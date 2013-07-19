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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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12'lerim ve Yeni bir Süreç- Hüseyin Turhallı  


27-12-2012, 09:38 Kategori: Manşet  
12'lerim ve Yeni bir Süreç- Hüseyin Turhallı

12’lerim ve Yeni Bir Süreç-Hüseyin Turhallı

Şu Maya Takvimini aslında ben yazmalıydım. 2988 yıl öncesine yetişemediğim için Maya takvimini yapan işgüzar benim tarihimi yazmış!

Hani 21. 12.2012 de kıyamet kopacaktı ya. Kopmadı. Kopsaydı 12’lerime iki 12 daha eklenecekti.

Bir çok kişi “Senin 12’lerinden bize ne?” diye sorabilir. Bizim gibi insanların özel yaşamı yoktur. İnsan bir kere kendini topluma vakfetti mi ne kadar arkasına dönüp baksa da geride kişiye özel hiçbir şey kalmıyor. Kimilerine göre kendimi, bana göre ise tarihe tanıklıklarımı anlatmam da bunun içindir.

Herkesin yaşamında tesadüflerden öte bazı garip olaylar var, benim de.

Örneğin Şubat ayı geldiğinde elim ayığım birbirine giriyor. Yaşamımda neredeyse bütün olumsuz olaylar bu ayda başıma geldi. Mayıs ayı da güzel başlangıçların olduğu aydır. Yine (1) yaşamımdaki bütün başlangıçların tarihidir. 1961’de doğdum, 1971’de okul hayatıyla tanıştım. 1981 üniversite, 1991 aktif politikaya katıldığım yıllar. 2001 de Parti ve politik ortamndan ayrılarak Nice’e yerleştim. 2011’de yaşamımı bir başka alanda ve biçimde inşa etmeye karar verdiğim yıl.

Bundan daha öte 12 rakamının yaşamındaki yeri ise özelin ötesinde bir vakıa.

Anamın anlatımlarına göre 12 Şubatta doğmuşum. İlk 12 ve ilk şansızlığım burada başlıyor.

Çocukluk yıllarımda kaç tane iye-kötü 12 atlattığımı bilmiyorum. Ancak en çok sevdiğim köyümden (Riz) ayrılıp şehirlerde kayıp olduğum günün 12 Eylül olduğunu çok iyi biliyorum.

Çok geçmeden 12 Martı yaşadık. 12 Mart bizim için İnönü’nün geri gelişiydi ve o korkuyla abime ait medrese kitaplarını götürüp Şeyh Yusuf Camisine bırakmıştık. Sonrası Deniz Gezmiş’lerin heyecanı ve hüznü….

12 Eylül’ü yaşadıktan sonra hayata bakışım, yaşam sevincim, hayallerim ve hatta felsefem büsbütün değişti. Fen bilimlerinden ayrılıp sosyal bilimlere geçmeye karar verdim.

Ondan sonra başka ne tür 12’ler başımdan geçti pek hatırlayamıyorum.

Qamışlo/Dirbesiyê’de 12 Ekim 1993 günü yakalandım. Şam’a götürüldüm ve 5 metre yerin dibinde Fır’a Filistin denilen zindana atıldım. Tam dört ay sonra yani 12 Şubat’ta beni tahkike çıkardılar. Bana “Suriye’ye nasıl geldin? Arkadaşların yer ve isimlerini bize anlat seni serbest bırakacağız” dediler. Sınır tellerinin üstüne keçe atarak geçtim. Kendimden başka kimseyi de tanımıyorum, dedim.

Bir gardiyanın “Hüseyin Mahmut! Cib ğıradek!” Yani eşyalarını topla, dediğinde takvim 12 Nisan’ı gösteriyordu. Ölüme yolculuk için toplanacak tek şey irademdi. Oradan Yermuk denilen nezarethaneye getirdiler.

Türkiye’ye teslim edilmek üzere Balılhava (Cilvegözü) sınır kapısına getirdiklerinde tarih 12 Mayıs 1993’ü gösteriyordu. Nezarethane pervazlarını söküp kaçtığım gün de o gündür.

12’lerin neler getireceğini bildiğim için o günden sonra 12’lerin çetelesini tuttum.

