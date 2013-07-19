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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Şerefettin Elçi'yi Amed'de Binlerce Kişi Karşıladı  


27-12-2012, 12:33 Kategori: Manşet  
Şerefettin Elçi'yi Amed'de Binlerce Kişi Karşıladı

DİYARBAKIR - Ankara’dan bugün saat 08.30’da özel uçakla Diyarbakır’a getirilen Şerafettin Elçi’nin cenazesi, havalanında aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP Diyarbakır milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile BDP’li belediye başkanları ile Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, KADEP yöneticilerininde bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi tarafından karşılandı.

’HALKIMIZ SİZİ UNUTMAYACAK’

Şerefettin Elçi'yi Amed'de Binlerce Kişi Karşıladı

Karşılamada BDP tarafından Türkçe ve Kürtçe ’Demokrasi mücadelesinde bir yer edindiniz. Halkımız sizi unutmayacaktır’, ’Halkımızın ve ailesinin başısağolsun, mekanı cennet olsun’ yazılı pankartlar asıldı. Elçi’nin fotoğrafını yakalarına takan, sarı- kırmızı- yeşil renkli eşarplar takan kadınlar zafer işareti yaptı.

Diyarbakır Havaalanı’nda Cizre Belediyesi’ne ait cenaze aracına konan Şerafettin Elçi’nin cenazesine 2 polis aracı eskortluk etti. Elçi’nin cenazesine öncülük eden yaklaşık 2 bin kişi, cenaze aracının önünden Kürtçe ’Şehitler ölmez’ sloganları atarak Mardin yoluna kadar yürüdü. Cenaze aracının önünde yürüyen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, kalabalığa sık sık seslenerek fatiha okumalarını istedi.

BDP’Lİ AYDOĞAN: KÜRT HALKI SİZİN DE KATKINIZLA ÖZGÜRLEŞTİ

Şerefettin Elçi'yi Amed'de Binlerce Kişi Karşıladı

Cenazenin uğurlanışı sırasında konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Seçim sırasında düzenlediğimiz bir mitingten sonra yaptığımız sohbette ’Yaşamımı Kürt halkının özgürlük mücadelesine adadım. Diyarbakır’a geldim bu mitingi gördükten sonra artık ölsem de gözlerim açık gitmez. Çünkü Kürt halkı özgürlemiş’ demişti. Ben de Şerafettin Ağabeye şunu söylüyorum. Siz yerinizde rahat uyuyun. Kürt halkı 30 yıldan beri sürdürdüğü müacadele ile sizin de katkılarınızla özgürleşti, özgürleşmeye de devam ediyor."

Şerafettin Elçi’nin cenazesi daha sonra yaklaşık bin araçtan oluşan konvoy eşliğinde toprağa verileceği Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

CİZRE’DE KEPENKLER KAPALI

Şerafettin Elçi’nin cenazesinin toprağa verileceği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ise bir dizi hazırlık yapıldı. Silopi ve Cizre’de bugün esnaf kepenk kapatırken, Elçi’nin cenaze namazının kılınacağı Seyidan Camisi önünde taziye çadırı kuruldu.

Mezarlıkta da Elçi için amcası Seyit Abdulkadir Elçi’nin mezarının bitişiğinde mezar yeri kazıldı.

DHA - Ramazan YAVUZ / Ferit ASLAN / Ramazan İMRAĞ / Bayram BULUT / Serdar SUNAR


 
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 Yorum #22  | 31 Ekim 2013 18:33 | Alıntı     

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 Yorum #29  | 5 Kasım 2013 22:04 | Alıntı     

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