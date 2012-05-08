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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Şerefettin Elçiyi Yüzbinler Uğurladı  


27-12-2012, 18:55 Kategori: Manşet  
Şerefettin Elçiyi Yüzbinler Uğurladı

Yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden Kürt siyasetçi Şerafettin Elçi'nin Cizre'de yapılan cenaze törenine birçok kentten yüzbini aşkın kişi katıldı.

Cenaze töreninde BDP ve DTK Eş Genel Başkanları, BDP Milletvekilleri, Mesut Barzari'nin kardeşi Sidat Barzani, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani'nin de aralarında bulunduğu birçok siyasetçi yer aldı

Diyarbakır'dan karayolu ile yaklaşık bin araçlık konvoy eşliğinde Cizre'ye getirilen Şerafettin Elçi'nin cenazesi ilçe girişinde onbinlerce kişi tarafından karşılandı.

Elçi'nin cenazesi vasiyeti üzerine zaman zaman yaşanan izdihamla birlikte Seyidan Camisi'ne götürülüp burada yıkandı. Yıkanan cenaze daha sonra omuzlara alınarak cenaze namazının kılınması için yaklaşık 600 metre mesafedeki Ulucami'ye eller üzerinde taşınarak götürüldü.

Yapılan cenaze törenine BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu birçok milletvekilinin yanısıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve 6 CHP Milletvekili, Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi Sidat Barzani, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Elçi'nin damadı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sivil toplum örgütü temsilcileri ile yaklaşık 100 bin kişi katıldı.

Cenaze töreninde sık sık PKK ve Öcalan lehine slogan atıldı.

Cenazenin ilçeye getirilmesi ardından İdil-Cizre karayolunu ateş yakarak trafiğe kapatan gençlere polis gaz bombaları ile müdahale etti.

Elçi'nin cenazesi Ulucamisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu eller üzerinde yaklaşık 150 metre mesafedeki Cizre Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada aşırı izdiham yaşandığı görüldü. Elçi, götürüldüğü mezarlıkta vasiyeti üzerine amcası Seyit Abdulkdir Elçi'nin yanında toprağa verildi.

Şerafettin Elçi'nin cenaze törenine katılan Sidat Barzani, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Elçi'nin herkesi bir araya getiren yurtsever ve demokrat bir kişi olduğunu söyledi. Barzani, Elçi'nin babası Molla Mustafa Barzani ile arkadaş olduğunu ve son görevlerini yerine getirmek üzere cenazeye geldiklerini kaydetti.

Şerafettin Elçi'nin Cizre Ulucamii'nde kılınan cenaze namazını imam Kürtçe kıldırarak, duasını da Kürtçe yaptı.

Şerafettin Elçi defnedilirken, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani ile BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, birer konuşma yaptı. Fadıl Mirani, başsağlığı dileklerinde bulunurken, Demirtaş da Elçi'nin ailesine, dostlarına ve Kürdistan halkına sabır diledi. Demirtaş, "Şerafettin ağabeyimiz, bu kadar dolu bir yaşamını Kürdistan halkına armağan etmiş ve genç yaşta aramızdan ayrılmıştır.

Kürdistan halkı, bugün bir evladını ve bir siyasetçisini uğurluyor. Bize bıraktığı en büyük miras, barış ve kardeşliğe olan inancını mirasını bizler canı gönülden sahipleneceğiz. Değerlerini, değerlerimiz olarak kabul edeceğiz. Yolu açık olsun, genç siyasetçiler olarak kendisinden çok şey öğrendik" dedi. Cenaze törenine hükümet adına kimse katılmazken, sadece Ulucami'deki cenaze namazına AKP Şırnak Milletvekili Emin Dindar katıldı.

Cenazeye TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Rize Baro Başkanlığı adına çelenk gönderildi.

