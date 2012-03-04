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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
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Anne Kaypakkaya'dan Savcıya: Annen Var mı Evladım  


27-12-2012, 07:09 Kategori: Manşet  
Cemal DOĞAN/ANKARA

YASADIŞI terör örgütü TKPML/TİKKO'nun kurucusu ve 68 kuşağının öğrenci liderlerinden İbrahim Kaypakkaya'nın annesi Şükran Kaypakkaya (68), 18 Mayıs'ta, Çorum'un Sungurlu İlçesi Karakaya Köyü'nde oğlunun ölüm yıldönümü nedeniyle mezarı başında düzenlenen anma törenine katıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Ankara Mamak İlçe Başkanı partililerin de katıldığı anma töreninde, 'slogan atıldığı ve pankart taşındığı' gerekçesiyle 131 kişi hakkında Terörle Mücadele Kanunu'nın 10. maddesi kapsamında, "Terör örgütü propagandası yapmak, suç ve suçluyu övmek"ten soruşturma başlattı.

ANNEYE DE AÇILDI

Savcılık, Kaypakkaya'nın annesi ve kardeşlerinin 'şüpheli' sıfatıyla ifadelerinin alınmasını istedi. Ankara'da yaşayan Şükran Kaypakkaya, dün Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından adliyeye götürüldü. Oğlu Ali Ekber Kaypakkaya ve avukatıyla Savcı Mustafa Başer'in karşısına çıkarılan Kaypakkaya, talimatla ifade verdi. Tansiyon ve şeker hastası olduğu öğrenilen Kaypakkaya'ya savcının, "Mezarlıktaki anmada pankart taşıdınız mı? Yasadışı slogan attınız mı?" diye sorduğu, Kaypakkaya'nın, "Ne pankart taşıdım ne de slogan attım. Oğlumun mezarına çiçek koydum, su döktüm, ağıt yaktım" dediği öğrenildi. Yaşlı kadın bir ara ifadesini alan savcıya, "Senin annen var mı evladım?" diye sordu. Savcı Başer'in cevap vermemesi üzerine Kaypakkaya, "Ben anneyim. Sizin de anneniz var. Siz de kabre gidersiniz. Sizin annenizin benim yerimde olmasını istemem. Adliye'ye gelmek çok ağrıma gidiyor" dedi. Kaypakkaya, oğlunun mezarına her yıl gidip çiçek koyacağını söyledi.

HER YIL İFADEYE GELECEĞİZ

Adliye'nin merdivenlerinden güçlükle inen Kaypakkaya, anma törenine katılan grupları ve CHP'lileri tanımadığını söyledi. Oğul Kaypakkaya ise "İbrahim Kaypakkaya gözaltında öldü. İntihar ettiğini söylediler. Sorumlularla ilgili soruşturma açılmadı. Anma törenine katıldığımız için suçlanıyoruz. Her sene bu anmaya katılıyoruz; katılmaya devam edeceğiz. Demek ki artık her sene savcıya gidip ifade vereceğiz" dedi.


 
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 Yorum #1  | 27 Aralık 2012 18:43 | Alıntı     

benav

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nalet olsun bu tc düzeni bu sacma zülüm,insani disi uygulamalar yok olsun bu devlet bu zihniyet kahrolsun kahr bu satirlari okuyan insanlar aklini basina almali kürdistanin bagimsizligi icin ugrasmali,kendisi devlet yönetmeli baskasindan adalet beklememeli... kürdistanda kürd anayasasi olacag da bir dayika/annaya böyle davranilacag heee.
Kürdistan devlet olmali ancak öyle degisir ortadogudaki sadist zihiniyet
edi bes koledari u zordari edi bes
 Yorum #2  | 29 Aralık 2012 07:29 | Alıntı     

welatparez73

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   Yayınlar: 0, Yorum: 5, Kayıtlı: 4.03.2012
   ICQ: --,
kemalist CHP nin ne işi var orda.İbrahim Kaypakkaya kemalizmle mücadele etti.Bu CHP gidip kemalist denize kemalist mahire sahip çıksın!!!
 Yorum #3  | 29 Aralık 2012 14:19 | Alıntı     

Dijwar

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sahi CHP o kutsal devrimcilerin mezarına neden gidiyor anlam vermekte zorlanıyorum.O savcının bir anesi kesin vardır ama Babası meçhul olabilir...
 Yorum #4  | 21 Temmuz 2013 19:32 | Alıntı     

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 Yorum #14  | 17 Şubat 2014 21:48 | Alıntı     

