Anne Kaypakkaya'dan Savcıya: Annen Var mı Evladım  

Cemal DOĞAN/ANKARA



YASADIŞI terör örgütü TKPML/TİKKO'nun kurucusu ve 68 kuşağının öğrenci liderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın annesi Şükran Kaypakkaya (68), 18 Mayıs'ta, Çorum'un Sungurlu İlçesi Karakaya Köyü'nde oğlunun ölüm yıldönümü nedeniyle mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı partililerin de katıldığı anma töreninde, 'slogan atıldığı ve pankart taşındığı' gerekçesiyle 131 kişi hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nın 10. maddesi kapsamında, "Terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek"ten soruşturma başlattı.



ANNEYE DE AÇILDI



Savcılık, Kaypakkaya'nın annesi ve kardeşlerinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Ankara'da yaşayan Şükran Kaypakkaya, dün Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından adliyeye götürüldü. Oğlu Ali Ekber Kaypakkaya ve avukatıyla Savcı Mustafa Başer'in karşısına çıkarılan Kaypakkaya, talimatla ifade verdi. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Kaypakkaya'ya savcının, "Mezarlıktaki anmada pankart taşıdınız mı? Yasadışı slogan attınız mı?" diye sorduğu, Kaypakkaya'nın, "Ne pankart taşıdım ne de slogan attım. Oğlumun mezarına çiçek koydum, su döktüm, ağıt yaktım" dediği öğrenildi. Yaşlı kadın bir ara ifadesini alan savcıya, "Senin annen var mı evladım?" diye sordu. Savcı Başer'in cevap vermemesi üzerine Kaypakkaya, "Ben anneyim. Sizin de anneniz var. Siz de kabre gidersiniz. Sizin annenizin benim yerimde olmasını istemem. Adliye'ye gelmek çok ağrıma gidiyor" dedi. Kaypakkaya, oğlunun mezarına her yıl gidip çiçek koyacağını söyledi.



HER YIL İFADEYE GELECEĞİZ



Adliye'nin merdivenlerinden güçlükle inen Kaypakkaya, anma törenine katılan grupları ve CHP'lileri tanımadığını söyledi. Oğul Kaypakkaya ise "İbrahim Kaypakkaya gözaltında öldü. İntihar ettiğini söylediler. Sorumlularla ilgili soruşturma açılmadı. Anma törenine katıldığımız için suçlanıyoruz. Her sene bu anmaya katılıyoruz; katılmaya devam edeceğiz. Demek ki artık her sene savcıya gidip ifade vereceğiz" dedi.