Şerefettin Elçiyi Yüzbinler Uğurladı  

Yakalandığı kanser hastalığı sonucunda hayatını kaybeden Kürt siyasetçi Şerafettin Elçi'nin Cizre'de yapılan cenaze törenine birçok kentten yüzbini aşkın kişi katıldı.Cenaze töreninde BDP ve DTK Eş Genel Başkanları, BDP Milletvekilleri, Mesut Barzari'nin kardeşi Sidat Barzani, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani'nin de aralarında bulunduğu birçok siyasetçi yer aldıDiyarbakır'dan karayolu ile yaklaşık bin araçlık konvoy eşliğinde Cizre'ye getirilen Şerafettin Elçi'nin cenazesi ilçe girişinde onbinlerce kişi tarafından karşılandı.Elçi'nin cenazesi vasiyeti üzerine zaman zaman yaşanan izdihamla birlikte Seyidan Camisi'ne götürülüp burada yıkandı. Yıkanan cenaze daha sonra omuzlara alınarak cenaze namazının kılınması için yaklaşık 600 metre mesafedeki Ulucami'ye eller üzerinde taşınarak götürüldü.Yapılan cenaze törenine BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, DTK Eş Genel Başkanı Ahmet Türk'ün de aralarında bulunduğu birçok milletvekilinin yanısıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve 6 CHP Milletvekili, Federal Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesut Barzani'nin kardeşi Sidat Barzani, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Elçi'nin damadı Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, sivil toplum örgütü temsilcileri ile yaklaşık 100 bin kişi katıldı.Cenaze töreninde sık sık PKK ve Öcalan lehine slogan atıldı.Cenazenin ilçeye getirilmesi ardından İdil-Cizre karayolunu ateş yakarak trafiğe kapatan gençlere polis gaz bombaları ile müdahale etti.Elçi'nin cenazesi Ulucamisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu eller üzerinde yaklaşık 150 metre mesafedeki Cizre Mezarlığı'na götürüldü. Bu sırada aşırı izdiham yaşandığı görüldü. Elçi, götürüldüğü mezarlıkta vasiyeti üzerine amcası Seyit Abdulkdir Elçi'nin yanında toprağa verildi.Şerafettin Elçi'nin cenaze törenine katılan Sidat Barzani, gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, Elçi'nin herkesi bir araya getiren yurtsever ve demokrat bir kişi olduğunu söyledi. Barzani, Elçi'nin babası Molla Mustafa Barzani ile arkadaş olduğunu ve son görevlerini yerine getirmek üzere cenazeye geldiklerini kaydetti.Şerafettin Elçi'nin Cizre Ulucamii'nde kılınan cenaze namazını imam Kürtçe kıldırarak, duasını da Kürtçe yaptı.Şerafettin Elçi defnedilirken, KDP Genel Sekreteri Fadıl Mirani ile BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, birer konuşma yaptı. Fadıl Mirani, başsağlığı dileklerinde bulunurken, Demirtaş da Elçi'nin ailesine, dostlarına ve Kürdistan halkına sabır diledi. Demirtaş, "Şerafettin ağabeyimiz, bu kadar dolu bir yaşamını Kürdistan halkına armağan etmiş ve genç yaşta aramızdan ayrılmıştır.Kürdistan halkı, bugün bir evladını ve bir siyasetçisini uğurluyor. Bize bıraktığı en büyük miras, barış ve kardeşliğe olan inancını mirasını bizler canı gönülden sahipleneceğiz. Değerlerini, değerlerimiz olarak kabul edeceğiz. Yolu açık olsun, genç siyasetçiler olarak kendisinden çok şey öğrendik" dedi. Cenaze törenine hükümet adına kimse katılmazken, sadece Ulucami'deki cenaze namazına AKP Şırnak Milletvekili Emin Dindar katıldı.Cenazeye TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani ve Rize Baro Başkanlığı adına çelenk gönderildi.ANF