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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Sadakat Üzerine Bir Mesel - İskender Kahraman  


26-12-2012, 21:57 Kategori: Manşet  
Sadakat Üzerine Bir Mesel - İskender Kahraman


‘Mesel’ diye bir edebi tür vardır Ortadoğu edebiyatında duymuşsunuzdur.

Geçmişin birikimini, yaşanmışlığını bilgece birkaç cümlede aktarıverirler. Atasözleri gibidirler; ama biraz daha uzundur meseller.

Erken öten horozun kafası tez kesilir denmez mesellerde. Horoz hikayesinin tümü; fakat birkaç cümleyle anlatılır. ‘Günlerden bir gün kendini akıllı zanneden bir horoz varmış. Eğer herkesten önce ötersem sahibim beni çok sever diye düşünürmüş.

Her gün daha güneş doğmadan tüm horozlardan önce ötmeye başlamış. Ve derken sahibi bu horoz erken ötüyor diye tutup kesmiş onu. Bak gördün mü sonunda ne oldu erken öten akıllı horoza?!’ İşte böyle anlatır meseller bir hikayeyi.

Merakta bırakır insanı. Kafasını karıştırır kişinin. Ama en önemlisi eğitir, adam eder insanı varsa adam olacağı! Hele eğlenceli ve düşündürücüyse dilden dile, dinden dine, çağdan çağa atlar gider.

Ermiş kişilerin anlattıkları kısacık öykülerdir kısacası bu edebiyat dalının ürünleri. Basit ve sade dilli oldukları kadar derin bir bilgi kaynağından gelirler.

Tüm dikkatini alır insanın ve üzerinde konuşulan konuyu can damarından vurur. Zaten bundan dolayı Kürt divanhanelerinde hala biri ‘dur hele bunun üzerine size bir mesele anlayım’ dediğinde herkes pür dikkat kesilir o tarafa.

Mesellerden biri de şöyle başlar bir Kürt atasözünde: Sahibinin ekmeğini yer; ama başkasının kapısında havlar. Bu atasözünün Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum; ama ihaneti bir cümlede ne de güzel anlatıvermiş.

Ekmeğini yediğin kapıya sadık ol, saygılı ol diye nasihat etmişti beni babam, bana bu hikayeyi anlattığı zaman.

Tipili ve soğuk bir kış günüydü o gün, bana o hikayeyi anlatıverdiğinde. ‘Seyê Xemo’ (Hemo’nun Köpeği) diye bir köpek varmış. Bu köpek sahibinin evinin önünde ekmek yermiş; ama başkalarının kapısında bekçilik yaparmış. Durduğu yerde de gelene gidene havlarmış.

İyice acıkmadan sahibinin kapısına gitmezmiş. Yemeğini yedikten sonra da orada durmazmış. Ne yaparsan yap sahibinin evininin önünde durup bekçilik etmezmiş yani. Bir de utanmadan Xemo’ya, yani sahibine de havlarmış bu köpek.

Nisbet olsun diye sahibi de bir şey yapmıyormuş ona. Yemeğini verip, sevip gönderirmiş onu. Bir gün Xemo’ya sormuşlar; ya sen bu köpeği neden hala besliyorsun? Zaten ihanetçi olduğunu, doğasına aykırı davranan sadakatsiz bir hayvan olduğunu biliyorsun.’

‘Ee, Kürtler ihanetçisi bol olan bir milletir. İhanetçilerimiz aç kaldıklarında onları beslemezsek düşmanlarımızın kapısına giderler. Bizi sevmeyenlerin oyuncağı olurlar. Ve onlar bu zayıf yanımızı bize karşı daha kötü kullanırlar.’ demiş Xemo.

Redingotlar giyer bu tipler. Haram lokmalarla caka satarlar. Hatta iyi mevkilere de gelirler başıbozuk düzenlerde. Yükseklerde hak sahibi olurlar. Mecliste milletvekilliği yaparlar.

Halkın ekmeğini, yani sahiplerinin ekmeğini yerler; ama zorbanın kapısında dururlar, gelene gidene çıkışırlar, ahlak dersleri verirler. Ekmeğini yedikleri milletin çocuklarına, vekillerine, sözcülerine sataşırlar.

Kolay değildir bir varlığın kendi doğasına aykırı davranması elbette. Çok uğraşmak gerekir böyle biri olmak için. Seni koynunda besleyen halkın düşmanlığını yapmak olağanüstü çaba gerektirir yani.

Sebebi nedir bilinmez belki bir varlığın özüne bu derece hain olmasının, doğasına düşman olmasının; ama ilahi adaletten de umut kesilmez der tüm yüce ruhlar.

Elbet bulmuştur ettiğini her kim ne yaptıysa. Yoksa siz enerjiler dünyasına, enerjiler savaşına inanmıyor musunuz? Alman düşünür Einstein bunu ispatlayamadı ama; madde enerjiye dönüşebiliyorsa; insanlar, enerjinin de maddeye dönüşebileceğini elbet bir gün hissedeceklerdir!

