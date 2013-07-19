Şerefettin Elçi'yi Amed'de Binlerce Kişi Karşıladı  

DİYARBAKIR - Ankara’dan bugün saat 08.30’da özel uçakla Diyarbakır’a getirilen Şerafettin Elçi’nin cenazesi, havalanında aralarında BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Mardin Bağımsız Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk, BDP Diyarbakır milletvekilleri Leyla Zana, Altan Tan, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ile BDP’li belediye başkanları ile Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Bozyel, KADEP yöneticilerininde bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi tarafından karşılandı.Karşılamada BDP tarafından Türkçe ve Kürtçe ’Demokrasi mücadelesinde bir yer edindiniz. Halkımız sizi unutmayacaktır’, ’Halkımızın ve ailesinin başısağolsun, mekanı cennet olsun’ yazılı pankartlar asıldı. Elçi’nin fotoğrafını yakalarına takan, sarı- kırmızı- yeşil renkli eşarplar takan kadınlar zafer işareti yaptı.Diyarbakır Havaalanı’nda Cizre Belediyesi’ne ait cenaze aracına konan Şerafettin Elçi’nin cenazesine 2 polis aracı eskortluk etti. Elçi’nin cenazesine öncülük eden yaklaşık 2 bin kişi, cenaze aracının önünden Kürtçe ’Şehitler ölmez’ sloganları atarak Mardin yoluna kadar yürüdü. Cenaze aracının önünde yürüyen BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, kalabalığa sık sık seslenerek fatiha okumalarını istedi.Cenazenin uğurlanışı sırasında konuşan BDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, "Seçim sırasında düzenlediğimiz bir mitingten sonra yaptığımız sohbette ’Yaşamımı Kürt halkının özgürlük mücadelesine adadım. Diyarbakır’a geldim bu mitingi gördükten sonra artık ölsem de gözlerim açık gitmez. Çünkü Kürt halkı özgürlemiş’ demişti. Ben de Şerafettin Ağabeye şunu söylüyorum. Siz yerinizde rahat uyuyun. Kürt halkı 30 yıldan beri sürdürdüğü müacadele ile sizin de katkılarınızla özgürleşti, özgürleşmeye de devam ediyor."Şerafettin Elçi’nin cenazesi daha sonra yaklaşık bin araçtan oluşan konvoy eşliğinde toprağa verileceği Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.CİZRE’DE KEPENKLER KAPALIŞerafettin Elçi’nin cenazesinin toprağa verileceği Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ise bir dizi hazırlık yapıldı. Silopi ve Cizre’de bugün esnaf kepenk kapatırken, Elçi’nin cenaze namazının kılınacağı Seyidan Camisi önünde taziye çadırı kuruldu.Mezarlıkta da Elçi için amcası Seyit Abdulkadir Elçi’nin mezarının bitişiğinde mezar yeri kazıldı.DHA - Ramazan YAVUZ / Ferit ASLAN / Ramazan İMRAĞ / Bayram BULUT / Serdar SUNAR