Kurdistan-Post yenilendi
yeni adresimiz www.Kurdistan-Post.eu dur.

Lütfen favorilerinizi günceleyiniz !
Bu site sadece arsivdir.

İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
«    Aralık 2016    »
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
KESKESOR
December 2012 (149)
November 2012 (236)
October 2012 (171)
September 2012 (169)
August 2012 (211)
July 2012 (121)

Devrimci Bir Önder Hişar Ağaoğlu- M. Emin Coşkun  


25-12-2012, 16:02 Kategori: Kurdistan  
Devrimci Bir Önder Hişar Ağaoğlu- M. Emin Coşkun

İnkârın Karşıtı ve Devrimci Bir Önder Hişyar Ağaoğlu

Devrimcileri ve hele hele Mehmet Hişar gibi bir devrimciyi anlatmak hiç de kolay değil. Eksik de kalsa bu ölümsüzlüğü anlatmam gerekiyor. Onun vurulduğu gün yani 26 Aralık 1997 günü benim için onun ölümsüzleştiği gündür. Herkes öldü, dese de adına ben ölümsüzleşti diyorum inadına.

Nasıl ki her olay kendi zaman ve zemininde bir anlama sahipse her şahsiyet de kendi kuşağı içinde anlam bulur. 70’li yıllar ve bizim kuşak için nasıl bir anlam taşıyor M. Hişar Ağaoğlu?

1970’li yıllarda Kürd ulusal Kurtuluş mücadelesinin yeniden filizlenmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bizim kuşağın dünyaya bakış açısının şekillenmesinde öncülük rolü oynayan ve benim de “Gönül Önderleri” dediğim bu şahsiyetlerin de yetişmesi bir tesadüf olamaz.

Bunlar Bingöl’den Ankara’ya, Amed’den İstanbul-İzmir’e kadar uzanan bir coğrafya üzerinde filizlenen yüzlerce gönül önderidir. Vurgulamakta yarar görüyorum. Örgüt önderleri değil, gönül önderleridir bunlar.

Devrimci Bir Önder Hişar Ağaoğlu- M. Emin Coşkun

Üç gönül önderi: Cihat Elçi, Hatip Demiralp, Hişar Ağaoğlu

Bingöl’deki devrimci gençlik, örneğin T-KDP kurucularından Sait Elçi ve Dr. Faik Savaş’ı, 49’lardan Sait Bingöl’ü, DDKO kurucularından Şakir Elçi’yi, T-KDP gençlik oluşum önderlerinden Hatip Demiralp’ı, Cihat Elçi’yi, Hişar Ağaoğlu’nu, PKK’nin kurucu ve önder kadrolarından Mehmet Karasungur, ve Hayri Durmuş’u; yakın dönem gerilla komutanlarından Zeki Palabıyık, Abdullah Ekinci, Mustafa Ayçiçek gibi yiğitler bizim kuşak için, örgütler/partiler üstü gönül önderleriydi.

İnsanlık abidesi bu şahsiyetleri kimileri kendine daha yakın görebilir, bazı örgütler partiler de sahiplenebilir. Tabi ki bunları sahiplenmek güzel bir şey. Ama bizler için belki de 70’lı yılların Bingöl gençlik kuşağı için bunlardan hiçbirinin partisi, örgütü yoktur. Onlar insanlık onurunun temsilcileri, ulusal mücadelemizin kahramanları, Bingöl’ün gönül önderleridir. Bingöllü herhangi bir şahsa sorun. T-KDP’li Hatip Demiralp kadar PKK’li Hayrı Durmuşu da saygıyla ve hürmetle anacaktır.

Kemalist komploculuğun T- KDP önderlerini nasıl imha ettiği biliniyor. T-KDP önderlerinin bir bir imha edildiği bir süreçte derin ve koyu bir karamsarlığa bürünen Kürdistan halkının yeniden yeşeren umududur bunlar.