17 Haziran 2003 tarihinde Köln’den Paris’e gelmek üzere bilet aldığımda trenin hareket saati 18:12 yazıyordu. Ve ben o dakikada Alman polisi tarafından yakalandım.

11 Ekim günü beni mahkemeye çağırdıklarında gardiyana, bu gün mahkemeden bir şey çıkmaz, dedim. Mahkemeye gittik. Hakim “Evraklar eksik. Duruşma yarına ertelendi” deyince gülümsemekle yetindim. Ertesi günü 12 Ekim günüydü ve hakim bana “ artık özgürsün” dedi.

4 Mayıs 2012 günü Almanya’ya gittim. Dönüş tarihim 12 Mayıs’tı. Sınır dışı ettiler. Aylar sonrasında avukatımdan haber geldi. Yasağın 12 Kasımda kaldırılacak dedi.

Almanya’da bir süre çocuklarımın yanında kalmak istiyorum, diye dilekçe verdim. Cevap geldi. 12 Mart’a kadar kalabilirsin diye elime bir başka kağıt verdiler.

Daha bitmedi. Tam 12 yıldır Fransa’dayım ve 2012’nin sonunda hayatım bir başka mecrada akacak.

Ha neredeyse unutacaktım. Doğum yerim Bingöl yazıyor ve Bingöl’ün plakası 12…..

12’ler Biterken Yeni Süreç

Aşklar ve hayaller şehri Nice geride hoş bir manzara olarak kalacak. Yeni bir alanda yeni bir yaşam başlayacak.

Bu 12 yıllık süreçte yaşamımı daha çok el emeğine, kol gücüne dayanarak kazandım. Bu aşamadan sonra beyin gücüm devreye girecek.

Bundan 12 yıl önce geçirdiğim kalp krizi nedeniyle doktorlarım bana “ Kalbin kafandakileri taşıyamadı.” demişti. Bunun sonucu olarak sadece politik değil, sosyal ilişkilerimi de minimize ettim. Yeni süreçte sosyal yaşamda daha aktif ve katılımcı bir rol düşünüyorum. Ufukta bir vakıf çalışması görünüyor.

“Çözdüm” başlıklı yazım bir dönüm noktasıydı. Yeni süreçte eleştiriden çok kuramsal inşai/kurucu nitelikteki yazılar ağırlıkta olacak.

Ve bu yazım bu kurdistan-post sitesindeki son yazım olacak. Kurdistan-post.eu yeni bir sayfa açıyor. Yeni dizaynı, yeni yazar kadrosu, teknik olarak daha mondern, daha dinamik, sesli, video görüntülü ve her an her saniye çeşitli ajanslardan geçen haberleri canlı olarak izleyebileceğiniz bir kurdistan-post ile buluşacağız.

Okuma güçlüğü çekenler veya isteyenler için önemli haberleri, yazarlarımızın kendi seslerinden veya seslendirilmiş yazılarını hem okuyup hem de dinleyebileceksiniz. Ve isteyen aşk, isteyen cenk şarkılarını dinleyerek sitemizde sörf yapabilecek.

Yaşam kendisini çoğaltandır. Çoğalarak, yenilenerek, renklenerek ve daha uzak ufaklara bakarak geliyoruz.

12’ler biterken yeni yılda herkese mutlu, umutlu yıllar diliyorum.

Hüseyin Turhallı

huseyinturhallı@gmail.com


 
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 Yorum #1  | 27 Aralık 2012 14:30 | Alıntı     

Hassan Selah

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Heyecanla Bekliyoruz yeni duzenindeki urunlerini. Bu arada madem gorsel ve Audi tekniklerine de el atacalsiniz, bir izlenimi sizinle paysamakta tarar var. malum artik en siki kitap kurtlari bile KIndle dan okuyor kitaplarini. boylece seyhata ciktiklarinda, veya mekan desitirdiklerinde acaba hangi kitabi yanima alsam sikintisi da bitti. tum digital kutuphanenizi yaninza alabilyorsunuz. alti ustu bir ipad (parasi imkani olanlar icin) veya cok daha ucuza alinabilecek kindle aleti yetiyor. velakin elektronik kitaplari karistiriken sunu farkettim Kurdce veya kurdlerle ilgili bulunabilen kitap sayisi kelimenin tam anlami ile bir elin parmaklarini gecmiyor. o da bunlardan ucu biri almanca biri ispanyolca oteki ingilizce olan Ocalan in kitabi , oteki ikisi de I kurdi adli bir islamcinin bana sacma saoan gelen iki kitabi. baska da yok. kurdler hakkinda yazilmis bir iki kitap da var tabii o kadar. bu alan yeni bir alan, sanirim Isvec te bazi kurd eserlerini digital yapma cabasi baslatilmis, Kurdistan post da kitap olmaza bile dokumanlari makaleleri digital bicimde ulasilabilir (sadece internet baglantisi ile degil, aletinize yuklenip internet olmayan ortamlarda okunabilecek sekilde) kilsalar, belki bugun icin LUKS geles de gelecege iyi bir yatirim yapmis, hayir dualarimizi da almis olursunuz.