ANF


 
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 Yorum #1  | 28 Aralık 2012 12:30 | Alıntı     

RODI

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   ICQ: --,
Yaziklar Olsun,Dun Hayin Ajan Isbirlikcidir diyenler simdi de "Kurdistan Halki bugun bir siyasecisini bir evladini ugurliyor" diye suyliyenlerin bu dubel moral iki yuzlu siyaset anlayislerden nefret ediyorum kiniyorum.
 Yorum #2  | 28 Aralık 2012 13:52 | Alıntı     

Brahim Şebi

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Saygilar.Rodi Adindaki Yorumcusuna.Senin ve sinin gibi Beko Ewan Analyislarini ne demek istedigini aniliyorum ve Kinyorum .ve Sizin Anlyisin Kurdu Koleliik Statukusune Cekmek icin Canla Gunulden Calismanizi Basari Sansinizi Kalma Sansiniz Hic Kalmamistir.bosuna Heweslenmeyin.biz Biliriz Sizin Gibi Kurdun Birliginden Korkuyorsunuz.ve Kizkanyorsunuz.Kurd Ozgurluk heraketi bu kadar sahiplenmesi oldukca onemlidir Kurdun ozgurlugu icin.Kurd ozgurluk heraketi hic bir zaman Rahmetli Serafettin Ajanlikla Suclanmadi ve tehditte Etmis degil.Bizat kendiside bunu Soyledi Kendisinin Bu Yilin Bir Roportajinda.Sunuda eklendi PKK Hic bir Zaman Beni Tehdit etmesi.Ve PKK Kurdun Xayinlar Disinda Hic bir Kurde Yonelmedi.Rahmetli IKi Kelimede olsa gercegi Dile gertirmis Oldu.Tekrar saygilar
 Yorum #3  | 28 Aralık 2012 21:19 | Alıntı     

wey mahsalla rodî

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rodi effendinin söyledigi ancak kurd dusmanlarin söylecegi sözlerdir . birde kurdim diyecek. ha görmiyorsun guney kurdistan örnek degilmi .yillarca ynk kdp savasmadimmi(ancak savinmiyorum bir bêra kujî savasiydi)sonra ne oldugunu hepimiz görduk elel kurdistan davasindan birlik olmadilarmi.ayip ayip .bijî bêratîya gelê kurdîtanê.
 Yorum #4  | 28 Aralık 2012 23:48 | Alıntı     

lucyj

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 Yorum #5  | 29 Aralık 2012 07:36 | Alıntı     

aceboonege

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 Yorum #6  | 29 Aralık 2012 14:02 | Alıntı     

RODI

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Tükürdüğünüuzü yalamaktan baska bır ıse yaramazsınız.Eğer doğrü dürüst elestırılerıme cevap vermek ıstıyorsanız saygı duyarım.Bağırmaklan cağırmaklan herkese hakaret etme hakını kendınızde buluyorsanız buyrun hakaret etmeye devam edınız.Sızın gıbı dusunmıyen sızlerle hareket etmıyen Kurdıstanlı yurdseverlere hakaret etmeyın.Elestırmek farklı hakaret küfur'çamur at ız bırak'farklıdır.Ben hıçbır zaman kımsenın murıdı olmadım,dogrularımı suylemeye devam edecegım eleştırmek tarıhlen yuzlesmek nezaman'Beko ewanlık'olmustur bılemıyorum.PKK nın ve Öcalanın Serefetın Abıye kulandıkları sarf ettıklerı bunca hakaretler halen beynımzınden sılınmedı.Kurdıstan Halkına yalan dolan süylemeye devam edın.Gün gelır kürdıstan Halkının Evladları Çapurculardan hesap soracaktır kım sömurgecılerın Ajanı oldugu tarıh güsterecektır.Özaldan tutun Demırel Cıler M.Yılmaz Erbakan Ve Tayıp Erdogana Kadar ılıskıde bulunan Kurdıstan davasını satan Öcalan ve Surkası olmustur.
 Yorum #7  | 29 Aralık 2012 14:17 | Alıntı     

Dijwar

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RODİ misin nesin şimdi bu cenaze merasiminin hatrına ağzımı bozmak istemem...
 Yorum #8  | 29 Aralık 2012 18:43 | Alıntı     

HewdregeEngem

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 Yorum #9  | 29 Aralık 2012 19:15 | Alıntı     

rojame

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   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
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ELÇİ NUR İÇİNDE YADSIN,KURDİSTAN HALKLARI'NIN BAŞI SAĞOLSUN !

