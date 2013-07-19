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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Ahmet Özal: Babamın Ölümü Kürd Sorunuyla Bağlantılı  


27-12-2012, 07:17 Kategori: Manşet  
Ahmet Özal: Babamın Ölümü Kürd Sorunuyla Bağlantılı

8 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şüpheli ölümü katil şüphelilerin çoğalmasına neden oluyor. Adli Tıp önce kesin olarak zehirlendi. 4 zehir bulundu dedikten bir hafta sonra: Zehirlenmeyi oyladık, oy çokluğuyla Özal'ın ölmediğine karar verdik dedi....

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ANF'ye konuştu: "Cinayetin arkasında barışın sağlanması, PKK meselesinin çözülme noktasına gelmesini istemeyenler olduğunu düşünüyorum" dedi. Özal suikastını "büyük bir tuğla"ya benzeten Ahmet Özal "Bu tuğlayı çekince duvar yıkılacak" diye konuştu.

Bir süredir babanın öldürüldüğünü ispat etmeye çalışan Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, ANF'nin sorularını yanıtladı.

Ahmet Özal, suikastın, Turgut Özal'ın Kürt sorununun çözümü, askeri vesayetin kaldırılması ve demokratikleşme için adım atma planlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.

Ahmet Özal şöyle konuştu: "Türkiye'nin dış dünya ile ilişkileri... İçeride ise Kürt meselesi. O günlerde demokratikleşme ve askeri vesayetin kaldırılması yolunda atılan adımlar. 1988 suikastının devamı olarak kaçakçılık. Kürt meselesinden suç dünyasına kadar bir çok neden var diye tahmin ediyorum. Barışın sağlanması, PKK meselesinin çözülme noktasına gelmesini istemeyenler olduğunu düşünüyorum."

Turgut Özal'ın cinayetten önce Cumhurbaşkanlığı'ndan istifa ederek yeniden siyasete dönme hazırlığı yaptığını belirten Ahmet Özal, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Siyasete dönmesini istemeyenler de vardı. Türkiye'de kapalı kapıların ardında konuşulan meseleler önceki suikastında ortaya çıktı. Onları gördü. Fakat, 1988 yılı onların çözümü için uygun bir zaman değildi. Askeri vesayet devam ediyordu. En azından başta Kenan Evren vardı. Bugün hükümetin bu kadar hareket etmesinin temelleri, demokratikleşme olayı o günlerde başlar. Sorunu çözecek olan ve kararlı gözüken adam da bence Özal'dı."

Hükümetin Özal dosyasına ciddi baktığı görüşünde olan Ahmet Özal, "Ergenekon ve Balyoz davalarındaki gibi meselenin üstüne biraz giderse, Özal meselesi çözülür" dedi.

'ÖZAL BÜYÜK BİR TUĞLA'

Özal cinayetini "büyük bir tuğla"ya benzeten Ahmet Özal, "Özal meselesi çözülürse, Uğur Mumcu çözülecek. Uğur Mumcu çözülürse, ardından gelen ölümler çözülecek. Hatta 1990'lara gidelim, Hablemitoğlu, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı çözülecek. Özal büyük bir tuğla, bu tuğlayı çekince duvar yıkılacak. Özal'ın suikastı ve ölümü çözülmezse, esas yapı durur. Esas zemin orada. Ergenekon ve Balyozda değil" diye konuştu.

'ATK TEKNİK BULGULARI AÇIKLAMALI'

Ahmet Özal, "AKP Hükümeti'nin Özal suikastını aydınlatacağı düşüncesindesiniz. Ancak, Adli Tıp Kurumu'nun raporu da ortada. Zehirlenme konusunda kesin bir şey söylemiyor. Bunu nasıl açıklayacaksınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Adli Tıp Kurumu'nun iki raporu var. Birincisi, ATK'nın teknik bilgilerinden oluşan rapor. İkincisi de ATK'nın 1. İhtisas Komisyonu'nun verdiği oylama. Mühim olan ikincisi değil, adli tıbbın bulguları. O teknik bulguların açıklanması lazım ve sadece ihtisas kurulunun değerlendirmesi değil. Ayrıca, Türkiye'de bulunan uzmanların, profesörlerin, üniversitelerin ve yabancı kuruluşların da değerlendirmesine açılması gerekiyor."


 
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 Yorum #1  | 27 Aralık 2012 08:52 | Alıntı     

kurdi

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   ICQ: --,
Eskiden solcu abilerimiz Turgut Ozal gibi kurd kokenli olmasini cok ciddi almiyorlardi. Nerde olursan ol ve neler yaparsan yap er ve gec kendi gecmisi ile yuzlesirsin. Yahudilerde aynesini yapti. 4.cun kusak yahudi olan. 4 kusaktan sonra sadece bir parcasi yahudi olanlar bile yahudilige sahiplendi. ve yahudileri hitler katiliamina karsi yuz ustu birakmadilar.

