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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Bağımsız Kürdistan mı? Nasıl? Cengiz Çandar  


25-12-2012, 11:57 Kategori: Kurdistan  
Bağımsız Kürdistan mı? Nasıl? Cengiz Çandar

Bölgede bağımsız Kürdistan, -eğer olursa- Türkiye'nin onayı, ABD desteğiyle mümkün olacaktır. Gidiş o yöndedir.

Peter Galbraith’in ‘Exit the Conciliator’ (Uzlaştırıcının Terk Edişi) başlıklı yazısı Foreign Policy dergisinin son sayısında yayımlandı. Konusu, Celal Talabani ve Talabani’nin cumhurbaşkanlığı makamını terk etmesi halinde, Irak’ın durumu, yerini kimin alacağı.

İmza önemli. Zira Peter Galbraith, ABD’nin tartışmasız ‘bir numaralı Kürt uzmanı’dır. Irak Anayasası’nın hazırlanmasında Kürtlerin danışmanı olarak rol almıştır ve Irak Anayasası’nın birçok maddesinin Kürtler lehine yorumlanacak biçimde yazılmasında onun belirleyici önemde ‘parmak izi’ vardır.

Yazının son paragrafı şöyle:
“Talabani, Irak’ın en zorlu sorunlarını çözmemişse de (bu, kısmen, çözümü imkânsız sorunlar olduğundan ötürü), Irak’taki her topluluğu, şiddet yerine siyaset yoluyla daha fazla kazanç elde edeceklerine ikna edebilmiştir...

Cumhurbaşkanı olarak Talabani’nin birçok potansiyel halefi mevcut, ama Irak’ın ihtiyacı olan, onun ayakkabılarının içini doldurabilecek birisi olması. Ve Talabani’nin yerine gelmesi muhtemel hiç kimse bunu yapamaz.”

Benim 40 yıldır tanıdığım Talabani’yi, ABD’nin tartışmasız ‘bir numaralı Kürt uzmanı’ olan Peter Galbraith de, yazısında belirttiği gibi, 25 yıldır çok yakından tanıyor. Bu tespitini önemle dikkate almakta yarar var. Peter Galbraith, Talabani’nin yerinin doldurulmazlığını vurguladığı yazısının bir başka paragrafında şu ilginç değerlendirmelerde bulunuyor:

“... Talabani’nin yönetimdeki ve siyasetteki çalışma arkadaşları onu makamından ötürü değil, doğru karar verici olmasından ve diktatörlüğe karşı yaşam boyu mücadelesinden ötürü saygı duydular. Onu yeri doldurulmaz yapan budur. Eğer iş oraya gelirse, Kürtlerin onun yerini bir Kürt’ün almasını isteyecekleri düşünülebilir. Ama, aslında, Kürtler cumhurbaşkanlığı için Talabani’yi, Irak’ın yeni siyasi liderleri arasında baskın bir şahsiyet olduğu için istemişlerdi...

Şimdi, eğer cumhurbaşkanı Talabani değil ise, Kürtler, Irak Cumhurbaşkanlığı’na pek önem atfetmeyebilirler. Kürtler, (bundan ziyade) Bağdat’ın KBG’nin (Kürdistan Bölgesel Yönetimi) petrole ilişkin anayasa haklarını tanımasını ve Kerkük ile diğer ihtilaflı bölgeler için anayasa gereği olan referandumları yerine getirmesini istiyorlar. Başbakan Nuri el-Maliki’yi bu amaçlarının önünde başlıca engel olarak gördükleri gibi, artan ölçüde diktatörce eğilimler ortaya koyduğu algısıyla ondan korkuyorlar da...”

Kürtlerin, Talabani’den sonra Irak Cumhurbaşkanlığı makamına talip olmayabilecekleri tespiti ilginç. Bu, bir yönüyle de Kürtlerin Bağdat ile bağlarının –Nuri el-Maliki başbakan kaldıkça ve iktidarını pekiştirdikçe- giderek pamuk ipliğine bağlı hale gelmeye başladığını da ifade ediyor.

O ‘pamuk ipliği’nin kopması, ‘bağımsız Kürdistan’ demek. Böyle bir ihtimal var mı? Yakınlaşıyor mu?

Bu sorunun cevabı –elbette Türkiye’yi gayet yakından ilgilendirerek- Time dergisinin son sayısında KBY Başbakanı Neçirvan Barzani ile yapılan söyleşide yer alıyor.

Time, Neçirvan Barzani’yi, “Eğer büyüyen Türk-Kürt yakınlaşmasının şeref payesini hak edecek tek bir adam varsa, o, Irak Kürdistanı’nın Başbakanı Neçirvan Barzani’dir” diye tanıtıyor.