Rodi sen önce kendinden nefred edsen daha iyi olmazmı ? Belki kin we nefredinden böylelikle kurtulmuş olursun.Çünki kin we nefred BESLENDİĞİ yere zarar werir.Belliki beynin we yuregin zehirlenmiş bile..Buraya kadar seni ilgilendirir.Birde kurdleri ilgilendiren tarafın warki,

Sen başından çok daha büyük atiyorsun.Hiç bir wext MÜRİD olmadım yalanlarınıza kim inanir ?sizin gibilerin dışında hee !Sizin gibiler başta kin we nefredinizin birer müridleri esiri olduğunuz apaçık ortadadir.Bu bir.İkincisi ise yalanlarınızın birer MÜRİDİ olduğunuzu herkes bilir.Üçüncüsü hem süçlü hemde güçlü rölünü iyi yuturmaya kalkışsanda,sizin gibilerden başka kimse yudmaz.Nedeni ise hakared eden sen yalan atan sen kürdlere saldıran sensin sen sen.

Kürd siyasi we Özgürlük mücadelesinin dışında yer aldığınıza göre,

Sizler kimlersiniz ? Hele bir açıklayin kürd'ler,de bilsin !Sakın Kurdistanın diger küçük parçacıklarının gölgesine sığınmadan,ned bir cewabınız olsun.Soruyorum,

Siz Kürdistanlı yürdsewerlik mücadelesinin pratikini nerde nasıl we hangi toplumsal bünyede icraa edmeye çalışıyorsunuz ?

Mademki hesap sorma güçünüz we mücadeleci ruhunuz warsa ? Neden Kürdleri sömürenlerden HESAP sormuyorsunuz ?'da ;Canlarıyla kanlarıyla sömürgecilerden hesap soranlardan hesap sorma iğrençliğinize ! deyiniyorsunuz ?

Asıl işbirlikçi ihanedçi yalancı dolancı çapulcular siz olmayasiniz ?Çünkü günlük yaşamda hayadın gerçekleri sizi tarif ediyor..Tarihin gerçekleride bunu 'DEST'ekliyor !
 Yorum #10  | 29 Aralık 2012 19:20 | Alıntı     

hamza

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sen we senin gibilerin tek marifeti SAYIN ÖCALAN we PKK ye düşmanlıktır zaten.inanın mhp bile sizin kadar bu düşmanlığı yapmadı.senin çatallı dilinle yaptığın yorumlar eleştiri değil terbiyesizliktir.yani bu acılı günde milleti kışkırtarak mı,kendine KÜRD nicki takarak mı KÜRD oldun sen şimdi?başkaları tırk dewletiyle görüştüğünde diplomasi dersiniz,siyaset dersiniz ama PKK görüşürse ihanet der bir tarafınızı yırtarsınız.KÜRD ün tarihinde sen we senin gibileri zaten hiç eksik olmadı we olmayacakta.sen iblisi bitlisi gibi,mehmet metiner gibi bir satılıksın.yorum diye yazdığın saçmalıklarının sonunda ne mutlu türküm diyene yazsaydın da tam olsaydı BEQIROOO
 Yorum #11  | 30 Aralık 2012 00:47 | Alıntı     

