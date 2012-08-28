Elçi'nin cenazesi yarın Amed'e getirilecek  

Yarın (27 Aralık) Amed'e getirilecek olan Şerafettin Elçi'nin cenazesinin kitlesel karşılanması için Kürd partileri ortak açıklamada bulundu.DTK, ÖSP, ESP, BDP, EMEP, KADEP, HDP, DDKD, Azadi İnisiyatifi, Dicle Fırat Diyalog Grubu, Şerafettin Elçi'nin cenazesinin karşılanmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.Açıklamada yarın saat 08.30'da Diyarbakır'a getirileceği belirtilen açıklamada, "Kürt halkının değerli, fedakâr, emektar siyasetçisi, büyüğümüz, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Şerafettin Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor ve halkımıza başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Elçi'nin cenazesi yarın saat 08.30'da Cizre'ye uğurlamak üzere Diyarbakır havaalanında olacaktır. Tüm halkımızı havaalanında cenazeyi karşılamaya ve Elçi'yi son yolculuğuna uğurlamaya davet ediyoruz" denildi.Yaşar Kemal: Elçi bir kahramandıYazar Yaşar Kemal, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'nin vefatına ilişkin, ''Türkiye'nin demokratikleşme arayışı, namuslu ve tutarlı bir sesini yitirdi'' değerlendirmesinde bulundu.Yaşar Kemal, yaptığı yazılı açıklamada, Şerafettin Elçi'nin, Kürt tarihini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen, Türkiye'deki Kürtler'in sorunlarını yakından takip eden bir siyaset adamı olduğunu belirtti.Türkiye'nin demokratikleşme arayışının, namuslu ve tutarlı bir sesini yitirdiğini vurgulayan Kemal, ''Türkiye'de insanca ve kardeşçe yaşamak isteyen herkesin başı sağ olsun. O bir kahramandı'' ifadelerini kullandı.