12'lerim ve Yeni bir Süreç- Hüseyin Turhallı  

Şu Maya Takvimini aslında ben yazmalıydım. 2988 yıl öncesine yetişemediğim için Maya takvimini yapan işgüzar benim tarihimi yazmış!Hani 21. 12.2012 de kıyamet kopacaktı ya. Kopmadı. Kopsaydı 12’lerime iki 12 daha eklenecekti.Bir çok kişi “Senin 12’lerinden bize ne?” diye sorabilir. Bizim gibi insanların özel yaşamı yoktur. İnsan bir kere kendini topluma vakfetti mi ne kadar arkasına dönüp baksa da geride kişiye özel hiçbir şey kalmıyor. Kimilerine göre kendimi, bana göre ise tarihe tanıklıklarımı anlatmam da bunun içindir.Herkesin yaşamında tesadüflerden öte bazı garip olaylar var, benim de.Örneğin Şubat ayı geldiğinde elim ayığım birbirine giriyor. Yaşamımda neredeyse bütün olumsuz olaylar bu ayda başıma geldi. Mayıs ayı da güzel başlangıçların olduğu aydır. Yine (1) yaşamımdaki bütün başlangıçların tarihidir. 1961’de doğdum, 1971’de okul hayatıyla tanıştım. 1981 üniversite, 1991 aktif politikaya katıldığım yıllar. 2001 de Parti ve politik ortamndan ayrılarak Nice’e yerleştim. 2011’de yaşamımı bir başka alanda ve biçimde inşa etmeye karar verdiğim yıl.Bundan daha öte 12 rakamının yaşamındaki yeri ise özelin ötesinde bir vakıa.Anamın anlatımlarına göre 12 Şubatta doğmuşum. İlk 12 ve ilk şansızlığım burada başlıyor.Çocukluk yıllarımda kaç tane iye-kötü 12 atlattığımı bilmiyorum. Ancak en çok sevdiğim köyümden (Riz) ayrılıp şehirlerde kayıp olduğum günün 12 Eylül olduğunu çok iyi biliyorum.Çok geçmeden 12 Martı yaşadık. 12 Mart bizim için İnönü’nün geri gelişiydi ve o korkuyla abime ait medrese kitaplarını götürüp Şeyh Yusuf Camisine bırakmıştık. Sonrası Deniz Gezmiş’lerin heyecanı ve hüznü….12 Eylül’ü yaşadıktan sonra hayata bakışım, yaşam sevincim, hayallerim ve hatta felsefem büsbütün değişti. Fen bilimlerinden ayrılıp sosyal bilimlere geçmeye karar verdim.Ondan sonra başka ne tür 12’ler başımdan geçti pek hatırlayamıyorum.Qamışlo/Dirbesiyê’de 12 Ekim 1993 günü yakalandım. Şam’a götürüldüm ve 5 metre yerin dibinde Fır’a Filistin denilen zindana atıldım. Tam dört ay sonra yani 12 Şubat’ta beni tahkike çıkardılar. Bana “Suriye’ye nasıl geldin? Arkadaşların yer ve isimlerini bize anlat seni serbest bırakacağız” dediler. Sınır tellerinin üstüne keçe atarak geçtim. Kendimden başka kimseyi de tanımıyorum, dedim.Bir gardiyanın “Hüseyin Mahmut! Cib ğıradek!” Yani eşyalarını topla, dediğinde takvim 12 Nisan’ı gösteriyordu. Ölüme yolculuk için toplanacak tek şey irademdi. Oradan Yermuk denilen nezarethaneye getirdiler.Türkiye’ye teslim edilmek üzere Balılhava (Cilvegözü) sınır kapısına getirdiklerinde tarih 12 Mayıs 1993’ü gösteriyordu. Nezarethane pervazlarını söküp kaçtığım gün de o gündür.12’lerin neler getireceğini bildiğim için o günden sonra 12’lerin çetelesini tuttum.17 Haziran 2003 tarihinde Köln’den Paris’e gelmek üzere bilet aldığımda trenin hareket saati 18:12 yazıyordu. Ve ben o dakikada Alman polisi tarafından yakalandım.11 Ekim günü beni mahkemeye çağırdıklarında gardiyana, bu gün mahkemeden bir şey çıkmaz, dedim. Mahkemeye gittik. Hakim “Evraklar eksik. Duruşma yarına ertelendi” deyince gülümsemekle yetindim. Ertesi günü 12 Ekim günüydü ve hakim bana “ artık özgürsün” dedi.4 Mayıs 2012 günü Almanya’ya gittim. Dönüş tarihim 12 Mayıs’tı. Sınır dışı ettiler. Aylar sonrasında avukatımdan haber geldi. Yasağın 12 Kasımda kaldırılacak dedi.Almanya’da bir süre çocuklarımın yanında kalmak istiyorum, diye dilekçe verdim. Cevap geldi. 12 Mart’a kadar kalabilirsin diye elime bir başka kağıt verdiler.Daha bitmedi. Tam 12 yıldır Fransa’dayım ve 2012’nin sonunda hayatım bir başka mecrada akacak.Ha neredeyse unutacaktım. Doğum yerim Bingöl yazıyor ve Bingöl’ün plakası 12…..Aşklar ve hayaller şehri Nice geride hoş bir manzara olarak kalacak. Yeni bir alanda yeni bir yaşam başlayacak.Bu 12 yıllık süreçte yaşamımı daha çok el emeğine, kol gücüne dayanarak kazandım. Bu aşamadan sonra beyin gücüm devreye girecek.Bundan 12 yıl önce geçirdiğim kalp krizi nedeniyle doktorlarım bana “ Kalbin kafandakileri taşıyamadı.” demişti. Bunun sonucu olarak sadece politik değil, sosyal ilişkilerimi de minimize ettim. Yeni süreçte sosyal yaşamda daha aktif ve katılımcı bir rol düşünüyorum. Ufukta bir vakıf çalışması görünüyor.“Çözdüm” başlıklı yazım bir dönüm noktasıydı. Yeni süreçte eleştiriden çok kuramsal inşai/kurucu nitelikteki yazılar ağırlıkta olacak.Ve bu yazım bu kurdistan-post sitesindeki son yazım olacak. Kurdistan-post.eu yeni bir sayfa açıyor. Yeni dizaynı, yeni yazar kadrosu, teknik olarak daha mondern, daha dinamik, sesli, video görüntülü ve her an her saniye çeşitli ajanslardan geçen haberleri canlı olarak izleyebileceğiniz bir kurdistan-post ile buluşacağız.Okuma güçlüğü çekenler veya isteyenler için önemli haberleri, yazarlarımızın kendi seslerinden veya seslendirilmiş yazılarını hem okuyup hem de dinleyebileceksiniz. Ve isteyen aşk, isteyen cenk şarkılarını dinleyerek sitemizde sörf yapabilecek.Yaşam kendisini çoğaltandır. Çoğalarak, yenilenerek, renklenerek ve daha uzak ufaklara bakarak geliyoruz.12’ler biterken yeni yılda herkese mutlu, umutlu yıllar diliyorum.Hüseyin Turhallıhuseyinturhallı@gmail.com