Kosret Resul Cîhê Mam Celal Girt (Kurdi-Türkçe)  

Heta ku Talabanî ji nexweşxaneya derkeve û vegere ser karê xwe wê Kosret Resûl li cihê wî be.
Ew weke birayê mezin hate bi navkirin.
Roja 24.12.2012 civîneke awarte ya YNK çêbû, têde Kosret Resul, Berhem Salih, Mela Bextiyar, Omer Fetah, Adil Murad û Hakim Qadir amade bûn. Di civînê Kosret Resûl weke Birayê Mezin hate hilbijartin.
Di derbarê vê yekê de YNK daxuyaniyek da:
"Heta vegera Talebanî û ji bona cîbicîkirina wezîfe û tewsîyeyên sêyemîn kongreya YNKê, Kosret Resûl cîgirê yekem yê sekreterê YNKê, dê Birayê Mezin be û tev hevalên civata serokatiyê jî dê hevkar û piştevanin wî bin. Resul dê îdareta tev organ û saziyên Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê bike..."
AVESTA KURD
Celal Talabani hastaneden taburcu olana kadar yerine Kosret Resul'un bakmasına karar verildi.
24.12.2012 YNK Merkez Yönetimi toplandı. Bu taplantıda Kosret Resul, Berhem Salih, Mela Baxtiyor, Omer Fetah, Adil Murad ve Hakim Kadir hazır bulundu. Kosret Resul yüksek kurul kararıyla seçildi.
YNK'nin bu konuda yaptığı açıklama şöyle:
"Celal Talabani görevine dönünceye kadar yerine üçüncü kongreye kadar YNK birinci sekreteri Kosret Resul'ün bakmasına Yüksek Kurul kararıyla karar altına alınmıştır. Büyük kardeşimize destek olunmasını ümit ediyoruz. Resul Kurdistan Yurtseverler Birliğinin bütün kurum ve kuruluşlarını idare edecektir"
Avesta Kurd
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