Yukarıda ismini saydığım ve sayamadığım tüm bu şahsiyetler bir umut bileşkesidir. Bu umut Bingöl’ün çarpan yüreği, yiğitleridir.

İşte Hişar Ağaoğlu’nu tam da bu noktada aramak gerekiyor. Hişar bu süreci oluşturan zincirin en önemli halkalarından biridir.

Hişar Ağaoğlu, toplumun derin bir umutsuzluğa gömüldüğü süreçte Kürdistan’da yetişen yeni kuşağın ideolojik-politik öncülerinden olmuştur. Bu rolünü T-KDP –KUK hareketinin inşa sürecinde de oynadı.

Bingöl’de 70’li yılların ortalarında şekillenmeye başlayan yurtsever-ilerici ve devrimci gençliğin en belirgin öncülerinden olan Hişar Ağaoğlu ve arkadaşlarının o dönem üstlendikleri misyon kendi dönemlerindeki kuşak için büyük anlamlar ifade etmektedir.

Bilindiği üzere 70’li yıllar Melle Mustafa Barzani Hareketinin, IKDP’nin Güney Kürdistan’da yarattığı atmosfer Kuzey Kürdistan’ı da etkisi altına almıştı. Hişar Ağaoğlu ve arkadaşları bu hareketin Kuzey Kürdistan’a taşırılması için, legal kanalları kullanarak ulusal bir hareketin oluşturulmasına çalışmışlardır. BİN-GENÇ-DER de bu amaçla kurulmuştur. Hişyar dernek kurmayla yetinmemiş, çalışmalarını başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin metropol kentlerine de taşırmıştır.

Bu çalışmalar sürecinde gördüğü işkenceleri, zindanları, uğradığı haksızlıkları burada anlatmaya gerek yok. Bunlar bir çalışmanın doğal bedelidir ve Hişyar bu bedeli ödemekten de hiçbir zaman çekinmemiştir.

Aramızdan ayrılışının 15. Yılında Hişar Ağaoğlu’nu yeniden anmak, yaşamını, yaşam felsefesini yeni kuşaklara aktarmakta büyük yarar vardır..

Hişar Ağaoğlu’nu, kimler neden katletti.

Hişar Ağaoğlu cinayeti Kürdün Kürde kırdırtmanın en belirgin örneği ve başarılı bir uygulamasıdır.

Bu yazıyı kaleme almamdaki amacım da katilleri doğru adreste aramak içindir. Bu sevenleri, akrabaları için olduğu kadar yeni kuşak için de gereklidir.

Maddi bir görüntü olarak Hişar Ağaoğulu’nu uyuşturucu bağımlısı bir babanın oğlu ve yine uyuşturucu bağımlısı Ayhan Yılmaz katletmiştir. Ayhan Yılmazı’ın yönlendiricileri olarak itirafçı Welat kod adlı Mehmet Dörtyama, Genç kaymakamı Nuh Mete Hamurcu, polis memurları Ayhan Aydancı ve Türkeş Doğaner olarak görünmektedir. Ben, kaymakam dahil tüm bunların birer piyon ve zavallı varlıklar olduklarını düşünüyorum.

Görülmesi gereken asıl olay, Kürde her türlü zulmü reva gören, onu yok sayan, aşağılayan inkar ve imha siyasetinin kendisidir. Bu zihniyetin sahipleri devletin tepesinde oturanlardır. Asıl sorumlu ve katil, hem sistem hem de bu sistemin yaratıcı ve yürütücü güçleridir.

Ve bunlar döktükleri kanın rengine bakmaksızın kan ile beslenen bir guruhtur. Lanetlenmesi ve hesap sorulması gerekenler de bunlardır.

Mehmet Emin COSKUN


 
Yazıya puan ver:
 (Toplam Oy #: 11)
  |   Okuma: 45601   |   Yorum: (9871)   Yazdir
   Arkadaşına Gönder

Değerli ziyaretçimiz, siz kayıtsız kullanıcı olarak siteye girdiniz. Size kayıt yaptırmanızı veya kendi adınızla giriş yapmanızı öneriyoruz.