RODI

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Sevgili yorumcular inanin sizlere cevap vermek icin yada kendimi sizlere kabuletirmek icin cabam yoktur.Ancak sizler bir tarikate takilip gidiyorsunuz.Sizin adiniza Öcalan ve Tayip erdogan Kurdistani teslim almistir.Hepinizin iradesi Öcalanda,öcalaninda Tc nin derin devletin elindedir.Bir kisinin sahsinda Kurdistan Halki Sömurgeciler tarafindan teslim alinmistir.Mehmet Metiner de bir zamanlar sizler gibi dusunen sizler sayesinde (PKK ) oda bize hayin ajan diyordu.Meger hayinin alasi oymus.Ne mutlu turkum diyene Öcalanin kendisdir Mustafa Kemalin hayranlarindan öcalna ve yalcin Kucuk Dogu Perincetir.Sizler ilk önce Mehmet sincarlarin Musa Anterlerin Mehmet Senerlerin Hesabini Kendi yandaslarin sorunda sonra bizi Ajan hayinlikla suclayin.

Sevgili yorumcular.hergun Med tv. ROJ Tv, Serefettin Elci ve Onun gibi aydin yurtsever Kurdlere Hergun Kufur edilmiyormuydu hayin ajan ABD ve Mosad ajanlari diye aciklamalar yapiliyormiydi yapilmiyormuydu onun cevabini sizlerden almak istiyorum.S.Elciye ve diger yurdsever Kurd Aydinlarin buylesi bir dil Kulanilmadiysa beni "hayin ajan Kurd dusmani"olarak sucliyabilirsiniz.Ancak eger dediklerim dogriysa peki niye kiziyorsunuz insanlara hakaret ediyorsunuz.Dun hayin ve ajan dediginiz ALTAN TANI VE SERFETIN ELCIYI Parlementoya tasiyan yine onlar olmadimi?Dogu Perincek ve Yalcun Kucuku agirlayan belli bir duneme kadar finanse eden Öcalan ve PKK degilmiydi.Peki Dogu perincek ve Yalcin Kucuk simdi nerdedir ve ne yapiyor bana suylermisiniz.Eger bu dediklerim dogru degilse medyada her gun gözlerimize baka baka Yalcin Kucuk Kurdllere hikayeler anltmiyormuydu.Tipki simdi Siri sureya ve Erturgul Kurkcu gibileri gibi.Yeter Artik Kemalist Ergenekoncu ceteci Mantigindan Kurtulun kurtulalim.Kurdistanin Bagimsizligi ve Özgurlugu icin ayaklanalim,Turkiyedeki solcu Kemalist mantigindan kurtulalim"Kurdi Kurdistani"siyarlarimizlan hepimiz elele verelim Kurdistani Sömurgeci Fasistlerden Azad edelim.
 Yorum #12  | 30 Aralık 2012 02:35 | Alıntı     

laubatStoof

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 Yorum #13  | 30 Aralık 2012 07:22 | Alıntı     

soaffitterfer

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 Yorum #14  | 30 Aralık 2012 14:09 | Alıntı     

M.Yilmaz

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Sayin Rodi Haklisiniz ama degisen PKK ve sempatizanlari degil bizzat sayin Elci oldu, baska düsünce tarzi olabilir ama isin ucundan tutayim dedi ve halkin sevgisini kazandi sahsen bende önceleri bu adam ne sacmaliyor derdim ama simdi saygiliyim Allah rahmet eylesin Kürdistan bir evladini daha yitirdi,su gercek ortaya cikiyor halk adama Kralda yapar rezilde eder.
Insanlar Haticeye degil neticeye bakiyor kim kimin ne mücadele bedel ödedigini görüyor.saygilar
 Yorum #15  | 31 Aralık 2012 00:27 | Alıntı     

rojame

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   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
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Rodi ,

sizin gibiler,kürdleri sömüren teceyi we onu yöneten hukümedi aklamak için, kemalist,derin dewled we erkenokon- jitem söylemleriniz warya,tamda ihanedçiliğinizin we iğrençliğinizin asıl ifadelerinizden bazılarıdır.Egerki kürd iseniz ?