Time’ın Neçirvan Barzani söyleşisi, Türkiye ile Irak Kürdistanı arasındaki ilişkilerin durumu, buna Erbil’in bakış açısı, ilişkilerin potansiyeli ve bu çerçevede PKK’nın nasıl ele alınması gerektiği gibi bir dizi konuda önemli ‘ipuçları’ sunuyor.

Söyleşinin, doğrudan Türkiye’yi ilgilendiren bölümleri şöyle:
* ABD Dışişleri Bakanlığı, (Kürdistan ile Türkiye arasına çekilecek olan) petrol boru hattına, Irak’ın bütünlüğünü tehdit edeceği için karşı olduğunu açıkladı. Bu boru hattını inşa etmenin Irak’ın bütünlüğünü tehdit edebileceğine inanıyor musunuz?

* Bu bir şaka (kahkaha atıyor). Gerçekten şaka bu. Öncelikle, herkes, Türk politikasının ne olduğunu biliyor ve anlıyor. Türk politikası herhangi bir Kürt bağımsızlığına karşıdır. Bu, açıktır... Türkiye’nin her zaman, askeri olarak bizi engelleyecek gücü vardır. Şimdi memnuniyetle tersini söyleyeceğim: Irak’ın bütünlüğünü asıl tehdit eden Bağdat’taki Başbakan Nuri el-Maliki’nin performansıdır. Maliki, bize karşı böyle bir kampanyadan yararlanmak istiyor. Bizim bir umut kapımız varsa o Türkiye’dir. Ve eğer o kapı, o umut kapanırsa Bağdat’a teslim olmamaz bizim için imkânsızdır. (Öyle bir durumda) ilgili herkesin çıkarlarını tehlikeye sokacak bir şey yapacağız.

* Umutlarınızı, geçmişte Kürtlere ne kadar kötü davrandığı bilinen Türkiye’ye bağlamanız ironik.

* Türkiye’de çok şey değişti. Gayet basit. Türkiye’nin sahip olmadığı bir şeye ihtiyacı var, biz de sahip olmadığımız bazı şeylere ihtiyaç duyuyoruz. İki taraf arasındaki uygun anlaşma buradan kaynaklanıyor. Bunun siyasi bir yönü yok.

Ekonomik bir konu. Bu konuda ilerleme sağlamak isteyecekler; biz de istiyoruz. Çünkü Türkiye bizim için çok önemli bir ülkedir. Eğer ekonomik işbirliği yoluyla bu ilişkiyi daha da geliştirebilirsek bunu elbette yapacağız.

* Türkiye açısından bakıldığında PKK burada. Bu garip değil mi? Onlar için, sizin için, Türkler için?

* Aramızdaki tek sorun o, PKK meselesi. Türkiye’nin bir şeyi anlaması gerekiyor: Bu, siyasi bir sorundur. Askeri olarak çözülemez. Bu sorunu çözmek için siyasi bir karar gereklidir. Bu konuyu Türkiye ile sürekli olarak gündeme getirdik ve tartıştık. Her zaman. Ve böyle yapmaya devam edeceğiz. Bu rolü oynamaya çalışıyoruz ki bu soruna bir siyasi çözüm bulunabilsin.

* Bağımsız bir Kürdistan’a her zamandan daha fazla yakın olduğunuzu söylemek mümkün mü?

* Evet, gayet iyi bir fırsata sahip olduğumuz kanısındayım. Ama birçok zorluğumuz da var. Bir bağımsız Kürdistan için, en başta, çevremizdekilerden en az bir ülkeyi buna ikna etmeliyiz. Onları ikna etmeden bunu yapamayız. Denize çıkışı olmayan bir ülke olarak, bir ortağımız olmalı. Bölgesel güç olan bir ortağımız buna ikna olmalı ve uluslararası düzeyde, bir büyük güç de bunu desteklemeli. Tam şu sırada istediğimiz, Irak içinde ekonomik bağımsızlığa sahip olmak...

Maliki ile Türkiye’de benzeri eleştirilerin muhatabı olan Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, birbirlerinin yüzüne telefon kapatacak kadar birbirlerinden uzaklaştıkları ve birbirlerine karşılıklı diş biledikleri biliniyor. Son bir yıl içindeki tüm gelişmeleri göz önüne alır ve Neçirvan Barzani’den gelen işaretlere bakarsak, yakın ya da orta vadeli geleceğe dair bir tahmin yapmaya kalkışırsak şunu söyleyebilir miyiz?

