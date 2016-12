Devrimcileri ve hele hele Mehmet Hişar gibi bir devrimciyi anlatmak hiç de kolay değil. Eksik de kalsa bu ölümsüzlüğü anlatmam gerekiyor. Onun vurulduğu gün yani 26 Aralık 1997 günü benim için onun ölümsüzleştiği gündür. Herkes öldü, dese de adına ben ölümsüzleşti diyorum inadına.Nasıl ki her olay kendi zaman ve zemininde bir anlama sahipse her şahsiyet de kendi kuşağı içinde anlam bulur. 70’li yıllar ve bizim kuşak için nasıl bir anlam taşıyor M. Hişar Ağaoğlu?1970’li yıllarda Kürd ulusal Kurtuluş mücadelesinin yeniden filizlenmesi bir tesadüf olmasa gerek. Bizim kuşağın dünyaya bakış açısının şekillenmesinde öncülük rolü oynayan ve benim de “Gönül Önderleri” dediğim bu şahsiyetlerin de yetişmesi bir tesadüf olamaz.Bunlar Bingöl’den Ankara’ya, Amed’den İstanbul-İzmir’e kadar uzanan bir coğrafya üzerinde filizlenen yüzlerce gönül önderidir. Vurgulamakta yarar görüyorum. Örgüt önderleri değil, gönül önderleridir bunlar.Bingöl’deki devrimci gençlik, örneğin T-KDP kurucularından Sait Elçi ve Dr. Faik Savaş’ı, 49’lardan Sait Bingöl’ü, DDKO kurucularından Şakir Elçi’yi, T-KDP gençlik oluşum önderlerinden Hatip Demiralp’ı, Cihat Elçi’yi, Hişar Ağaoğlu’nu, PKK’nin kurucu ve önder kadrolarından Mehmet Karasungur, ve Hayri Durmuş’u; yakın dönem gerilla komutanlarından Zeki Palabıyık, Abdullah Ekinci, Mustafa Ayçiçek gibi yiğitler bizim kuşak için, örgütler/partiler üstü gönül önderleriydi.İnsanlık abidesi bu şahsiyetleri kimileri kendine daha yakın görebilir, bazı örgütler partiler de sahiplenebilir. Tabi ki bunları sahiplenmek güzel bir şey. Ama bizler için belki de 70’lı yılların Bingöl gençlik kuşağı için bunlardan hiçbirinin partisi, örgütü yoktur. Onlar insanlık onurunun temsilcileri, ulusal mücadelemizin kahramanları, Bingöl’ün gönül önderleridir. Bingöllü herhangi bir şahsa sorun. T-KDP’li Hatip Demiralp kadar PKK’li Hayrı Durmuşu da saygıyla ve hürmetle anacaktır.Kemalist komploculuğun T- KDP önderlerini nasıl imha ettiği biliniyor. T-KDP önderlerinin bir bir imha edildiği bir süreçte derin ve koyu bir karamsarlığa bürünen Kürdistan halkının yeniden yeşeren umududur bunlar.Yukarıda ismini saydığım ve sayamadığım tüm bu şahsiyetler bir umut bileşkesidir. Bu umut Bingöl’ün çarpan yüreği, yiğitleridir.İşte Hişar Ağaoğlu’nu tam da bu noktada aramak gerekiyor. Hişar bu süreci oluşturan zincirin en önemli halkalarından biridir.Hişar Ağaoğlu, toplumun derin bir umutsuzluğa gömüldüğü süreçte Kürdistan’da yetişen yeni kuşağın ideolojik-politik öncülerinden olmuştur. Bu rolünü T-KDP –KUK hareketinin inşa sürecinde de oynadı.Bingöl’de 70’li yılların ortalarında şekillenmeye başlayan yurtsever-ilerici ve devrimci gençliğin en belirgin öncülerinden olan Hişar Ağaoğlu ve arkadaşlarının o dönem üstlendikleri misyon kendi dönemlerindeki kuşak için büyük anlamlar ifade etmektedir.Bilindiği üzere 70’li yıllar Melle Mustafa Barzani Hareketinin, IKDP’nin Güney Kürdistan’da yarattığı atmosfer Kuzey Kürdistan’ı da etkisi altına almıştı. Hişar Ağaoğlu ve arkadaşları bu hareketin Kuzey Kürdistan’a taşırılması için, legal kanalları kullanarak ulusal bir hareketin oluşturulmasına çalışmışlardır. BİN-GENÇ-DER de bu amaçla kurulmuştur. Hişyar dernek kurmayla yetinmemiş, çalışmalarını başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin metropol kentlerine de taşırmıştır.Bu çalışmalar sürecinde gördüğü işkenceleri, zindanları, uğradığı haksızlıkları burada anlatmaya gerek yok. Bunlar bir çalışmanın doğal bedelidir ve Hişyar bu bedeli ödemekten de hiçbir zaman çekinmemiştir.Aramızdan ayrılışının 15. Yılında Hişar Ağaoğlu’nu yeniden anmak, yaşamını, yaşam felsefesini yeni kuşaklara aktarmakta büyük yarar vardır..Hişar Ağaoğlu cinayeti Kürdün Kürde kırdırtmanın en belirgin örneği ve başarılı bir uygulamasıdır.Bu yazıyı kaleme almamdaki amacım da katilleri doğru adreste aramak içindir. Bu sevenleri, akrabaları için olduğu kadar yeni kuşak için de gereklidir.Maddi bir görüntü olarak Hişar Ağaoğulu’nu uyuşturucu bağımlısı bir babanın oğlu ve yine uyuşturucu bağımlısı Ayhan Yılmaz katletmiştir. Ayhan Yılmazı’ın yönlendiricileri olarak itirafçı Welat kod adlı Mehmet Dörtyama, Genç kaymakamı Nuh Mete Hamurcu, polis memurları Ayhan Aydancı ve Türkeş Doğaner olarak görünmektedir. Ben, kaymakam dahil tüm bunların birer piyon ve zavallı varlıklar olduklarını düşünüyorum.Görülmesi gereken asıl olay, Kürde her türlü zulmü reva gören, onu yok sayan, aşağılayan inkar ve imha siyasetinin kendisidir. Bu zihniyetin sahipleri devletin tepesinde oturanlardır. Asıl sorumlu ve katil, hem sistem hem de bu sistemin yaratıcı ve yürütücü güçleridir.Ve bunlar döktükleri kanın rengine bakmaksızın kan ile beslenen bir guruhtur. Lanetlenmesi ve hesap sorulması gerekenler de bunlardır.