Nice gibi bir sehri biraktiran bu yeni projenin cekim gucunu dusununce, heyecan bir kat daha artiyor. kolay gelsin
 Yorum #2  | 27 Aralık 2012 15:41 | Alıntı     

Ducardin

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Projeytowanewide Serkewtin wazena u ogirbo toré. ABD Yapimi kucuk diktator RTE' ya insan
gibi bizimle yasarsiniz yada baska ulkelere gidin diyerek Biz Kurd'leri tehdit eden bu alcakca
kustahligini ve hayasizligini nefretle tiksintiyle lanetliyorum...
Char hanedani kackini ve Ortodox hiristiyan bir aileden gelen bu lanetli haydut'u dindar kurd
kardeslerimiz birdaha oyvermemelidir Partisi AKP'ye...
Bisilamané Welatperweri
winked winked winked
 Yorum #3  | 27 Aralık 2012 17:56 | Alıntı     

çeçenhan

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
...Belkide herpimizin hayatında 12 olmasada başka rakamlarla aynileşen durumlar olmuşdur ama,siz takip etmişiniz.Bizlerde boş ver demişiz.Her halukarda zihin açıcı ve dinlenmemize sabap olan bir yazı kaleme almışınız.Beğenerek okudum.
Sağlığınız içinse üzüldüm.Geçmiş olsun. (Recep Yılmaz)
 Yorum #4  | 29 Aralık 2012 14:13 | Alıntı     

Dijwar

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ne diyelim herneyse hayırlı olsun.Başarı dileklerimi sunuyorum..Yenı çalışma hayatınızda.
 Yorum #5  | 1 Ocak 2013 16:19 | Alıntı     

eris omer

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Yukarda Hassan Selah bey her seyi ozetlemis, geriye soz birakmamis! Ayni heyecani tasidigimi belirtmekle yetinecegim. Kolayliklar diliyorum
iyi yillar
 Yorum #6  | 23 Temmuz 2013 02:13 | Alıntı     

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Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Подробностей последних лет жизни ученого Ларина не знала. Потрясенный ее рассказом, я зарылся во всезнающий Интернет. Увы, ни фотографий пророка, ни точных биографических данных… Разве что у одного писателя встретил фразу «эмигрировавший на Запад экономист-еврей Марк Голанский вообще пророчит то, что в США в наступающем веке воцарится неототалитарное государство с плановым производством и распределением». Подключил знакомых всезнающих экономистов, даже одного глобального конспиролога, живущего в США. Информации ноль. Ларина в эмиграцию не поверила. «Эти слухи сознательно распространили недруги ученого». Она тоже подключилась к поиску. Специалист по конкурентной разведке выяснила, что 31 мая Голанскому исполнилось бы 90. Значит, не зря я так напрягся, услышав в середине мая ее рассказ. Вот достойный повод рассказать стране о великом пророке, не признанном Гайдаром в родном Отечестве, отдать дань памяти удивительному ученому-прогнозисту. http://alvse.ru/dom-iz-brusa-vneshnyaya-ot...a-iz-brusa.html Отдельный рассказ, как мы с Еленой вышли-таки на родственников. Его единственная дочь вроде бы работала в Российской академии наук. Отыскали институт, кафедру. «Марина Голанская умерла 10 лет назад, - ответили мне. - У нее был сын, но связи с ним нет». Нашли адрес. Я трижды обошел дом возле станции метро «Университет». Подъезд один, нужная квартира с трехзначным номером отсутствовала. «Голанские здесь не живут», - сказала консьержка. Видя мое удрученное лицо, она внимательно просмотрела весь список жильцов. Нет таких! И все же это был тот самый дом. Просто номер квартиры оказался другим, а внук Марка Михайловича Алексей носит другую фамилию.
Он и сообщил, что дед был большим патриотом России и никогда не задумывался об эмиграции. Хотя имел немало возможностей остаться на Западе. Он же из первого выпуска МГИМО, много лет провел за рубежом на дипломатической службе. Как-то Берия вызвал на ночную беседу в Москву советского консула в Копенгагене: «Что лично делает товарищ Голанский, чтобы Дания вышла из Бенилюкса?» Консул ответил: «Бенилюкс - союз Бельгии, Нидерландов, Люксембурга. Дания там никогда не была». Ответ Берия не понравился. Один большой чекист прямо сказал супруге консула: мол, придется вам с Марком ехать из Дании в Сибирь. «Сибирь тоже русская земля!» - ответила та. Но обошлось. В 60-е Голанский работал в аппарате ООН в Нью-Йорке. Жена преподавала английский детям дипломатов. Познакомилась с Керенским. Тот говорил, что не сбегал из Зимнего дворца в женском платье. Много еще чего интересного слышал внук от бабушки Риты. А дед о долгой работе за рубежом не распространялся. Почему, внук понял позже, найдя в столе его документ подполковника КГБ. Марк Михайлович занимался на Западе научно-экономической разведкой.