Bölgede bağımsız Kürdistan, -eğer olursa- Türkiye’nin onayı, ABD desteğiyle mümkün olacaktır. Gidiş o yöndedir.
Hemen tepki vermeyin. Yukarıdaki alıntıları bir kez daha okuyun. Düşünün. Ve, ondan sonra cevap verin...


 
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 Yorum #1  | 25 Aralık 2012 13:46 | Alıntı     

Hassan Selah

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
nir Foregin Policy makalesi ile bir Time roprtaji,
Candar receteyi elimize tutusturdu.
Kurdlerin bir statuye ulasmasi (bu bagimsilik veya baska bir cercevede olur farketmez)
elbette sadece kendi isteklerine bagli degil, elbette bolgedeki GUC dengelerine bagli. bunlar yaslinda yazilmasi gerekmeyecek asikarlikta seyler.

asil belirleyici olan sey Kurdlerin CAYDIRICILIK katsaysisi.
Kurdlerin CYAYDIRICILIGI artinca TC yok ben istemiyorum diyebilir mi?
ABD bu caydiriciligi gormezden gelince pesinde oldugu STABILITEYI riske sokacagini anlamaz mi?

candari okuyan kurdlerin bir kismi
onun tersinden presente ettigi tezi aynen onun istegigi gibi algilayip
arabayi atlarin onune surecektir.

kurdler zaten fazlasiyla ezop pskikoljisine sahip
her duzeyde
liderlerinden tutun
siradan gazte alti yorumcularina kadar
her duzeyde turklere bir yagcilik hevesi icindeler
akillari sira Turkleri ikna edip Candar in yazdigi yola tas dosuyorlar.
bunlar saftrik yontemler
Turkler sohbetle muhabettle degil
ruhlarinda hissedecekleri CAYDIRICILIKla
yola gelecektir
artik
CAYDIRICILIGI nasil beceririz o da kurdlerin yetenegine aklini imkanlari kullanma yetisine kalmis
kimi silahla pusatla bunu saglar (bkz lubnan hizbullahi, Talaban vs)
kimisi uluslar arasi destek agi ile (ANC-madela, Dogu Timor)
kimisi bu ikisinin karisimi ile (Bosna hersek, kosovo vs)
kimisi gelismislik duzeyi ile (Katalan, bask, Vallon, Qubeck vs ).
kurdleri CAYDIRICILGI nasil elde edeckeler bu ellerindeki IMKANLR ile toplumsal yailarina da bagli

kurdlerin ellerinde simdi petrol(ekonomik guc) olma var, Nacirvan bunu guzel koymus, once ekonomik guc olmak onemli
kurdlerin elinde buyuk bir nufus var-arkalarinda duruyor
kurdlerin elinde guney bati da kapilarina dayanmis Muthis bir FIRSAT var
kurdlerin ellerinde dunyaya dagilmis bir diapora nufusu var ki muthis bir potansiyeldir velakin ahmakca atil vaizyette tutuluyor (bir ciddi proje ile KRG den bu potansiyeli isletme enerjisi saglanabilir)
Kurlderin elinde Turkiye de it dalasina donusen politikada tek cagdas alternatif kanali acma imkani da var-eger maksat illa bolgedeki toptan stabilteye katki ise-
bunlar dururken isi gucu Turklere yagciliga
onlarin bolge de lider ulke yapma hevesine yatiranlar cikacaktir
candar bu ekibe gaz veriyor
bu dolmusa binen cok bakalim inen olacak mi?
hurmetler

 Yorum #2  | 25 Aralık 2012 16:38 | Alıntı     

Wendar Kara

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Sayın HASSAN SELAH bu konuda çok haklısınız yanlız hak vermek gerekiyor ki Irak Kürdistanı için Tutunacak bir dal lazımdır ABD ninde iteklemesi ile mecburen Türkiyeye tutunmuştur. ve ironik şekilde Türkiye de Güney Kürdistana bakalım ileride daha neler göreceğiz yanlız şunu söylemeliyiz ki Otutunduğumuz dal hiç de sağlam değildir heran kırılıp bizi yüzüstü bırakır ya da elimize batarda düüşürür yolumuzdan .....
 Yorum #3  | 25 Aralık 2012 17:25 | Alıntı     

Erzincanli

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   ICQ: --,
The econmistin yazdigina Göre a.b.d.vede awrupa malikiyi destekliyorlarmis kürtler Cok dikkatli olmalidir bunlar malikiden yeni bir Saddam yaratabilirler
 Yorum #4  | 26 Aralık 2012 00:40 | Alıntı     