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Merlinhor

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 162 УК РФ. Ведется следствие. http://saity-tut.ru/?p=535 Между тем, четверо преступников - Авдеев, Прохоров, Павловец и Рыбаков - уже две недели как на свободе. И где они прячутся - остается только гадать. Интересно, где они отметятся в следующий раз?
Фото: ГУ МВД по Иркутской области


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Merlinandrey
 Yorum #16  | 24 Şubat 2014 08:04 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
Во втором часу дня 23 апреля Александр Помазун, отец подозреваемого в убийстве шестерых человек Сергея Помазуна, появился у своего дома по улице Губкина, 29. Напомним, Помазун-старший до этого давал показания в полиции. http://stroykanew.ru/2013/07/kak-provesti-...ciyu-bani/feed/ Однако отвечать на вопросы корреспондента "КП" он не стал. Пробежав вверх по ступенькам на четвертый этаж, Александр Помазун захлопнул за собой дверь квартиры и на звонки не отвечал (читайте далее) http://aluslugi.ru/kondensatsionnyiy-gazov...ns-200-w-1.html
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Vurdalaksasha
 Yorum #17  | 26 Şubat 2014 18:50 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
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Serpimolot
 Yorum #18  | 2 Mart 2014 06:32 | Alıntı     

Jugakos

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   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Фото: Анна абразумова- Эту статью мне принесли Зенон Позняк и Евгений Шмыгалев. Обычные листочки, набранные на печатной машинке… Я помню, как сидел поздно вечером вот в этой самой комнате, читал их. Конечно, впечатление было очень сильное, от строчек буквально пробила дрожь, - рассказывает Анатоль Вертинский, с которым я разговариваю в его минской квартире. В 1988-м он был главным редактором «ЛіМа», которую читала вся белорусская интеллигенция, учителя, сотрудники министерств. Тираж одного номера был около 30 тысяч экземпляров. http://proff-stroika.ru/stroitelstvo-pod-k...g-j-magdon-ltd/ На коленях Вертинского - книги, вырезки из газет, бумажные папки. На каждой - заголовок "Курапаты". После того как вышла «…Дарога смерці», про Куропаты писали много.
- Но началось-то все именно с этой статьи! Да, мы еще студентами узнали из учебников и про сталинские репрессии, и про то, что людей расстреливали. Но все это было как-то далеко, сухо, абстрактно… А тут, в этих строчках, все было настолько близко, реально, с фамилиями очевидцев, цитатами, сильными образами… Я не исправил ни одного слова!


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Jugakos
 Yorum #19  | 8 Mart 2014 11:22 | Alıntı     

Uraganfed

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   Yayınlar: 0, Yorum: 133, Kayıtlı: 22.11.2013
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Заменить ТНК-ВР на биржевом рынке некем. Например, «Башнефть», несмотря на наличие значительных свободных ресурсов бензина, до сих пор не входит в число крупных продавцов нефтепродуктов на бирже. При этом компания скупает сети АЗС и развивает мелкооптовый сбыт с собственных и арендуемых нефтебаз, что ведет к сокращению свободного ресурса нефтепродуктов. http://aloper.ru/ Сбытовая политика ЛУКОЙЛа «заточена» под обеспечение собственной сети АЗС. У «Газпром нефти» зачастую не бывает свободного ресурса Московского НПЗ и ЯНОС для оптовой реализации.
Многие трейдеры и брокеры сходятся во мнении, что по-глощение ТНК-ВР «Роснефтью» - это крупнейший риск для биржевого рынка. Они опасаются, что «Роснефть» перенаправит востребованные виды нефтепродуктов, которые ТНК-ВР реализует на оптовом рынке и биржевых торгах, на собственные АЗС и нефтебазы. Профицит внутреннего баланса ТНК-ВР по наиболее востребованным видам топлива позволяет это осуществить без сокращения поставок сбытовым предприятиям ТНК-ВР.


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Uraganfedor
 Yorum #20  | 12 Mart 2014 10:02 | Alıntı     

enriciiglesiasx

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   Yayınlar: 0, Yorum: 4, Kayıtlı: 7.03.2014
   ICQ: 121883883,
 Yorum #21  | 14 Mart 2014 08:43 | Alıntı     

Vurdalak

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   Yayınlar: 0, Yorum: 132, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347288481,
- Боюсь, я не оригинален, и все же спрошу: а правда ли, что Владимир Путин читал сценарий фильма «Распутин», и что ему понравился фильм? http://wayaninvestor.ru/kuhonnyiy-fasad-pokryitie-lakom.html - Мы отправили ему сценарий, и затем он написал замечательное письмо Жерару Депардье после просмотра фильма. Он оценил историческую адаптацию героя, нашу интерпретацию эпохи, полной волнений, и, конечно же, поздравил Жерара с его великолепной игрой. Думаю, что президент Путин увидел наши старания сделать фильм поучительным и в то же время развлекательным, а также то, что мы хотели показать Россию, переживающую трудную эпоху во время волнений на всем европейском континенте. http://turprof.ru/okraska-kryishi-iz-shifera.html
- Для своих фильмов вы всегда выбираете французских режиссеров, почему не российских?


