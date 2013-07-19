Türk Meclis Komisyonu Roboskî Katliamını Aklama Peşinde  

ANKARA - Roboskî ile ilgili konuşan Meclis Uludere Alt Komisyonu Başkanı, AKP Milletvekili İhsan Şener, talimatın Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilmiş olabileceğini söyledi. Edinilen bilgilere göre raporda, "Sınır ötesi operasyon için uygulanan hiyerarşi yöntemi uygulanmış" ifadesi dikkat çekiyor. Prosedüre göre, sınır ötesi operasyon için talimatı vermesi gereken kişi Başbakan. Ancak buna ilişkin bir değerlendirme raporda yer almıyor.Hazırladığı raporu açıklamadığı için eleştirilen TBMM Uludere Alt Komisyonu'nun Başkanı AKP Ordu Milletvekili İhsan Şener'den kısa bir açıklama geldi.Şener, "Olayda kasıt yok zincirleme hata var. Genelkurmay talimat vermiş olabilir. Genelkurmay tüm belgeleri bizimle paylaşmadı" diye konuştu.Şener'in açıklaması, raporun içeriğine dair de bilgi veriyor. Edinilen bilgilere göre söz konusu raporda da, talimatın Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilmiş olabileceği belirtiliyor.Ayrıca raporda "Operasyon için sınır ötesi operasyon için uygulanan yöntem, hiyerarşi yöntemi uygulanmış" ifadesi dikkat çekiyor. Prosedüre göre, sınır ötesi operasyon için talimatı vermesi gereken kişi Başbakan. Bu durumda katliamın sorumluluğu Başbakan Erdoğan'da oluyor. Ancak buna ilişkin bir değerlendirme raporda yer almıyor.Uludere Alt Komisyonu'nun raporunda katliamın "kasıtlı olmadığı" iddia edilerek, hükümetin "hata" tezi sahipleniliyor ve "Zincirleme hata var" deniliyor. Rapordaki, "Kürt oldukları için öldürülmediler. Sınır güvenliği nedeniyle bölgede özel güvenlik ve hassasiyet söz konusuydu" ifadesi dikkat çekiyor.Raporun sonuç bölümü ise hala yazılmamış. Bunun için komisyonun toplanması beklenecek.Komisyonun raporunun açıklanmasını erteleme gerekçesi ise şöyle: “Katliamın yıldönümünde bir takım siyasi amaçlar için kullanımını engellemek!”(ANF)