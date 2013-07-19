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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

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Kosret Resul Cîhê Mam Celal Girt (Kurdi-Türkçe)  


27-12-2012, 18:29 Kategori: Manşet  
Kosret Resul Cîhê Mam Celal Girt (Kurdi-Türkçe)

Heta ku Talabanî ji nexweşxaneya derkeve û vegere ser karê xwe wê Kosret Resûl li cihê wî be.

Ew weke birayê mezin hate bi navkirin.

Roja 24.12.2012 civîneke awarte ya YNK çêbû, têde Kosret Resul, Berhem Salih, Mela Bextiyar, Omer Fetah, Adil Murad û Hakim Qadir amade bûn. Di civînê Kosret Resûl weke Birayê Mezin hate hilbijartin.

Di derbarê vê yekê de YNK daxuyaniyek da:

"Heta vegera Talebanî û ji bona cîbicîkirina wezîfe û tewsîyeyên sêyemîn kongreya YNKê, Kosret Resûl cîgirê yekem yê sekreterê YNKê, dê Birayê Mezin be û tev hevalên civata serokatiyê jî dê hevkar û piştevanin wî bin. Resul dê îdareta tev organ û saziyên Yekêtiya Niştimaniya Kurdistanê bike..."


AVESTA KURD

Celal Talabani hastaneden taburcu olana kadar yerine Kosret Resul'un bakmasına karar verildi.

24.12.2012 YNK Merkez Yönetimi toplandı. Bu taplantıda Kosret Resul, Berhem Salih, Mela Baxtiyor, Omer Fetah, Adil Murad ve Hakim Kadir hazır bulundu. Kosret Resul yüksek kurul kararıyla seçildi.

YNK'nin bu konuda yaptığı açıklama şöyle:

"Celal Talabani görevine dönünceye kadar yerine üçüncü kongreye kadar YNK birinci sekreteri Kosret Resul'ün bakmasına Yüksek Kurul kararıyla karar altına alınmıştır. Büyük kardeşimize destek olunmasını ümit ediyoruz. Resul Kurdistan Yurtseverler Birliğinin bütün kurum ve kuruluşlarını idare edecektir"

Avesta Kurd


 
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Joinerh

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В конце концов это и привело к трагедии на Трубной площади. Она ведь как бы в яме стоит - с одной стороны бульвар спускается, и с другой стороны бульвар спускается, бывшее русло Неглинки. http://websap.ru/teplyiy-pol-heatliferu.html И когда с обеих сторон люди наперли в таком огромном количестве, при всей хваленой сталинской организации, милиция и войска НКВД не сработали.
Мария Николаевна Погребова (р. 1932), археолог
 Yorum #20  | 16 Şubat 2014 16:39 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Эксперты указывают, что подвигнуть на подобные действия единороссов могло усиление в регионе кандидата от партии «Гражданская платформа», который при усталости жителей от действующей «красной власти» (коммунист Николай Виноградов занимает пост губернатора Владимирской области четыре срока подряд. - РБК daily) имел все шансы на победу. http://wayaninvestor.ru/vintovyie-svai-v-sochi.html Речь идет о хорошо известном в регионе бизнесмене Александре Филиппове, который не раз избирался депутатом в местное заксобрание и состоял в фракции ЕР. Это, впрочем, не мешало ему открыто заявлять о нарушениях на выборах. Одни только эти заявления позволили ему обрести популярность в регионе. «Моя задача - победить и обеспечить конституционные права физических лиц и гарантировать, что их бизнес будет защищен, - заявил г-н Филиппов РБК daily. - Орлова - человек видный и опытный, но на последних выборах ЕР набрала всего 37%, с учетом таких низких рейтингов мы видим неплохие шансы для партии и меня, как кандидата, на победу».
В пресс-службе «Гражданской платформы» отметили, что ЕР не первый раз выбирает технологию назначения «варяга», и не считают ее удачной, ведь местный кандидат лучше -понимает проблемы своего -региона.