Hassan Selah

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   ICQ: --,
Degerli Wendar, KRG nin TC ile iliskide olmasi NORMAL. onlarin bu kanali acik tutmaya cabalamasi cok dogal ve NORMAL. bu kanalin acik tutma isi TC ye yagcilikla degil onlarin buyumek icin essekler gibi mecbur olduklari ENERJI ile olur. kurdlerin elinde boyle bir muthis kart var. akkillarini kullandiklari surece bu kart buyuk bir CAYDIRICILIK potansiyeli.

gene baska bir ENERJI ye donelim INSAN KAYNAKLARI. orta doguda en bilincli politize olmus halk kurdlerdir. bunu kuru boburlenme olsun diye yazmiyorum. onca imkansizliklar icinde ortala kurdu alin karsiniza siyasi yorumcular tas cikartacak bilgi ve gorgu bulabilirsiniz.

kurdlerin insan kaynaklarinin cok muthis bir potansiyeli daha var. arabi farsi turku bizi BILMEZ, dilimizi bilmez. velakin biz onlarin ruhlarinin gobegini, ic donlarini, dillerini herseylerini bilme yetenekleri ile donatilmis durumdayiz. Onlar bize dillerini metazori ogretiginde bu hesapta yoktu. bu muthis bir avantajdir. KRG bunu bu muthis enerji kayanagini daha qualify hale getirise bu da muthis bir CAYDIRICILIK potansiyelidir.

akli, plani ve parasi olanin kolayca cozecegi istir bu. bunu birakip luzumsuz yagcilik yapmak dogru degil. yazimin ana temasi budur. KRG nin demecleri iyi yolda oncelik bolgde EKONOMIK GUC ODAGI OLMAK. bunu umarim akillica yaparlar. su dubaiye ozenmek filan korkutuyor beni.
bizim degil onlarin bize ozenmesi gerek. biz derin bir tarihi zenginligin bir gecmisin gobekten VARISI olunacak bir cografyadayiz. dubai coldur.

erzincanli da luzumsuz tedirginlik yayiyor abd ve eu maliki yi nasil tutar? adam direk iran irtibati ile yasiyor. suriye de batinin cikarlarinin tersine kosuyor. EU yu koyalim bir kenara su anda orta doguda bir halt yiyecek durumda degil, ABD dis politikasi asiri derecede degisebilir, DINAMIKTIR. sunu destekliyor deyip yat asagi yapamazsiniz. ABD nin cikarlari ile kurdistanin cikarlarinin cakistigi bir cok alan var. mesele onlara bizsiz butun formullleri ALTUST edecegimizi ELEGANT bicimde gostermek. orta doguda KUDISTANSIZ butun formulleri ALTUST edecegimze MUKTEDIR oldugumuzu gostermek. buna CAYDIRICILIK insassi denir.
hurmetler ederim
HS
 Yorum #5  | 26 Aralık 2012 01:47 | Alıntı     

alisan

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   ICQ: --,
Ne hikmetse kurtleri hep denizle baglantisi yok diye baski ve bu konuya zihinlerini angaje ediyorlar,
oysaki kurtler tc devletinin orta doguyla olan baglantisini karada imkansiz kila bilirler asil tc kuseye sikismis olur, kurtler deyil, su deniz baglantisi sitratejisi kurtler elindeki karsit avantaslari masaya yatirmalilar ve goreceklerki daha avantajli olduklarini , asil cengiz candar gibileri ve tc basinida surekli su deniz baglantisi konusuyla kurtlerin azmini ve tc ye bagimliligin kacinilmaz siyasetini yapiyor,

turkiyenin en demokrati gorunen nir cok cengizler asil kurtlerin icinde medeniyetin havarileri gibi kouturuyorlar oysaki onlarin derdi insanlik deyil olmasinki turkluk bekasi zarar gorsun gecen bir tv programinda su kurtlerin yakin dostu diye bilinen cengiz dili donupde kurt ordusu diyemiyordu barzani gucleri lafini deyip duruyordu oysaki kerkuk konusu konusuluyordu irakin askeri yiginek yaptigini ordusuyla diyordu ve sira kurtlerin askeri kuvetlerine gelince onlar sadece barzani gucleri olarak bas ediliyordu bu cok ince bir soylem ve politikadir cunku kimi kurtlere mesaj veriyor hani bazilarimiz barzani asiret cidir diyorya isde cenkiz beyde bu kesime mesaj vererek kurtleri siyasi soylemiyle tc askeri gucunun yapamadigi basarilara imza atiyor cok cok uyanik olmaliyiz barzani fikirlerimize ters dussede onun yaninda oldugumuzu ona his etirdikce o fazla yanlisa gomulmez ve ulsal bir bilincle hareket edeceginden emin olunmali kurtlerin birligi bu cagda kacinilmaz olmali zihinlerimizde yoksa yem oluruz tc nin siyasetine.