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Vurdalaksasha
 Yorum #22  | 18 Mart 2014 14:00 | Alıntı     

Serpimolot

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   Yayınlar: 0, Yorum: 131, Kayıtlı: 22.11.2013
   ICQ: 347587481,
Росимущество продало на аукционе 51% обыкновенных акций ОАО «Аэропорт Толмачево». Покупателем стало аффилированное с компанией «Новапорт» ООО «Комплекс Аэросервис», предложившее за акции аэропорта 2,805 млрд руб. Победа «Новапорту» досталась непросто, ведь при шаге аукциона в 10 млн руб. стартовая цена (1,105 млрд руб.) была превышена более чем в 2,5 раза. http://soupwok.ru/dushevaya-kabina-erlit-1209tn-w3.html «Новапорт» изначально считался главным претендентом на покупку, ведь компании уже принадлежит 38% акций Толмачево. Новосибирский аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы, ВПП-2 сдана в эксплуатацию осенью 2010 года. В прошлом году Толмачево обслужило 2,262 млн пассажиров, что является шестым показателем среди российских аэропортов.
В минувшее воскресенье несовершеннолетняя девушка, работавшая кондуктором, погибла, попав под колеса автобуса. Трагедия произошла в Калининском районе Новосибирска. Школьница погибла на месте.


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Serpimolot
 Yorum #23  | 19 Mart 2014 20:44 | Alıntı     

Jugakos

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 134, Kayıtlı: 27.11.2013
   ICQ: 347588181,
Кроме объявлений в интернете, где такую форму дают поносить и за 30, и за 100 тысяч рублей, некоторые агентства по прокату свадебных и вечерних платьев специально шьют школьную форму, чтобы потом на этом заработать. Ведь советские платья уцелели у единиц, а пощеголять в таком наряде хочется многим. http://srs-67.ru/plastikovyie-okna-ufa-dos...oo-chingiz.html - У нас в этом году была довольна большая партия школьных платьев - больше пятидесяти. Все ушло под чистую! Школьницы бронировали платья еще с марта. Прокат у нас стоил 270 тысяч рублей, а купить форму можно было за 390 тысяч, - рассказали в одном столичном салоне вечерней моды.
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Jugakos
 Yorum #24  | 22 Mart 2014 09:56 | Alıntı     

Misterkol

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   Yayınlar: 0, Yorum: 68, Kayıtlı: 26.11.2013
   ICQ: 347568481,
Российский танцор извинился перед любителями балета за свой уход накануне премьеры балета «Полуночный экспресс». Он сослался на «проблемы со здоровьем», но предпочел на своих недугах не останавливаться. Сказал, что еще не готов о них говорить, но добавил, что когда-нибудь, может быть, все объяснит. При этом Сергей выразил надежду, что ничто не помешает ему танцевать в балете «Коппелия», премьера которого должна состояться в июле в лондонском «Колизее». http://wayaninvestor.ru/video-urok-uteplen...en-polimin.html Сергей Полунин также рассказал, что как танцору, по крайней мере, ему самому легче работается в России, потому что там можно на все 100% сконцентрироваться на работе. В Лондоне же и вообще на Западе слишком много того, что отвлекает от балета. http://turprof.ru/novaya-zhizn-staroy-mebeli-eto-prosto.html
Режиссер Петер Шауфусс выразил большое удовлетворение, что Полунин, которого он считает великим танцором, вернулся на лондонскую сцену.


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Misterkol
 Yorum #25  | 23 Mart 2014 02:28 | Alıntı     

EdwardCem

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   Yayınlar: 0, Yorum: 32, Kayıtlı: 22.03.2014
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 Yorum #26  | 23 Mart 2014 18:09 | Alıntı     

Figeredo

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   ICQ: 347588421,
1. На пиджаке Маслова можно различить орден Красной Звезды. Им награждались те, кто имел «большие заслуги в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности». При каких обстоятельствах Маслов был представлен к этой награде (и представлялся ли вообще), пока неизвестно. http://websap.ru/teplyiy-pol-vodyanoybelgo...a-belgorod.html 2. Неизвестно и то, когда и за что лжеветеран был награжден орденом Отечественной войны второй степени. http://alvsestroy.ru/stroitelstvo-bani-ili-saunyi.html
3. Орден Славы.


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Figeredo
 Yorum #27  | 27 Mart 2014 00:52 | Alıntı     

agronnom

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