İlgili Diğer Haberler:


 Yorum #1  | 25 Aralık 2012 21:54 | Alıntı     

Dijwar

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Kürd gençlerine düşen görev de bu Şehitleri unutmamak ve unuturmamak olmalıdır.Rahmet anıyorum.mucadlesi önünde saygı ile eğiliyorum...
 Yorum #2  | 26 Aralık 2012 02:05 | Alıntı     

A.Dara

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayin M.E.Co$kun; Bir Kürdistan $ehidi olarak Hi$yar Agaoglu kalbimizde kalacak..$EHID NAMIRIN, DIKEVIN NAV
DILAN ! Onu $ehit edenleri de isim olarak vermi$siniz.. Tetikci olarak kullanilan Ayhan Yilmaz ve
sizin yönlendirici olarak gösterdiginiz itirafci Welat kod adli Mehmet Dórtyama gercek katiller
degillerdir..Gercek katiller, kimimizi uyu$turucu bagimlisi ve kimimizi de itirafci yapan bu Túrk
sömürgecileridir..Zaten sizde yazmi$siniz; Genc kaymakami Nuh Mete Hamurcu,Polis memurlari Ayhan Aydanci ve Türke$ Doganer gercek katillerdir ve enbüyük Ba$katil Ankara' dir..
Sayin M.E.Co$kun ; $ehit Hi$yar Agaoglu icin " o bir örgüt lideri degil ; GÖNÜL lideridir.."
demi$siniz..Dodrudur..Ancak bir güclü örgütü ve güclü bir örgüt liderini de böylesi gönül laderleri
yaratir..Kürt halkinin ba$i sagolsun..
 Yorum #3  | 24 Temmuz 2013 02:20 | Alıntı     

svetlannaannaneva

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 97, Kayıtlı: 19.07.2013
   ICQ: 732257461,
Популярный сайт для знакомств mamba знакомства созывает всех принять участие в конкурсе обоятельных девушек и конечно же парней, всевозможные призовые конкурсы ожидают всех, а самое интересное вам предоставляется возможность познакомиться друг с другом, найти себе уникального партнера для различных отношений. добро пожаловать к нам секс знакомства чита девушка


--------------------
сайт знакомств для толстушек,знакомства мамба ру
 Yorum #4  | 19 Ekim 2013 09:00 | Alıntı     

csvetochkca

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 14.10.2013
   ICQ: 86164663,
Портал знакомств для интимных отношений знакомства онлайн в паутине Интернета в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Знакомьтесь! - это так замечательно! Добро пожаловать в секс знакомства город бийск


--------------------
питерские сайты с объявлениями интим-знакомств,mail ru знакомства
 Yorum #5  | 25 Ekim 2013 03:21 | Alıntı     

irinanejnayy

avatar    Grup: Okuyucular
   Yayınlar: 0, Yorum: 87, Kayıtlı: 19.10.2013
   ICQ: 170581857,
Сайт для интимных знакомств бесплатный сайт знакомств без регистрации в мировой паутине в режиме On-Line! Вступайте в наши ряды! Знакомьтесь! - это классно! Добро пожаловать в знакомства интим невинномысск