Turkler derler ya: " Turkiye olmamis olsaydi Barzani buraya gelmezdi" " Barzani ye ve Talabaniye TC kimligini veren ve dunya kapilari acan turkler"

Sunu kesinlikle itta ediyorum. Turgut Ozal olmamis olsaydi hic kimse kurdleri takmazdi. Turgut ozalin yerinde Demirel, Ecevit olmus olsaydi Barzaniye o sansi vermezlerdi. Bugun Erdogan nekadar kurd dostu gorunuyor ama ellinde gelirse Bati Kurdistani yok edecek.

Turgut Ozalin bir tarafi kurd olmamis olsaydi Kurdlerin haline uzulup aglamazdi ve bu bedelide odemezdi. Tesekurler Turgut Ozal.
 Yorum #2  | 11 Şubat 2013 03:33 | Alıntı     

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Joinerh

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 Yorum #17  | 15 Şubat 2014 18:46 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
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- Лену подключили к аппарату искусственного дыхания, в котором раз в сутки нужно было менять специальные шланги. Их в больнице не было, и я покупал их сам. Один комплект стоил 30 долларов, в месяц выходило 900. Но нужны были не только они.


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Uraganfedor
 Yorum #18  | 18 Şubat 2014 18:38 | Alıntı     

Merlinhor

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   Yayınlar: 0, Yorum: 67, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347588481,
Ранее американские ученые выяснили, какое место является самым опасным и грязным в супермаркетах и крупных магазинах. Им оказались ручки тележек и корзинок для покупок. По словам экспертов, количество фекальных бактерий на ручках тележек превышает количество этих вредителей в местах общественного пользования. «Это больше, чем вы можете найти в местах общественного пользования в супермаркете», - прокомментировал Чарльз Герб, профессор микробиологии Университета Аризоны, полученные им результаты. http://wayaninvestor.ru/santechnica-info-s...ie-kabinyi.html Полицейские задержали главу фирмы ИЧП «Цветков», которая монтировала сцену на Болотной площади. Он доставлен в ОВД, где сотрудники правоохранительных органов начали разбираться в обстоятельствах гибели рабочего при установке сцены.
«Фирму Цветкова наняла организация «Стейдж Ко». Однако, как выяснилось в ходе предварительного расследования, между организаторами протестной акции и ИЧП «Стейдж Ко», так же как и с ИЧП «Цветков», не было оформлено никаких договоров на монтаж сцены и оборудования», - цитирует газета «Известия» своего собеседника. В компании «Стейдж Ко» заявили, что обсуждали проект установки сцены, но в итоге отказались от него.


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Merlinandrey
 Yorum #19  | 23 Şubat 2014 14:46 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Хотя в нашем мире законы физики и иные, это не останавливает желающих привнести в обыденную жизнь элементы сказки и веселья. http://stroikaall.ru/ Чтобы стать знаменитым, достаточно зажать между ног метлу или подобный предмет и подпрыгнув повыше, согнуть колени - благодаря чему создается эффект зависания в воздухе. Щелчок затвора - и в воздух поднимаются эскадрильи «колдунов» и «ведьм». http://strongfish.ru/spravochnik/fitnes-kl...-marino-moskva/
Причем многие не останавливаются на достигнутом в погоне за «лайками» или попытках перещеголять других, фотографируются на крышах или в прыжке над водой.


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Vurdalaksasha
 Yorum #20  | 26 Şubat 2014 00:26 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
«Некоторые пассажи в информации, опубликованной литовским МИД, можно расценивать как попытку оказать открытое давление на членов комитета по осуществлению Конвенции Эспо. Кроме того, рекомендуем МИД Литвы выяснить в Брюсселе реальную ситуацию, связанную с диалогом между Республикой Беларусь и ЕС по вопросам строительства Белорусской АЭС, с тем чтобы не публиковать далекую от действительности информацию», - резюмируют авторы сообщения. http://tutprof.ru/2013/09/porody-dereva-dlya-evrookon/ Строить АЭС в Белоруссии планируется по российскому проекту АЭС-2006. Проектируемая мощность станции - до 2,4 тыс. МВт: два блока до 1,2 тыс. МВт каждый. АЭС разместится на Островецкой площадке (Гродненская область). Первый блок станции планируется ввести в строй в 2017 году, второй блок - в 2018 году.
Литва же совместно с другими странами Балтии планирует построить новую атомную электростанцию в Висагинасе рядом с остановленной в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом 31 декабря 2009 года Игналинской АЭС.


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Serpimolot
 Yorum #21  | 28 Şubat 2014 05:46 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
- Комары сейчас самые обычные, просто погода для них благоприятная. 24 - 27 градусов - это идеальная температура для комаров, в тепле они как раз размножаются, - рассказала энтомолог Светлана Яшкова. - Меньше комаров станет, когда похолодает до +10…+12 градусов. В этом году кровососущих стало больше, чем в предыдущем, как раз из-за погоды, год назад весна была не такая теплая, были похолодания, а сейчас тепло держалось почти две недели. http://wayaninvestor.ru/polipropilenovyie-...-valtecmp4.html Озверели кровопийцы по всей стране.
- У меня в кафе нет летней площадки, двери плотно закрываются и хорошо работает кондиционер, поэтому такой проблемы нет, - рассказал «КП» хозяин одного из центральных кафе Бреста. - Но знаю, что некоторые ставят специальное электрооборудование. Но таких кафе только два. В остальных проблемы с комарами и мошками.