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Uraganfedor
 Yorum #14  | 19 Şubat 2014 01:32 | Alıntı     

Merlinhor

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
многочисленные исследования семьи как социального института и как среды (группы), где проходит обычная повседневная жизнь каждого человека. Особенно интересно восприятие семьи отдельным человеком и отражение его в общественном мнении. Для этого используется глубокий, сложной, порой труднообъяснимый, но очень многогранный феноменологический подход. Объекты для исследований выбираются самые разные, нередко нетрадиционные для социологии, например: в литературе - женские романы, в телепродукции - сериалы, в фольклоре - анекдоты, в живописи - семейные портреты, только предмет изучения остается постоянным - семья. Конечно, сами по себе исследования не превратят семью из падчерицы в Золушку в обществе, но именно они помогают разрабатывать научно обоснованную программу улучшения ее социально-экономического положения в рамках приоритетных национальных проектов. http://turprof.ru/kak-pravilno-vyibrat-profnastil-1.html Поднимаемая общественными организациями, в числе которых и «Рождение», и родительская школа «Драгоценность», проблема качества медицинской помощи в сфере родовспоможения, да и всего репродуктивного здоровья россиян, остра и актуальна, особенно в условиях сверхнизкой рождаемости, далекой даже от простого замещения поколений, растущей депопуляции и падения ценности семейного образа жизни. Повышение ценности последнего, кстати, является одной из задач упомянутой организации «Рождение». Поэтому важно, чтобы женщины захотели(!) рожать: дома или в роддоме, сами или с отцом ребенка, сидя или лежа, и чтобы могли выбирать, как это сделать. Без желания иметь нескольких детей, улучшения условий и ситуации родов существенно не увеличить количество рождений. Поэтому и нужна работа в нескольких направлениях: социальном - когда статус матери нескольких детей и хорошей жены не менее престижен и уважаем, чем успешного профессионала; материальном - когда в период ухода за детьми женщина не остается практически без средств к существованию или ее доход равен прожиточному минимуму; моральном - когда состояние материнства дает ощущение счастья, удовлетворения и самореализации; когда рождение ребенка ожидается как дар и благо, а не как мучения и страдания. Чему и должны быть посвящены усилия государственных, общественных, коммерческих и некоммерческих структур.
Описываемые далее исследования дают понять, какой же семья предстает перед нами с экранов телевизоров, в современных газетных публикациях, музыкальном творчестве, литературе, адресованной женской аудитории. Например, работа студентки Юлии Перченко (под руководством научного сотрудника О.Лебедь) была посвящена изучению телесериалов мелодраматического характера. Это были преимущественно зарубежные сериалы. В 23 сериалах, идущих на одной неделе, выделено 54 пары, которые «проанкетированы» по разработанной студенткой анкете на предмет их семейных характеристик (возраст, наличие и продолжительность брака, количество детей, некоторые мотивационные установки взаимодействия, личностные особенности). Результаты анализа показали, что большой процент (более 95%) действующих лиц во всех сериалах являются членами либо родительской, либо своей собственной семьи. Практически нет действующих лиц, родственные или семейные отношения которых совсем не упоминались бы. Т.е. статус человека как члена семьи традиционен и распространен как в жизни, так и в кино (в жизни, кстати, процент одиночного проживания выше, до 1 6 части).