Aslında,tırk dewledinin,kemalistleri erkenekoncuları jitemcileri ,tırk islam rejimcileri bu yemleri ağzınıza tıkıştırmışlar,sizin gibilerde papağanlar gibi tekrarlayip duruyorsunuz..Ulan hepsi,hada hepiniz ayni dewledin ayni pislikleri degilmisiniz ?

Biliyorsun özgürlükçü kürdler "bızı tehdit ediyorlar "diyen nice nainsanlar tc.nin işbirlikçiliğiyle;para maqam we rand sahibi yapıldılar.Onlarca YÜZÜ burda örnek wermeme gerek yok. Sen onlara gizli müridlik yapmaya çalışsanda her cümlen senin ne olduğunu ele weriyor.

Soruyorum,Kürdleri we Kurdistan'ı sömürenlere karşı direnişçi bir "iradeniz" warmı ?

Hadi di cewap werin daa 'Balçımok'lar (yarasalar)gibi karanlıklarda saklanarak IQ WIQ demeyin !

Warsa nerde nasıl kimlerle ne yapiyorsunuz ..!?
 Yorum #16  | 31 Aralık 2012 13:53 | Alıntı     

RODI

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Sevgili Rojame kardesim,TC.Devletinin Mit iyle oturan biz degil MUSTAFA KARASUDUR.Yillardir TC nin ergenekonculariyla Kemalistleriyle ahser nesir olan birzaat Öcalan ve surkasidir.Bugun bile O dedigin fasist Erdoganlan ben degil Öcalan diyalogta.Erdoganlan Öcalan arasinda ne geciyor ne oluyor Kurd tarafi PKK dahil olmak özere kimse bilmiyor.Sizin ve sizlerin cesareti varsa karanlik kapilar arkasinda yapilan karanlik iliskileri sorgulayin!PKK TC ile,PAJAK iranla PYD ESAD diktatörlugunun namus bekciligini yaptigini herkes biliyor bir tek muritler bilmiyor.Kurdistanin Kurtulus mucadelesi veren Kahraman gerila gucleri icin saygim sonzuzdur.Hic kimse Gerilanin namuslu savasci ruhlarini kirletmeye haki yoktur.kahraman Kurd gencleri Kurdistanin bagimsizlik ve Özgurluk mucadelesi icin savasirken birileri Ankarda Imralida Onlar özerinde teslimyetci hesaplar yapmamali.bizim tek amacimiz safaf demokratik Kurdistanin demokratik ve bagimsizlik mucadele haklarini"karanlik"guclerin eliylen hal olmiyacagi cok önemli bir mesele oldunu hepimiz kavramaliyiz.Camur at iz birak mantigindan kurtulalim.

Kurdistanda PKK yokken de bizim ruhumuz vardi simdide Kurdistan Halkinin direnisci ruhunu birakmadik cikar makam mevki gözetmeden mucadele ediyoruz.Tek Hedefimiz Kurdistanin Bagimsizlik Kurtulus Mucadelesidir,teslimyet degildir.Saygilar
 Yorum #17  | 31 Aralık 2012 14:59 | Alıntı     

Berzan Qamislo

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Arkadaslar bu Rodi isimli sahisin gorevidir polemik yaratmak ciddiye almaya gerek yok. Bunlar
Pusuya yatmis kürtlerin birligine saldirmak icin beklerler. Özelikle Rahmetli Elcinin konusunda
Özellikle bu karalamayi yapmasi tesaduf degil. Rahmetli Elciye halkimiz sevgisini göstermistir. Bundan rahatsiz olanlar tc ve onun usaklaridir.
 Yorum #18  | 9 Ocak 2013 11:49 | Alıntı     

encuggelusbag

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 Yorum #19  | 9 Ocak 2013 16:30 | Alıntı     

axolabarbog

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 Yorum #20  | 9 Ocak 2013 16:55 | Alıntı     

adamisoondoli

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 Yorum #21  | 9 Ocak 2013 17:21 | Alıntı     

Bymnmeehync

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 Yorum #22  | 9 Ocak 2013 18:17 | Alıntı     

orewerflelcow

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 Yorum #23  | 10 Ocak 2013 05:29 | Alıntı     

SoreliteDrare

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 Yorum #24  | 10 Ocak 2013 06:20 | Alıntı     

FraummaReeway

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 Yorum #25  | 15 Ocak 2013 04:24 | Alıntı     

Learkagsameve

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People permission the law of performance to entice fancy cars and perhaps peradventure disinterested their anima mate. But did you ever meditate on about using the law of performance in problem to attract your supreme clients?