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Uraganfedor
 Yorum #21  | 24 Şubat 2014 22:39 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Мильчина: http://auto-al.ru/2013/09/vozvodim-dom-svo...i-vtorya-chast/ - Парижский карнавал, кстати, был существенным времяпрепровождением для парижан, но я думаю, что в римском карнавале это не собор Святого Петра, святости было не очень много. http://tutturizm.ru/chem-obshit-dom.html
Рахматуллин:


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Vurdalaksasha
 Yorum #22  | 27 Şubat 2014 07:12 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
По словам биологов, термиты особенно богаты железом, полезным для профилактики онкологических заболеваний. А употребление в пищу пчел полезно для потенции. И всего 4 цикады дадут столько же кальция, сколько вы получите из 200 граммов творога. http://soupwok.ru/dushevaya-kabina-victoria-f-237.html Да и на вкус, говорят знатоки, насекомые не противны. Муравьи похожи на бекон, гусеницы - на сыр, сверчки - на молотый орех.
Кстати, уже сегодня «диета будущего» распространена среди трети населения земли - в 88 странах мира. Правда, в одних регионах на подобную пищу переходят при чрезвычайных ситуациях, а в других - она считается деликатесной. Употребляют насекомых в основном сельские жители из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Хотя, например, в Таиланде можно зачастую увидеть и городских жителей, которые едят кузнечиков, саранчу, различных жуков и личинки. А в южной части Африки блюда из некоторых видов гусениц считаются эксклюзивными и стоят дорого.


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Serpimolot
 Yorum #23  | 5 Mart 2014 23:09 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
"Сегодня ночью в населенном пункте Раменский Дмитровского района Московской области произошло возгорание в одноэтажном здании психоневрологической больницы №14. По предварительным данным, в здании находился 41 человек, в том числе три человека медицинского персонала", - сказано в пресс-релизе. http://alvsestroy.ru/russkaya-banya-a-kula...-a-kulagin.html МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. До 38 человек могли погибнуть при пожаре в психоневрологической клинике в Подмосковье, сообщили РИА Новости в управлении информации МЧС РФ.
Пожар начался в ночь на пятницу в 2.23 в психиатрической больнице №14 по адресу: Дмитровский муниципальный район, Куликовское сельское поселение, поселок Раменский, улица Больничная, дом 6. На момент прибытия пожарных здание размерами 35х12 метров горело по всей площади.


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Jugakos
 Yorum #24  | 7 Mart 2014 11:54 | Alıntı     

Joinerh

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Леонид РЕПИН, обозреватель «КП» http://newwoomen.ru/stories/kosmetologiya/uxod-za-licom/ Благодарим Российский государственный архив социально-политической истории за помощь.
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 Yorum #25  | 8 Mart 2014 18:36 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
эстрады Львом Лещенко и певица Слава похожа на Клеопатру." width="500" />Рядом с цезарем русской эстрады Львом Лещенко и певица Слава похожа на Клеопатру. http://tut-girl.ru/salony-krasoty/studiya-krasoty-triumf/ Фото: Анатолий ЖДАНОВНо едва рабочие сцены стали монтировать декорации для номера Наташи Королевой и ее мамы Людмилы Порывай, стало понятно, чье выступление станет гвоздем вечера. На сцене установили стол и на нем как по мановению руки стали появляться украинские деликатесы: шмат сала, колбасы, аппетитные пироги с начинками, соленые огурчики и бутыль с горилкой. И задолго до того, как оркестр грянул первые ноты песни Верки Сердючки «Все будет хорошо!», у массовки потекли слюнки. К счастью, зрители не знали, что самогонку декораторы бадяжили прямо за кулисами, разбавляя водопроводную воду молоком из пакета. Но глумления над святыней никто не замечал. Вот она, великая сила искусства!
Впрочем, с тем же успехом мама Наташи Королевы входила в образ заводной деревенской тетки. Простота и непосредственность сделали Людмилу Порывай любимицей зала. Немногие из массовки знали, что покровительственно аплодировали профессору, заслуженной артистке Украины, дирижеру хоровой капеллы «Светоч».


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Uraganfedor
 Yorum #26  | 12 Mart 2014 20:06 | Alıntı     

Merlinhor

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Материал: "Мишка с куклой", "Азбука". Танцевальные движения под музыку Когда начинать?- С 3-4 месяцев можно танцевать с ребёнком на руках под плясовые песенки из музыкальной сказки "Катенька и котенька", такие как "Ах вы сени", "Во саду ли", "Качели" и другие. Напевая песенки (или под фонограмму), придумывайте и демонстрируйте движения кукол, игрушек. Ребёнок заинтересуется. Ряд игр с движением для самых маленьких предложен на аудиокассетах «Первые уроки», «Мамины уроки». http://turprof.ru/mezhkomnatnyie-dveri-apeks.html - Как танцевать с малышом?
- Не рекомендуем устраивать "танцы" сразу после пробуждения ребёнка, после приёма пищи или при посторонних людях, в незнакомой обстановке.