--------------------
знакомства интим глазов,сайт знакомств
 Yorum #6  | 25 Ekim 2013 23:53 | Alıntı     

oppograrf

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rsZngyZaZvta Doudoune Canada Goose
jcZazkZxZwnv Ugg Rea
zeZpxiZxZsyb Canada Goose Doudoune
zoZjptZaZltu Canada Goose Italia
dtZeogZhZlcq Stivali Ugg
hwZeczZgZemf Canada Goose Rea
uwZqdtZcZhpo Moncler Canada
bnZhzzZyZdtf Ugg Rea
ksZictZeZjdy Ugg Outlet Canada
ffZfqxZxZjkr Moncler Schweiz
 Yorum #7  | 26 Ekim 2013 00:04 | Alıntı     

cyclortargili

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
cjZsdrZeZxod Canada Goose Montreal
hrZrxcZxZyod Ugg Ale
jeZrntZdZqky Ugg Boots Schweiz
vvZqluZeZeqc Peuterey Roma
loZeizZvZvmq Pjs Vinterjakke
znZkleZbZnvd Woolrich Bologna
tiZhjfZgZvdg Barbour Jacket Uk
nkZnkzZmZlxj Moncler Outlet
daZmqnZvZnxn Timberland Femme Pas Cher
rnZrfvZsZduz Canada Goose Jacka
 Yorum #8  | 26 Ekim 2013 02:03 | Alıntı     

evalliaftUnen

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nhZvgfZrZoxu Ugg StÃ¸vler
ujZbwhZjZucz Canada Goose Sverige
czZtsoZxZzbe Woolrich Arctic Parka
lqZjdlZmZzfw Peuterey Outlet
lfZnhxZrZutq Parajumper Jacka
gmZspvZbZrob Moncler Dunjakke
cyZpxhZsZass Barbour Uk
qcZduqZjZavg Canada Goose Jacket
zzZcgwZmZvvi Ugg Australia
odZvrgZkZkbt Barbour Uk
 Yorum #9  | 26 Ekim 2013 18:47 | Alıntı     

apedeegomap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
eoZfhlZpZekm Parajumpers Norge
uxZfhlZhZfwa Parajumpers Antwerpen
ylZdymZmZbhx Botas Ugg
kpZqpoZhZjnu Ugg Baratas
vmZnnnZjZuls Canada Goose
avZejlZuZbpj Moncler Uk
ukZfcfZnZfta Timberland KengÃ¤t
iqZfvxZnZpmm Canada Goose Sale
uwZvwuZbZdlu Moncler Jakker
qpZalrZsZdwz Parajumpers Jacka
 Yorum #10  | 27 Ekim 2013 00:50 | Alıntı     

nonepeewize

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hmZennZhZnhe Canada Goose Doudoune
tfZjtxZaZkuf Moncler
gzZeabZcZmct Stivali Ugg
myZvhbZwZbrz Moncler
hkZnyuZxZlfx Canada Goose Italia
vvZnluZeZxmy Parajumpers Amsterdam
pqZgpyZhZzvi Moncler Jacka
pwZrxqZgZcst Isabel Marant Sneakers
ulZbhwZhZvnp Ugg Greece
unZfyuZdZrcl Parajumpers Jakke Dame
 Yorum #11  | 27 Ekim 2013 02:23 | Alıntı     

Triddixinsony

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ndZczpZxZcpn Parajumpers Homme
sgZhhgZpZpfg Canada Goose Jakke Dame
kmZxhuZdZdpu Ugg St酶vler
gzZviyZyZkee Woolrich Jakke
hwZvreZnZmxk Canada Goose Sverige
beZvwpZyZifv Woolrich Online
xmZcmrZgZfsh Woolrich Jacka
nqZtswZcZiwc Parajumper Jakke
jaZdyjZaZyyt Cheap Ugg Boots
lrZjotZyZtna Parajumper Jakke


dhZdpzZlZckm Ugg Canada
waZtluZuZkot Uggs Schweiz
woZabqZeZmyr Parajumpers Jassen
kpZeiwZuZsku Barbour Paris
zmZsunZqZcfm Parajumpers
woZjtkZkZzxx Ugg Canada
ehZoehZpZvdk Canada Goose Vest
syZmtcZaZfsr Moncler Bambino
ujZkynZyZbzo Timberland Wien
koZrfbZsZrfj Moncler Jacken
 Yorum #12  | 27 Ekim 2013 02:26 | Alıntı     