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Jugakos
 Yorum #22  | 28 Şubat 2014 11:20 | Alıntı     

DanielMymn

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Hello. And Bye.

mr fitz
 Yorum #23  | 6 Mart 2014 09:44 | Alıntı     

Joinerh

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
- Эта наивность существовала в нашем руководстве в отношении Запада. Нужно сказать, что у Путина этой наивности нет - потому что он там жил и представляет, что такое Запад. Поэтому я бы не стал зачислять Бакатина в предатели. Тогда и Горбачева с Ельциным нужно зачислить, верно? Это был политический шаг, рассчитанный на взаимность, которой не последовало... http://stroikaproff.ru/dekorirovanie.html Большая ломка
- Когда вы писали роман, тень предателя Олега Гордиевского, который работал в Копенгагене под вашим началом, за спиной стояла?
 Yorum #24  | 7 Mart 2014 20:58 | Alıntı     

Uraganfed

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Многие задаются вопросом, в чем же секрет популярности? Ответ напрашивается сам. Он, придя на российские (и не только) реалии, сумел сделать чудо - заставить пользователей полюбить свои фотографии. http://maratut.ru/ Каждый из нас имеет фото на паспорт. Зачастую ненавидимое. Так вот, осознанно или нет, стирая специальными фильтрами недостатки снимка, instagram, где тушкой, где чучелком, заполз в сознание пользователей, заставляя сначала любить свою еду, потом туфли и, как логическое окончание любого коитуса человека и прогресса - биться в восторге от собственного изображения, возведя его в культ "луков". Теперь мы любим себя на фото.
И, конечно же, говоря об instagram, нельзя не рассказать о наших с вами соотечественниках, русских фотографах-инстаграмерах, ставших популярными не только в России, но и по всему свету. Вот десять из пользователей Инстаграм, за которыми интересно следить в Сети:


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Uraganfedor
 Yorum #25  | 9 Mart 2014 04:02 | Alıntı     

Teramiska

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
- Какие шаги предпринимают следователи, чтобы раскрыть преступление? Прошел месяц, но для прессы не сделали ни одного заявления.. http://soupwok.ru/dushevaya-kabina-kaipunuo-e22.html - Особых результатов, к сожалению, нет. Я надеялась, что следствие будет работать. Не стану скрывать, что сейчас стараюсь подключить свои связи, чтобы это дело не замялось. Насколько мне известно, мой бывший муж пытается спустить дело на тормозах, чтобы все осталось в тишине. Но я этого не допущу. На данный момент я считаю, что расследование идет очень медленно. И это странно. Я просила следователя вызвать на допрос тех людей, которых я действительно подозреваю. Но в ответ мне были спеты какие-то душещипательные песни. На этом этапе все и осталось. http://tutotdih.ru/category/razvlechenija-i-otdyh
- Простите за прямой вопрос: в число подозреваемых входит ваш бывший муж?
 Yorum #26  | 10 Mart 2014 12:32 | Alıntı     

enriciiglesiasx

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   Yayınlar: 0, Yorum: 4, Kayıtlı: 7.03.2014
   ICQ: 121883883,
 Yorum #27  | 10 Mart 2014 15:29 | Alıntı     

SalIndugguany

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 18, Kayıtlı: 27.01.2014
   ICQ: 223486411,
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 Yorum #28  | 12 Mart 2014 10:38 | Alıntı     

Donnietorretto

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 1, Kayıtlı: 11.03.2014
   ICQ: 174866436,
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 Yorum #29  | 13 Mart 2014 05:51 | Alıntı     

Vurdalak

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Какие шаги предпринимают следователи, чтобы раскрыть преступление? Прошел месяц, но для прессы не сделали ни одного заявления.. http://aluslugi.ru/gazovyiy-radiator-ot-kf-holding.html - Особых результатов, к сожалению, нет. Я надеялась, что следствие будет работать. Не стану скрывать, что сейчас стараюсь подключить свои связи, чтобы это дело не замялось. Насколько мне известно, мой бывший муж пытается спустить дело на тормозах, чтобы все осталось в тишине. Но я этого не допущу. На данный момент я считаю, что расследование идет очень медленно. И это странно. Я просила следователя вызвать на допрос тех людей, которых я действительно подозреваю. Но в ответ мне были спеты какие-то душещипательные песни. На этом этапе все и осталось. http://stroikaall.ru/
- Простите за прямой вопрос: в число подозреваемых входит ваш бывший муж?


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Vurdalaksasha
 Yorum #30  | 16 Mart 2014 13:11 | Alıntı     

Serpimolot

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Дежурная часть ГУФСИН - (3952) 26-80-31 http://strongfish.ru/spravochnik/fitnes-kl...movniki-moskva/ Телефон доверия ГУФСИН - (3952) 26-80-71, 26-81-14.
Отдел розыска ГУФСИН - (3952) 26-81-34, 26-81-45.


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Serpimolot
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