İskender Kahraman
iskenderkahraman@gmail.com


 
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 Yorum #1  | 26 Aralık 2012 22:10 | Alıntı     

Akrostiş

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,

Dikkat ettiniz mi bu yazı akrostiş bir yazı! zordur böyle yazmak. genelde şiirlerde böyle yazılır. ama önceki paragrafın birleşmesi gerekir. yukarıdan aşağıya doğru her paragrafın baş harfini okuduğunuzda anlamlı bir isim falan çıkıyor yani. bu yazıda da mehmet metiner çıkıyor.
 Yorum #2  | 26 Aralık 2012 22:33 | Alıntı     

zianr alici

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bu yazi hakkinda yazilacak pek bir sey bulamiyorum.Ellerine saglik, iyi olmus.Umarim mesaj gerekli yerler ulasmistir.
 Yorum #3  | 27 Aralık 2012 17:44 | Alıntı     

çeçenhan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
....''İnsan Enerjiye döner mi?!'' bunu bilmem ama, MADDEYE dönmüşdür...Ve bu dönüşümü (maddeleşen) gerçekleştiren insan (!) malesef dünyanın her yerinde baş tacı edilmekdedir.Biz ne kendi coğrafyamıza ne de kendi insanımıza fazla haksızlık yapmayalım, derim
 Yorum #4  | 27 Aralık 2012 22:00 | Alıntı     

rojame

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   Yayınlar: 0, Yorum: 375, Kayıtlı: 18.04.2011
   ICQ: --,
!?!
İnsanlığın olmadığı yerde, insan olmanın hiç bir anlamı yoktur..!
 Yorum #5  | 28 Aralık 2012 01:24 | Alıntı     

A.Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Ben ki$i olarak ,bilim insanlainin son tesbitleri olan ; ilk canlinin , ilk canli hücreli varliklarin , ucsuz
bucaksiz okyanus sularininda hasil olup; o sonsuzluktan bugünkü modern bicime geldigine inaniyorum..Bu sürec takriben 3,5 veya 5 milyar yil olarak hesap ediliyor..Insanin dört ayaklari
üzerinde yürüyen hayvandan , iki ayaklari üzerinde yürüyen bir insana geci$i de binlerce yildir
ba$ardigi iddia edilir..Ancak kacbin yil oldugunu $imdi hatirlamiyorum..Vah$i bir hayvandan
kendisini iki ayaklari üzerinde durabilen bir insana dönü$türen insanin bu evrimi ; tabiatin ve
evrenin $erefidir, onurudur..Ancak insanlarin tümü cift ayak üzerinde görünür olmalarina ragmen
henüz insanla$amami$lardir..Onlar halen cift ayakllari üzerinde yürüyen hayvanlardir..Türk
sömürgecileri ve onlarin dinci tarikatci uzantilari bu kategoridendirler..Onlar iki ayakli köpeklerdirler
Bunu da en iyi bilenlerden birisi yukari daki resimde yer alan Mehmet Metiner'dir..Eger Metiner
belini biraz daha bükebilise ( Buna $i$manligi elvermiyor ) ve kulaklari biraz daha uzun olsa ; tam
bir köpege ( it ) benzedigi ; birakiniz benzemeyi tam bir köpek/ it oldugu görülecektir..Onun
zaten BDP li milletvekilleri icin Türkiye Büyük Milli AHIR'I nda agzindan cikardiklarini kim SÖZ
diye niteleyebilir ki? Cok acik bir bicimde havlami$tir..Kürdistan'i sömürgele$tiren Kemalist ve
dinci fa$istler insan kiliginda fakat henüz insanla$amami$ hayvanlardir..Bunu en iyi bilenlerden
biri de Mehmet Metinerdir..O yüzden de sahiplerine ONLARIN GERCEKLIKLERINI BILEREK
BÜKÜLÜYOR..Itin halini ancak it olanlar bilebilir !
 Yorum #6  | 28 Aralık 2012 22:55 | Alıntı     

xelki

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
bu mesel benim için olsun peki...
ağzına yüreğine sağlık...
 Yorum #7  | 29 Aralık 2012 14:03 | Alıntı     

Dijwar

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
düşürlmüşlüğün resmi işte bu olmalı...Karektersiz herif..
 Yorum #8  | 29 Aralık 2012 23:31 | Alıntı     

rojame

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   ICQ: --,
TOMİNİN ANATOMİSİ,

Aslında,tominin piskolojisini anlamadan,anatomisini anlamak mümkün olamaz.Dolayısıyla tomi piskolojisiyle hareked edenleride anlamak imkansız hale gelir.

Onun içindirki;Öncelikle tominin psikolojisine degmek daha werimli bir anatomi son "ÜÇ"una ulaşacağımıza olanak tanır..!Tominin bütün reflexleri sadece İÇGÜDÜLERE dayalıdır.Bilimin we ilimin keşif etdiği:İç güdülerin başını çektiği "acıkmışlık" dürtüsüdür.Susamışlık ikinci sıra we C....L'ikte üçüncü sırada yerini alır.Bu (Üç temel dürtü)bütün canlılalara mahsus olsada,

KORKU'yu ,"Dördüncü ").bir zihin güdüsü olarak (sadece insanlara mahsus) olduğunu belirterek we BİRİNCİ sirada yer aldığını ifade ederek.İnsanlarda Temel içgüdülerin, dörd olduğunu belirtikten sonra,

Tomi'ye dönmeden önce,bilindiği gibi,haywanlar korku reflexiyle karşılaşmadıkça "korku"nun ne olduğunu algılamazlar..!Ama insanlar Korku reflexlerini herdaim beyin we yüreglerinde taşırlar.Can Korkusu ikinci sırada ,Qarın Toqluğu,"Korkusu" ise yine birinci sırada yerini aldığına,Bazı tomi içgüdü reflexiyle hareked eden insanlar bu doğruluğu iroda teyid ediyorlar.

Tominin Qısaca anatomisi,

Tomiye,tabiadı geregi HAQ wermeq gerekirse;Nerde daha çok kemik orada daha iyi hawladığı bilinen bir gerçektir.Tominin daha çok kemik sahibi olabilmesi için Qapısında yetiştiği sahibine bile hawladığı bilimsel-ilimsel araştırmalarla doğruluğu teyid edilmiş bir gerçektir.
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