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Merlinandrey
 Yorum #15  | 23 Şubat 2014 19:04 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Да, это печальная история. Если в Москве можно назвать пару таких кинотеатров навскидку: «35 миллиметров» и «Пионер», то в других городах совсем глухо. А лично у вы как пострадали от пиратства? http://turprof.ru/lentochnyiy-fundament-dl...ogo-doma-2.html - Краха финансового не было, но и «Девятая рота», и «Необитаемый остров», а также «Питер-FM», «Жара», «Елена», «Я тебя люблю» были масштабно «распирачены». Я имел отношение к «Облачному атласу» как продюсер, и мы все время отлавливали копии. http://newsaity.ru/dushevaya-dver-gutewett...04-190x190.html
- У вас сейчас с Билли Бобом Торнтоном выходит кино, вы его продюсируете. Какие меры будете предпринимать?


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Vurdalaksasha
 Yorum #16  | 24 Şubat 2014 12:12 | Alıntı     

RobertoKarvari

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   Yayınlar: 0, Yorum: 3, Kayıtlı: 23.02.2014
   ICQ: 125281747,
 Yorum #17  | 26 Şubat 2014 07:28 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Здравствуйте. http://soupwok.ru/smesitel-ustroystvo-i-remont.html Как жизнь-то? Не вызывают давно произведения никаких столкновений: превратились в классику. В учебниках уже кусочки из «Современного патерика» есть в современной литературе.
Попривыкли немножко?


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Serpimolot
 Yorum #18  | 8 Mart 2014 01:25 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий ответил незамедлительно: «Руководство университета высоко оценивает педагогическую, экспертную и просветительскую деятельность профессора Стернина, одного из самых известных филологов, и не имеет никаких оснований ставить под сомнение его квалификацию и профессиональную компетентность». http://tur-prof.ru/2013/07/vetnamskie-boga...a-prodolzhenie/ Фото: с персонального сайта Иосифа Стернина.
В то же время атаман Воронежского казачьего округа Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Николай Сапелкин так прокомментировал эту ситуацию в Фейсбуке: «Это многоходовая провокация. Большинство казачьих организаций вряд ли слышали об этом событии, тем более оно состоялось под выходные дни. А вот филфак удивил».


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Uraganfedor
 Yorum #19  | 13 Mart 2014 12:08 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Ну да. http://alvse.ru/dom-v-yalte-httpcrimeayaltablogru-1.html - Так это, милый, статья. В том окне касса. Парень - вор, деньги хотел украсть, а ты помогал. http://soupwok.ru/nalivnaya-stakrilovaya-v...y-novgorod.html
- Да какая касса?! Там раздевалка женская! - завопил Раздолбай, оторвав от страха пумпон на своей шапке.


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Vurdalaksasha
 Yorum #20  | 17 Mart 2014 07:05 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Ученые доказывают: «Туринская плащаница» не подделка http://aluslugi.ru/bezopasnost-pri-ispolzo...grevateley.html В кафедральном соборе Турина, похоже, хранится полотно, в которое действительно было завернуто тело Иисуса Христа (далее)
Кто убил Иуду Искариота?


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Serpimolot
 Yorum #21  | 19 Mart 2014 10:49 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Если белорусские олимпийцы заочно соревновались с хлеборобами, то нашей хоккейной дружине, очевидно, предложат померяться силами с командой Алены Ланской. Дело в том, что параллельно с чемпионатом в Швеции будет проходить «Евровидение». Вот только в разных городах: Ланская 14 мая будет бороться за выход в полуфинал в Мальме, а хоккеисты в этот же день сыграют в Стокгольме, возможно, решающий матч за выход в четвертьфинал против швейцарцев. http://wayaninvestor.ru/zagorodnyiy-klassi...-mansardoy.html Ну, а если серьезно, то у наших парней, пострадавших в предыдущих ледовых побоищах, найдется стимул для больших побед и без спора с поп-звездами. Февральское поражение в олимпийской квалификации обязывает Скабелку и его бойцов взять реванш.
Пока все идет хорошо. Из 8 спаррингов выиграно 6, в том числе два у словаков. Наши вечные соперники этой весной расщедрились настолько, что еще проиграли нам Кубок Словакии.