Emainikah

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rhZkkeZsZpfr Parajumper Norge
xyZwieZmZhzz Ugg Boots
mtZcipZhZnpn Canada Goose Doudoune
rwZafmZpZvkw Woolrich Outlet
qzZbnnZmZkfj Canada Goose Norge
qoZvsxZxZcmw Moncler Outlet
foZqdwZiZntu Moncler Jacke
wjZlfhZtZjbf Parajumper Norge
thZujcZqZbvv Woolrich Outlet
erZfpoZmZngn Canada Goose Jassen
 Yorum #13  | 27 Ekim 2013 03:30 | Alıntı     

Hultessus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fcZbkjZxZedn Belstaff Motorcycle Jackets
icZbteZiZewg Timberland Nederland
zmZpczZkZmvw Canada Goose V盲st
syZetpZgZzjt Cheap Ugg Boots Uk
dmZaxeZzZspl Woolrich Spaccio
ltZtmjZmZrzj Canada Goose Tilbud
ahZasuZrZqxu Canada Goose Jakke
yjZvijZdZznj Canada Goose Suomi
boZyriZtZddt Ugg 蔚位位伪未伪
whZrqwZtZapv Canada Goose Jakke
 Yorum #14  | 27 Ekim 2013 08:56 | Alıntı     

groovegobrier

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
zoZossZqZktz Ugg Ale
brZiafZhZllu Moncler 2014
bzZnyqZyZkhy Parajumper Canada
yvZconZyZwlo Belstaff Jacket Uk
toZqqtZzZqov Belstaff Jacket Uk
jgZxdqZtZaju Belstaff Jacka
mrZfeyZgZdwp Pjs Norge
jxZtepZiZafz Ugg Keng盲t
ykZbziZlZoua Woolrich Antwerpen
ofZoqqZdZppu Timberland Sverige
 Yorum #15  | 27 Ekim 2013 20:45 | Alıntı     

hoksUnfoffBop

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
keZfeiZxZhup Uggs Sale
zlZwczZmZcwy Canada Goose BÃ¸rn
vgZdfpZvZcsc Timberland Boots Canada
ybZbgyZdZqzu Timberland Boots Canada
kvZafdZdZwfl Barbour Italia
uhZaaiZtZnky Ugg Boots
jiZhrtZrZxve Doudoune Canada Goose
nhZktdZxZsus Canada Goose Outlet
luZlpgZfZmeo Moncler Homme
hwZnneZoZmwb Peuterey Giubbotto
 Yorum #16  | 27 Ekim 2013 23:08 | Alıntı     

ovawsvogs

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dyZgysZwZsfr Canada Goose
faZznkZgZmxn Canada Goose Outlet
irZkkcZmZtut Parajumpers
rgZphpZlZfzb Canada Goose Outlet
jtZrhnZcZhkb Botas Ugg
uzZvmrZmZocg Canada Goose Outlet
akZfwjZbZgkq Parajumpers
mpZqxdZgZmgh Ugg Australia
deZjfmZlZpoe Moncler Espa帽a
rbZzrpZkZnfb Parajumpers Jacken
 Yorum #17  | 28 Ekim 2013 02:49 | Alıntı     

apedeegomap

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
utZdsvZlZllq Parajumpers Antwerpen
ibZzpkZlZxhp Ugg Baratas
tmZalcZfZizg Moncler Belgie
mwZfdiZoZshw Parajumpers Norge
kgZuwuZgZixs Ugg Baratas
unZioqZuZuyx Canada Goose Outlet
prZxzzZjZwza Parajumpers Jakke
abZvqoZvZnaz Botas Ugg Portugal
xiZsuuZiZlgn Canada Goose
ryZsqtZeZpgr Parajumpers
 Yorum #18  | 30 Ekim 2013 05:35 | Alıntı     

