
 Yorum #14  | 26 Şubat 2014 08:49 | Alıntı     

Serpimolot

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   ICQ: 347587481,
Левоцентрист Энрико Летта в субботу объявил о создании крупнейшего коалиционного правительства с 1946 года. Туда вошли представители трех партий, а также независимые экономические эксперты. Выходцы из Демпартии, которая по результатам прошедших в феврале выборов получила большинство в нижней палате парламента, заняли девять министерских кресел. «Народ свободы», контролирующий сенат, гарантировал себе пять постов, при этом сподвижник экс-премьера Берлускони Анджелино Альфано станет вице-премьером и министром внутренних дел. Сам Берлускони не вошел в состав нового правительства, однако, как отмечают политологи, сохранит значительное влияние на кабинет. Особенно с учетом того, что действующий премьер - племянник его главного советника и личного друга Джанни Летта. Впрочем, как пишет The Financial Times, влияние это будет ограниченным - политик, которого обвиняют в связи с несовершеннолетней проституткой, не смог протащить своего кандидата на ключевой для себя пост министра юстиции. Тот в итоге достался Анне Марии Канселльери, которая занимала пост главы МИД в администрации Монти. Всего «Гражданскому выбору» досталось три министерских поста. http://auto-al.ru/2013/09/zimnij-sad/feed/ Министром экономики станет замглавы Банка Италии Фабрицио Сакомманни, который приближен к главе ЕЦБ Марио Драги. Пост министра труда достанется главе статистического ведомства Istat Энрико Джиованнини. Летта сказал, что в целом доволен командой, с которой ему придется выводить Италию из кризиса. Президент Италии Джорджио Наполитано был более сдержан в оценках, заявив, что «это было единственно возможное правительство».
Оценка клуба министров бывшим комиком Беппе Грилло, возглавляющим третью политическую силу в стране, была нелестной. Он назвал коалицию непристойной и кровосмесительной, намекая на семейные связи Летта. Он также сравнил правительство с «оргией вроде бунга-бунга», намекая на знаменитые закрытые вечеринки Берлускони, получившие это название. Отказавшись от сотрудничества с двумя основными партиями, Грилло ушел в оппозицию (кстати, крупнейшую в истории страны, после того как к ней присоединились недовольные левые от демократов и правые из альянса Берлускони). Чтобы кабинет министров начал работу, ему еще нужно получить вотум доверия от парламента - голосование, как ожидается, состоится в начале недели.


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Serpimolot
 Yorum #15  | 28 Şubat 2014 23:14 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
6. ЧЕРНИКА. Мы с детства знаем, что эти темно-синие бусинки полезны для глаз. Но, оказывается, активные вещества - антоцианы, поддерживающие зрение, не менее важны и для сердечно-сосудистой системы. Они стимулируют рост новых капилляров и насыщение крови кислородом. http://soupwok.ru/lagunamosru-fitingi-zapo...ilena.html/feed А другая лесная ягодка - земляника содержит вещество кумарин - мощный антикосидант, укрепляющий мышечную ткань миокарда.
7. ШПИНАТ, ШАВЕЛЬ. Щавелевая кислота разжижает кровь и стимулирует сосудистый тонус. Но только в свежем виде! При варке или тушении полезная органическая кислота превращается в настоящую фурию - тяжелое и вредное неорганическое соединение. Оно мешает усвоение кальция, образует кристаллы в почках, которые потом могут стать камешками. Так что пока лето - ешьте салаты со свежим шпинатом и щавелем, заправленные оливковым маслом.


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Jugakos
 Yorum #16  | 8 Mart 2014 02:39 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
19 июня 1961 года в ЦК КПСС была отправлена «записка об измене Родине артиста балета Р. Х. Нуриева». Председатель КГБ СССР Александр Шелепин писал: «Докладываю, что 16 июня 1961 года в Париже изменил Родине Нуриев Рудольф Хаметович, 1938 года рождения, холост, татарин, беспартийный, артист балета Ленинградского театра им. Кирова, находившийся в составе гастрольной труппы во Франции». http://stroikaon.ru/ По большому счету возможного невозвращенца сотрудники КГБ просто прозевали. Как и за всеми советскими гражданами, выезжавшими в зарубежные командировки, за ним довольно плотно наблюдали. Если бы оперативная информация была воспринята всерьез, то, скорее всего, 23-летнего артиста балета без шума отправили бы на ту самую родину, которой он изменил, и, скорее всего, сделали бы там невыездным. Но
За две недели до побега в КГБ уже знали о неподобающем поведении: «3 июня сего года из Парижа поступили данные о том, что Нуриев Рудольф Хаметович нарушает правила поведения советских граждан за границей, один уходит в город и возвращается в отель поздно ночью. Кроме того, он установил близкие отношения с французскими артистами, среди которых имелись гомосексуалисты. Несмотря на проведенные с ним беседы профилактического характера, Нуриев не изменил своего поведения».


