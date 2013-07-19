Ahmet Özal: Babamın Ölümü Kürd Sorunuyla Bağlantılı  

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ANF'ye konuştu: "Cinayetin arkasında barışın sağlanması, PKK meselesinin çözülme noktasına gelmesini istemeyenler olduğunu düşünüyorum" dedi. Özal suikastını "büyük bir tuğla"ya benzeten Ahmet Özal "Bu tuğlayı çekince duvar yıkılacak" diye konuştu.Bir süredir babanın öldürüldüğünü ispat etmeye çalışan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ANF'nin sorularını yanıtladı.Ahmet Özal, suikastın, Turgut Özal'ın Kürt sorununun çözümü, askeri vesayetin kaldırılması ve demokratikleşme için adım atma planlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.Ahmet Özal şöyle konuştu: "Türkiye'nin dış dünya ile ilişkileri... İçeride ise Kürt meselesi. O günlerde demokratikleşme ve askeri vesayetin kaldırılması yolunda atılan adımlar. 1988 suikastının devamı olarak kaçakçılık. Kürt meselesinden suç dünyasına kadar bir çok neden var diye tahmin ediyorum. Barışın sağlanması, PKK meselesinin çözülme noktasına gelmesini istemeyenler olduğunu düşünüyorum."Turgut Özal'ın cinayetten önce Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa ederek yeniden siyasete dönme hazırlığı yaptığını belirten Ahmet Özal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siyasete dönmesini istemeyenler de vardı. Türkiye'de kapalı kapıların ardında konuşulan meseleler önceki suikastında ortaya çıktı. Onları gördü. Fakat, 1988 yılı onların çözümü için uygun bir zaman değildi. Askeri vesayet devam ediyordu. En azından başta Kenan Evren vardı. Bugün hükümetin bu kadar hareket etmesinin temelleri, demokratikleşme olayı o günlerde başlar. Sorunu çözecek olan ve kararlı gözüken adam da bence Özal'dı."Hükümetin Özal dosyasına ciddi baktığı görüşünde olan Ahmet Özal, "Ergenekon ve Balyoz davalarındaki gibi meselenin üstüne biraz giderse, Özal meselesi çözülür" dedi.Özal cinayetini "büyük bir tuğla"ya benzeten Ahmet Özal, "Özal meselesi çözülürse, Uğur Mumcu çözülecek. Uğur Mumcu çözülürse, ardından gelen ölümler çözülecek. Hatta 1990'lara gidelim, Hablemitoğlu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı çözülecek. Özal büyük bir tuğla, bu tuğlayı çekince duvar yıkılacak. Özal'ın suikastı ve ölümü çözülmezse, esas yapı durur. Esas zemin orada. Ergenekon ve Balyozda değil" diye konuştu.Ahmet Özal, "AKP Hükümeti'nin Özal suikastını aydınlatacağı düşüncesindesiniz. Ancak, Adli Tıp Kurumu'nun raporu da ortada. Zehirlenme konusunda kesin bir şey söylemiyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Adli Tıp Kurumu'nun iki raporu var. Birincisi, ATK'nın teknik bilgilerinden oluşan rapor. İkincisi de ATK'nın 1. İhtisas Komisyonu'nun verdiği oylama. Mühim olan ikincisi değil, adli tıbbın bulguları. O teknik bulguların açıklanması lazım ve sadece ihtisas kurulunun değerlendirmesi değil. Ayrıca, Türkiye'de bulunan uzmanların, profesörlerin, üniversitelerin ve yabancı kuruluşların da değerlendirmesine açılması gerekiyor."