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Merlinandrey
 Yorum #27  | 15 Mart 2014 04:51 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Но, заметив наш блуждающий по палубе взгляд, вспомнил, что нам про старые детали надобно поподробнее рассказать. http://proff-stroika.ru/video/montazh-metallocherepitsy/ - В правильном направлении смотрите, - одобрил Лялин. - Мачты, шлюпбалки, броневые котельные кожуха, боевая рубка сохранились с 1900 года, с того самого дня, когда «Аврору» спустили на воду. Рукоятки вот тех больших штурвалов - «розмахов» и сейчас хранят тепло рук матросов дореволюционного крейсера. http://srs-67.ru/plastikovyie-okna-7.html
Ну как после этих слов не проверить, точно тепло сохранилось, или, так, для красного словца директор рассказал? Только потянулись к штурвалам, как тут же руки отдернули от чеканного военного: «Не положено!». Не положено оказалось ничего трогать и в радиорубке.


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Vurdalaksasha
 Yorum #28  | 18 Mart 2014 21:33 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Домашний ребенок идет в школуВаш ребенок стал первоклассником. В его жизни появились «ответственность», «важность», «необходимость». Изменилось его окружение и обстановка. Каким бы подготовленным он ни отправился в школу, это все же большая нагрузка для крохи. И очень важно помочь ему адаптироваться к новой жизни.Первоклашки, которые воспитывались до. brdomashnijj rebenok idet v shkolu Домашний ребенок идет в школу" target=" blank"Подробнее.hr probl y patronatnykh s ejj Проблемы патронатных семей" target=" blank" class="s r" Проблемы патронатных семей http://alvsestroy.ru/zdorovo-russkaya-banya.html     Проблемы психологического сопровождения патронатных семей, востпитывающих ребенка с нарушением интеллекта  Создание патронатной службы на базе специального коррекционного (VII вида) детского дома № 43 г. Москвы в 2007 году стало большим шагом на пути к социальной адаптации его воспитанников. Помощь в формировании у детей правильных представлений о бр. brprobl y patronatnykh s ejj Проблемы патронатных семей" target=" blank"Подробнее.hr igra i obshhitelnost Игра и общительность" target=" blank" class="s r" Игра и общительность
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Serpimolot
 Yorum #29  | 20 Mart 2014 03:50 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯННа открытие павильона приехал министр культуры РФ Владимир Мединский. Он преклонил колена, взял на память монетку. В этом году впервые у российского павильона иностранный куратор. На мой вопрос, хорошо это или плохо, Владимир Мединский сказал: «Это ни хорошо, ни плохо. Но то, что нашего художника курирует такой известный в мире искусства человек, как Удо Киттельман, может дать нам дополнительные конкурентные преимущества - посмотрим, как это получится и будем судить по результатам». http://alvse.ru/dushevaya-kabina-victoria-...oria-f-127.html года в Венеции проходит самая престижная выставка современных художников со всего мира" width="635" />Раз в два года в Венеции проходит самая престижная выставка современных художников со всего мира
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Jugakos
 Yorum #30  | 22 Mart 2014 16:27 | Alıntı     

Misterkol

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   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
По одному из апокрифов Иуда Искариот служил... садовником у Понтия Пилата! Он много грешил, оказался виновен в убийстве родителей и пришел к Христу за прощением грехов. http://alvsestroy.ru/stroitelstvo-bani-i-s...kak-stroit.html Версии смерти Иуды различны. По главной - он повесился на дереве. У разных народов называются разные деревья: осина, бузина, берёза (и от ужаса побелела), рябина и ольха, которые покраснели от его крови. Но есть другая версия. В «Деяниях апостолов» о ней говорит апостол Петр: «...низринулся, расселось его чрево, и выпали все его внутренности». что наводит на мысль о том, что Иуда был зарезан. А в апокрифе «Евангелии от Варнавы» - совсем уникальная: Иуда умер вместо Христа. Господь изменил его облик и Искариота казнили вместо Иисуса. http://lastroy.ru/elitnyy-remont-kvartir1/...shchelkovo.html
Знаменитые тридцать сребернников - это так называемые «тирские шекели», широко ходившая в те времена серебряная монета равная 4 динариям. Динарий - дневная плата рабочего на винограднике. Чтобы получить 30 среберенников виноградарь должен был работать три с половиной месяца. На нынешние деньги (с известной долей условности) это примерно 2000 долларов. По нашим меркам - немного, по тогдашним - очень солидно. На них можно было купить приличную землю в черте Иерусалима.


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Misterkol
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