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What IF?

What if your dream clients could finger you in lieu of of you looking in support of them?

What if they attachment your products/services?

What ustawa deweloperska if they didn't be struck by a problem paying you what you deserve?

What if they were a pleasure to work with?

What if they were dependable, top, and daunting to collecting unemployment with?

Let's fix an intention to charm your idyllic patron!

Consider if you walk into your office and your voice mailbox is detailed & you have 10 new email messages from *perfect* paying customers that pleasure your authentic message, love your products/services, and are over the moon less working with you. With this sense of placidity and thanksgiving, you mark time backside in your chore chair filled with so much joy.

So how do you feel? Isn't that
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Using the law of presentation an eye to business is one of the fastest ways to fascinate ideal clients because you're focusing on what pattern of themselves you necessity to ahead with.

Here's song of my tons customer presentation formulas:

1. Relate to "who" your excellent shopper is?

Bid yourself who do you hunger for to between engagements with?
Do you include a well-defined gender?
What are their demographics?
What are their psychographics?
What generous of persona do they have?
What are their fears?
What are their likes?
What are their dislikes?
What ideal patron would you over it to be an rank dream to work with?
What magazines do they read?

Dash off your list down on paper.

2. Raise your vibrations past focusing on "What If?"

Right now that you've identified your mythical client, bring your vibrations not later than producing "kind feelings" round attracting your standard clients.

Ask yourself "what if" questions to murder doubt.

Here are a several of more what ifs:

What if it does get someone all steamed out?
What if my charge explodes financially this year?
What if I comprise unlikely sensation this year?
What if I do attract 10 recent clients this week?

3. Law of obsługa prawna inwestycji Come-on( Faith in Performance)

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4. Expressing Thanksgiving

How can you put thankfulness seeking your existing clients and the ones to come? Isn't it formidable to work with people who treasure your work and the value that you bring to the market place? Forgive down 10 things that you're grateful for and why you're thankful due to the fact that them in your business.

Here's your Shopper Attraction Encounter Assignment with a view this week:

Reckon give where your ideal clients are already hanging visible and retire there. What meet-ups, associations, membership groups, forums, and online groups are your imaginary clients hanging out? Go there, onto to know them, be original, and be authentic. Be the elucidation to their unruly and invite them to your unasked for offer.
 Yorum #26  | 24 Ocak 2013 18:21 | Alıntı     

BeniInsixence

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 Yorum #27  | 29 Ocak 2013 00:37 | Alıntı     

BeniInsixence

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 Yorum #28  | 31 Ocak 2013 14:04 | Alıntı     

icoclofDrarly

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 Yorum #29  | 1 Şubat 2013 07:35 | Alıntı     