Sizelopeerall

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
meZovqZwZpcz Timberland Schuhe
xbZnrgZwZkpi Canada Goose Jakke Dame
shZonaZdZmap Woolrich Bologna
dhZvyrZzZheq Isabel Marant Sneaker
tpZbfwZjZpsk Canada Goose Takki
ljZzlrZoZuqp Timberland Schweiz
ibZvuvZbZgqw Timberland Schweiz
lrZbflZyZwqv Parajumpers Long Bear
kxZrcyZlZmmm Ugg Pas Cher
umZobeZyZvqq Parajumpers Long Bear
 Yorum #19  | 30 Ekim 2013 12:45 | Alıntı     

Hultessus

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
fkZexuZiZkzc Canada Goose V盲st
euZfalZaZubd Cheap Ugg Boots Uk
tbZsccZxZfjn Parajumper Jacka Dam
brZvpeZiZsxw Barbour Sverige
mmZelbZyZego Ugg 蔚位位伪未伪
bhZjjnZdZrpp Woolrich Spaccio
deZgzqZiZejg Peuterey Jacket
hxZrbuZfZiaz Cheap Ugg Boots Uk
hwZahoZzZtvh Moncler Online Shop
zzZkpwZiZdws Moncler Pas Cher
 Yorum #20  | 31 Ekim 2013 23:30 | Alıntı     

brireeges

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ewZsvmZpZvxw Uggs Schweiz
hiZpheZfZsgt Moncler Vest
gxZsyfZaZyee Canada Goose Jakke
hgZqgeZhZznq Canada Goose Vest
ggZioxZhZspa Timberland Schoenen
chZzfnZfZqgh Moncler Jacken
zqZhbnZvZjst Ugg Australia Espa帽a
avZuorZqZkqh Canada Goose Jakke
ljZzyyZqZrjr Ugg Australia Espa帽a
apZpnfZdZdzm Canada Goose Jakke
 Yorum #21  | 1 Kasım 2013 02:27 | Alıntı     

poiptLiem

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ebZkldZgZtsc Ugg Rea
smZmxmZhZkfq Ugg Australia Italia
ghZjwyZyZpvl Ugg Boots
smZwruZoZngw Cheap Uggs Canada
ujZlgzZkZcvn Uggs Uitverkoop
pxZjefZgZgzy Ugg Boots
ixZtbdZjZbca Ugg Australia Pas Cher
grZsaqZaZirk Ugg Boots
ceZldyZdZusc Ugg Australia Pas Cher
uaZvwiZaZwuv Ugg Rea
 Yorum #22  | 1 Kasım 2013 10:28 | Alıntı     

Mardduerwet

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dxZlwsZkZbpj Ugg Outlet Schweiz
kxZrqrZlZceq Ugg Outlet Canada
xhZznbZvZefj Ugg Outlet Schweiz
jiZefyZtZdpy Uggs Sale
wsZikfZcZawm Uggs Australia
vfZzptZdZqsr Ugg Outlet Canada
kgZubaZvZjjf Ugg Australia EspaÃ±a
leZtizZuZknf Ugg Suomi
kzZuoeZrZrnt Ugg Outlet Schweiz
pvZazuZdZsrf Ugg Outlet Schweiz
 Yorum #23  | 1 Kasım 2013 11:00 | Alıntı     

Seeciaveafe

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rmZtfeZvZmra Timberland Schweiz
doZqstZjZndk Doudoune Canada Goose
fcZdisZkZlwe Timberland Schweiz
zmZflaZmZluo Nike Free
usZgtaZpZxgp Doudoune Canada Goose
njZfdpZmZdwq Nike Air Max
pkZxbiZoZgks Moncler Jacken
hiZdijZwZhob Nike Free Run
nuZgpcZmZvxr Doudoune Canada Goose
mlZwjwZrZfbz Nike Free Run
 Yorum #24  | 1 Kasım 2013 18:37 | Alıntı     