Suriye kurtleri konusunda sayin muslimin kurdistan hukumeti ve barzani konusundaki aciklamalari kurtlerin birligini zedeler bir soylem seklidir oysaki sayin muslum ve pyd bu konulari basina sizdirmadan gorusmelerle hal etme yoluna gitmesi gerekirken adeta kurdistan hukumetini ikide bir tc nin kucagina iter aciklamalarda sadece tc devletine yarar ve sayin muslum siyaseten cok toydur ve bu liderligin adami olmadigi gibi diplomasi kabilyetide yoktur anlasilan kurdistan hukumeti kapilari acar ama ortada sayin muslimin anlatamadigi yada barzaninin birlik olun ilkesi etrafindaki anlasmaya uyma noktasinda asil bilmediklerimiz varki kurdistan hukumeti sinir resmiyetde kapali tutuyor ama gayri resmiyete bakilirsa iyi biliyoruzki sayin muslimin dedigi gibide deyil hicde sayin muslim en basta pkk yida yaniltir bir siyaset yaptigi asikardir. ve bu gibi kisilikler bizim butun yapmaz ayristirir, pyd nin disindaki butun partiler ulusal bir bilincle bir birini kendisi gibi gorup hareket etmeli yoksa cok tehlikeli sonuclar dogar kurtler acisinda,
saygilar
 Yorum #6  | 26 Aralık 2012 15:19 | Alıntı     

Ducardin

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Ulkemizin ve Halkimizin cikari varolan butun Partilerin uzerinde olmalidir. PDK'li veya PKK Yada
Mam Celal'in Partisini sevebiliriz fakat Hepimiz Kurdia'li olmakzorundayiz...
winked winked winked
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 Yorum #7  | 22 Temmuz 2013 01:37 | Alıntı     

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Rojbas,

Hemen hemen tum yorumcu arkadaslara katiliyorum.

Bir projemiz olmali (Artik biz kürtler diye söze/yaziya baslamayi terkedelim, biz deyince "BIZ" anlasilsin yani buna yogunlasalim artik bu icimize islesin, artik normal olsun.
Tüm potansiyelimizi degerlendirecek Diaspora ve hepsini kucaklayacak bir "büyük" PROJE hazirlansin. Artik her yurtsever bu anayasaya göre hareket durumunu ayarlasin. Yani NORMUMUZU, KÜRT NORMUNU (barzanitalabanimuhsinöcalan) ortaya koyup bu TARIHI MOMENTE yakisacak sekilde EVIMIZI INSA EDELIM ARTIK. Bu isler, yani kisisel yasamini ona göre ayarlayabilmek hemen olmaz yani o gün icin simdiden baslayip ayarlanilabilinir. Bikmadik mi hala kimliksiz olmaktan, bikmadim diyen yoktur zannedersem. Artik yersiz yurtsuz yasamaktansa. Haydi artik!!! nerede aydinlarimiz.
Edi basa, yetti artik demenin zamani geldi. Bu tren bir daha bu istasyonda durmaz, unutmayalim. Günlük ayak oyunlarina gelmeyelim. Bu is Candar vb gibilerini elestirerek olmaz, o kadar ucuz bir mesele degil bu. Bazilarini asan bir meseledir. Bizlerin nasihat dinleme vakti coktan gecti, artik is yapma zamani. Biz yapmak istediklerimizi, Enstitulerimizi kurumlastiralim.
selamlar
 Yorum #10  | 19 Ekim 2013 08:00 | Alıntı     

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 Yorum #12  | 7 Kasım 2013 00:16 | Alıntı     

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 Yorum #13  | 7 Kasım 2013 01:58 | Alıntı     

AnnevyAtmonge

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 Yorum #14  | 7 Kasım 2013 02:28 | Alıntı     

EngannaUnetle

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 Yorum #24  | 14 Kasım 2013 03:32 | Alıntı     

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 Yorum #25  | 15 Kasım 2013 01:11 | Alıntı     

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 Yorum #26  | 15 Kasım 2013 15:40 | Alıntı     

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 Yorum #27  | 16 Kasım 2013 03:14 | Alıntı     

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 Yorum #28  | 16 Kasım 2013 05:10 | Alıntı     

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 Yorum #29  | 16 Kasım 2013 11:08 | Alıntı     

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 Yorum #30  | 16 Kasım 2013 14:48 | Alıntı     

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