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Uraganfedor
 Yorum #17  | 13 Mart 2014 14:20 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Препараты для лечения сахарного диабета http://stroykanew.ru/2013/07/steny-bani/ Нельзя сочетать препараты для лечения сахарного диабета с алкоголем. Дело в том, что алкоголь усиливает действие этих препаратов, приводит к резкому падению уровня сахара в крови и как следствие - развитию гипогликемической комы. http://tut-girl.ru/salony-krasoty/opytno-p...rma-spektr-ooo/
Снотворные


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Vurdalaksasha
 Yorum #18  | 17 Mart 2014 12:43 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Мы связались с продавцом того самого павильона, и вот что она рассказала: http://wayaninvestor.ru/remont-kvartir-vnu...ya-otdelka.html - Все произошло около 4 часов утра, - говорит женщина-продавец Роза. - Мужчина через окошко (прим. ред. - ночью продажа была только через окно) попросил воды. А меня черт дернул выйти из магазина. Я вышла, чтобы подать ему бутылку, а в этот момент он ворвался в магазин, затащил меня в угол, скотчем заклеил рот, связал руки
Все остальное женщина помнит очень смутно. Говорит, что несколько человек - то ли двое, то ли трое - прошли в магазин и стали собирать товар.


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Serpimolot
 Yorum #19  | 19 Mart 2014 12:07 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Кстати, по возвращении не пропустите сроки обращения за компенсацией! Они указываются в правилах страхования каждой компании и составляют порядка 30 дней. http://turprof.ru/zhalyuzi-na-plastikovyie-okna.html 4. Если в отпуск приехал уже больным
- Я уже купила путевку в Геленджик, но вдруг обострился хронический панкреатит - теперь думаю: во сколько мне «влетит» помощь врачей, если на юге случится сильный приступ? - переживает посетительница сайта kp.ru Ирина. И размышляет: может, взять полис ОМС (обязательного медстрахования) - вдруг поможет?


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Jugakos
 Yorum #20  | 22 Mart 2014 01:49 | Alıntı     

Misterkol

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   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Итак. Если вы пришли на прием к врачу, и у вас, не дай бог, нашли какой-то диагноз, то доктор вроде бы, обязан вас полечить. Таблеточками, или уколами, или их комбинацией, а то и операцию прооперировать захочет. http://wayaninvestor.ru/lentochnyiy-fundament-na-gline.html И, вдруг, вам повезло: оперировать не нужно, в стационар на койку с баландой - не нужно, можете полечиться дома (ура!) и при этом ходит на работу (ура! - не у каждого). http://stroykanew.ru/2013/07/sauna-pod-zapretom/feed/
И в связи с диагнозом доктор выписывает вам «схему лечения». Это такая бумажечка, которая может быть: обороткой рецепта или бухгалтерского документа, обрывком бумажечки, половинкой листа А4 с неопределенными пятнами, листом с логотипом клиники, в которую вы обратились, и так далее (я видела самые различные интерпретации). Так вот, дорогие мои, внезапно заболевшие, эта бумажка, имеет юридическую и ЛЕЧЕБНУЮ силу только при наличии на ней:


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Misterkol
 Yorum #21  | 23 Mart 2014 06:33 | Alıntı     

EdwardCem

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 32, Kayıtlı: 22.03.2014
   ICQ: 214632476,
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 Yorum #22  | 23 Mart 2014 07:57 | Alıntı     

Figeredo

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
Фото: wikimedia.org http://soupwok.ru/kak-vyibrat-smesitel.html/feed Шершень http://prof-sait.ru/2013/06/pravila-uxoda-...ej-vokrug-glaz/
Шершни гораздо опаснее прочих летуче-кусачих насекомых. Жалят они по несколько раз, а в ранку за укус попадает в 2,5 раза больше яда, чем от укуса пчелы! Такая доза может вызвать анафилактический шок: судороги, приступы удушья, обмороки. А для аллергиков даже один укус может стать смертельным.


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Figeredo
 Yorum #23  | 26 Mart 2014 09:44 | Alıntı     

ThomasEt

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 2625, Kayıtlı: 23.03.2014
   ICQ: 136343522,
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 Yorum #24  | 26 Mart 2014 17:28 | Alıntı     

agronnom

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 Yorum #25  | 2 Nisan 2014 11:59 | Alıntı     

OrvilleType

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 Yorum #26  | 3 Nisan 2014 16:39 | Alıntı     

ThomasBibe

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 Yorum #27  | 3 Nisan 2014 22:16 | Alıntı     

agronnom

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 Yorum #28  | 4 Nisan 2014 18:03 | Alıntı     

agronnom

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 Yorum #29  | 5 Nisan 2014 12:39 | Alıntı     

agronnom

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 Yorum #30  | 5 Nisan 2014 12:51 | Alıntı     

antonbychkov

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