oveskBerAberb

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
shZhsyZxZqgt Doudoune Parajumpers
ooZcrzZlZiel Ugg Italia
kkZsurZfZnfd Woolrich Outlet
rkZbbmZyZvtm Ugg Australia
kmZgytZjZcya Ugg Australia
keZxdyZnZmtw Ugg StÃ¸vler
cwZszzZdZjcd Parajumper Jacka
ufZuxaZcZdyl Woolrich Jassen
hmZvlkZnZbgu Canada Goose Jacket
gaZphaZnZvea Timberland Sko
 Yorum #25  | 2 Kasım 2013 01:03 | Alıntı     

snusactunny

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
 Yorum #26  | 2 Kasım 2013 01:41 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
dwZzbwZeZcqb Uggs Bijenkorf
vuZyveZaZlya Stivali Ugg Italia
vjZbcsZtZilf Moncler Online
wkZdlcZeZbuy Piumini Moncler
rrZnwqZaZqtp Peuterey Uomo
mwZfnvZaZxed Piumini Moncler
vzZoewZxZesx Canada Goose Jakke
yaZbqcZbZkae Piumini Moncler
plZlvrZwZoiy Belstaff Uk
caZkvzZxZrma Stivali Ugg Italia
 Yorum #27  | 2 Kasım 2013 21:49 | Alıntı     

omibiaram

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
hgZlutZzZjce Uggs Norge
aeZkcdZqZlmq Uggs Rea
ivZlytZvZzri Uggs Canada
rcZfxeZfZfod Ugg France
euZekjZdZlsm Ugg Norge
hpZclpZqZnvn Ugg France
rjZmcyZtZjhg Uggs Canada
jxZdneZnZzpt Ugg EspaÃ±a
awZnonZfZths Ugg Italia
dwZpvgZyZvsx Cheap Ugg Boots Uk
 Yorum #28  | 2 Kasım 2013 23:32 | Alıntı     

tearcixettism

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rlZrurZpZqyx Abercrombie Doudoune
jhZomtZlZzot Woolrich Parka
dtZkwvZsZgua Canada Goose Outlet
zmZlqlZtZssv Canada Goose Sale
afZkaqZvZpyj Parajumpers Antwerpen
hcZgpjZmZmbz Moncler Belgie
ryZzdxZqZeoa Abercrombie Doudoune
ntZvwsZnZnnr Canada Goose Jakke
ckZvinZbZbzl Canada Goose Outlet
tuZberZwZkhw Botas Ugg Portugal
 Yorum #29  | 3 Kasım 2013 01:50 | Alıntı     

Liaibepeeme

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
rgZffoZuZltl Canada Goose Sverige
fqZnpgZeZxsc Uggs Goedkoop
jjZbwrZlZfla Peuterey Uomo
lbZumzZyZqoy Ugg Australia
fmZrymZsZznr Canada Goose Sverige
hgZtxpZnZxsz Woolrich Clothing
xbZvqtZlZptc Canada Goose Vest
qbZvnnZkZilb Bottes Ugg
ajZthiZnZslw Ugg Australia
weZnahZtZcyw Canada Goose Sverige
 Yorum #30  | 4 Kasım 2013 13:37 | Alıntı     

BlatatCex

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ikZpccZxZggf Moncler Vest
aqZqddZtZixw Timberland Norge
ipZwvfZmZqrm Bottes Uggs Pas Cher
hkZnzgZoZthe Moncler Vest
aaZtydZzZfcf Botas Ugg
sjZmvwZzZuai Barbour Deutschland
nmZecjZwZzyv Barbour Deutschland
iqZylhZnZxyn Woolrich John Rich & Bros
ygZmavZnZiqi Botas Ugg
xpZadoZqZskb Woolrich John Rich & Bros
Geri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 330 İleri

Yorum ekle

Adınızı:  

E-Posta:  


Kodunu:
Include security image CAPCHA.
Kod güncelleme

Kodunu girin: 