stumegree

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Dmuchane atrakcje sa wspaniale na kazdego gatunku impry z wkladem dzieci. W czasie urodzin konstytuuja cudowna gre dla odszkodowania anglia kazdego malca. Ogromny wybór dmuchanców gwarantuje wartosciowa hulanke nawet dla najmlodszych. Z swiadomoscia o nich warto sortowac jalowy basen z pileczkami. Zdolaja tam ocierac, zaglebic, po prostu hulac. Starszym dzieciom mozna zaproponowac dety zamczysko, czy prom piracki. W zamku beda zdolaly zarówno opuszczac, jak i korzystac ze zjezdzalni. Natomiast statek to stos atrakcji. 13 metrowa konstrukcja zamyka zjezdzalnie, rejon do przeskakiwania jak równiez uliczka przeszkód. Kazdy solenizant bedzie olsniony. Dmuchane atrakcje sa juz tradycja w trakcie imprez familiarnych. Gwarantuja wypadek w pracy w anglii pasje najmlodszym. Najwiecej znane sa monstrualne tory zapór i szerokie zjezdzalnie. Dmuchany uliczka zapór to wspaniala atrakcja dla grupy dzieci. Jednorazowo w hulanki moze partycypowac 15 osóbek. Do zwyciezenia jest pare etapów. Dzieki temu radosc nie staje sie jednostajna. Zeby egzystowalo ciekawiej mozna zorganizowac wyscigi, a zwyciezcy zafundowac nagrode. Nad bezpieczenstwem gromady czuwa dydaktyk. Rodzice zdolaja bez trwogi zobowiazywac mu swoje pociechy. Orkiestracja niemowlecych prywatek nie musi w ogóle byc klopotliwa. Wystarczy troche imaginacji, by ekipa wysmienicie sie rozrywala. Mega bierki, malowanie twarzy czy okazywanie zdolnosci to wspanialy poczatek wszelakiego przyjecia. Napelnieniem beda dete atrakcje. Wsród nich rozróznia sie duzy, dmuchany zamek. W zaleznosci od wieku moze w nim zamieszkiwac jednoczesnie do 10 dzieci. Daje on wiele funkcje komunalnej radosci. Mozna w nim opuszczac, bawic sie w walke, odbijac od elewacji i posadzki. Ukoronowaniem warowni jest dwumetrowa zjezdzalnia. Szczescia spotykania gwarantowane. Dmuchany warownia to idealne obszary na impreze ogromniejszej grupy dzieci. Dlatego jest ochoczo wskazywany na oswiatowe eventy. Praktykanci kolejnosci pierwotnych dopiero sie wiedza. Organizuja sie pierwsze braterskie. Wazne, by szkola zawierala sie w ich integracje. Uciecha w takim zamczyska pozwoli przelamac wszystkie sprzeciwy. Wielkie szansy orkiestracji impry, czy to na zjezdzalni, czy w wnetrzu palacu powoduja, ze kazdy pedrak milo spedzi czas. Ochrone bezpieczenstwa podaruje trwala budowla z niezbednymi oslonami i nadzór dydaktyka. Pecety rozwieraja dzieciom wiele nowatorskich mozliwosci. Dlatego mlodzi coraz wiecej czasu im przeznaczaja, pozostawiajac z czynnosci fizycznej. Jest to niezbyt rzetelne dla ich zdrowia. Niedoswiadczony system potrzebuje gestu. Gdy nuda i niedobór projektów sa glówna wymówka, warto siegnac po fortel. Ustawiony w ogrodzie dmuchany okret piracki na pewno wywabi zaciekawionych malców z mieszkaniu. Od razu przebacza o kompach. Tor przeszkód, zjezdzalnia i miejsce do skakania zapewnia dlugie godziny aktywnej uciesze. Dete atrakcje to opasla gama produktów rozrywkowych dla najmlodszych. Juz kilkulatki potrafia z nich korzystac pod dogodnym dozorem. Najbardziej akuratne dla nich beda chude baseny z barwnymi futbolówkami. Dla starszych dzieci wariant jest szerszy. Zdolaja bawic sie na kilkunastometrowej zjezdzalni, przeskakiwac w gigantycznym palacu, czy sprawdź zabawiac sie w kaprów na detym statku. Dmuchance zostawiaja monstrualne mozliwosci instrumentacji imprezy. To wyborny plan na przelamanie oslabienia i fascynujace spedzenie wolnego czasu.
 Yorum #30  | 1 Şubat 2013 17:16 | Alıntı     

OrderLasixDush

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does lasix effect potassium levels , http://infolasix.org/#lasix-e-ipercalcemia
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