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Jugakos
 Yorum #22  | 22 Mart 2014 00:34 | Alıntı     

Misterkol

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   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Больно в этот раз не было, и он заснул со звездочками счастья перед глазами, и даже лед стыда, на миг коснувшийся его сердца, сразу растаял от горячего восторга перед новыми ощущениями. Растаял он и во второй раз, случившийся через несколько дней. А в третий раз не растаял и сковал сердце ледяной печатью. http://stroykanew.ru/2013/07/chaj-iz-trav-dlya-bani/ - Я стал дрочером! - с ужасом думал Раздолбай, понимая, что новое удовольствие подчиняет его себе и отказаться от него не получится. - Я - дрочер! http://srs-67.ru/parket-ot-ruby-floors-zam...-i-laminat.html
С этого момента стыд, страх и голод преследовали его постоянно. Каждый раз, расплачиваясь за мимолетное наслаждение долгими угрызениями совести, он давал себе клятву прекратить постыдное занятие, и некоторое время был уверен, что никогда больше к этому не вернется. Но проходили дни, и голод кусал его - сначала легонько, словно пробуя на вкус, потом сильнее, а потом набрасывался и терзал, как ротвейлер белку. Обернуть этот голод вспять был только один способ - тот, за который каждый раз приходилось платить стыдом и страхом.


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Misterkol
 Yorum #23  | 22 Mart 2014 14:50 | Alıntı     

EdwardCem

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   Yayınlar: 0, Yorum: 32, Kayıtlı: 22.03.2014
   ICQ: 214632476,
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 Yorum #24  | 23 Mart 2014 06:39 | Alıntı     

Figeredo

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347588421,
- Значит, вы не контролируете, что у вас в газете происходит? http://sponsite.ru/luchshie-stalnye-dveri/ В. Сунгоркин: http://srs-67.ru/stroitelstvo-fundamenta-video-2.html
- Контролирую. Во-первых, если говорить лично обо мне, то я был в деловой поездке, в командировке в городе Кишиневе в этот день. Ну, так получилось!


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Figeredo
 Yorum #25  | 24 Mart 2014 07:58 | Alıntı     

RobertVog

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Вот смотрите http://kinolenta-2014.ru/
 Yorum #26  | 25 Mart 2014 22:27 | Alıntı     

Huliosas

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   Yayınlar: 0, Yorum: 44, Kayıtlı: 25.11.2013
   ICQ: 347588485,
Ренат Кузьмин, первый заместитель генпрокурора Украины http://saity-tut.ru/?p=505 "У нас есть достаточно доказательств, подтверждающих причастность Кучмы к этому преступлению" http://tutturizm.ru/2013/07/page/2
("Эхо Москвы", 20.02.)


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Huliosaas
 Yorum #27  | 26 Mart 2014 16:56 | Alıntı     

agronnom

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   Yayınlar: 0, Yorum: 3568, Kayıtlı: 25.03.2014
   ICQ: 134526441,
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 Yorum #28  | 27 Mart 2014 04:41 | Alıntı     

Medikcup

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Оценка выборов в Верховную Раду>> http://srs-67.ru/shkafkupe-sdelay-sam-izgo...ri-kupemov.html После обработки более 99,6% протоколов при голосовании по партийным спискам лидирует пропрезидентская Партия регионов, набравшая более 30% голосов. На втором месте с более чем 25% - оппозиционная партия "Батькивщина". Партия власти также лидирует в одномандатных округах. http://aluslugi.ru/diafragmennyiy-dvigatel.html
Результаты выборов Верховной Рады - данные ЦИК>>
 Yorum #29  | 31 Mart 2014 04:34 | Alıntı     

AustinZes

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   Yayınlar: 0, Yorum: 61, Kayıtlı: 29.03.2014
   ICQ: 213122671,
ну вот хорроший сайтик
 Yorum #30  | 2 Nisan 2014 19:44 | Alıntı     

OrvilleType

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   Yayınlar: 0, Yorum: 91, Kayıtlı: 2.04.2014
   ICQ: 178221462,
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