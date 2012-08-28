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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Elçi'nin cenazesi yarın Amed'e getirilecek  


26-12-2012, 21:58 Kategori: Güncel  
Elçi'nin cenazesi yarın Amed'e getirilecek

Yarın (27 Aralık) Amed'e getirilecek olan Şerafettin Elçi'nin cenazesinin kitlesel karşılanması için Kürd partileri ortak açıklamada bulundu.

DTK, ÖSP, ESP, BDP, EMEP, KADEP, HDP, DDKD, Azadi İnisiyatifi, Dicle Fırat Diyalog Grubu, Şerafettin Elçi'nin cenazesinin karşılanmasına ilişkin basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada yarın saat 08.30'da Diyarbakır'a getirileceği belirtilen açıklamada, "Kürt halkının değerli, fedakâr, emektar siyasetçisi, büyüğümüz, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Şerafettin Elçi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor ve halkımıza başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Sayın Elçi'nin cenazesi yarın saat 08.30'da Cizre'ye uğurlamak üzere Diyarbakır havaalanında olacaktır. Tüm halkımızı havaalanında cenazeyi karşılamaya ve Elçi'yi son yolculuğuna uğurlamaya davet ediyoruz" denildi.

Yaşar Kemal: Elçi bir kahramandı

Yazar Yaşar Kemal, Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi'nin vefatına ilişkin, ''Türkiye'nin demokratikleşme arayışı, namuslu ve tutarlı bir sesini yitirdi'' değerlendirmesinde bulundu.

Yaşar Kemal, yaptığı yazılı açıklamada, Şerafettin Elçi'nin, Kürt tarihini, kültürünü, edebiyatını derinlemesine bilen, Türkiye'deki Kürtler'in sorunlarını yakından takip eden bir siyaset adamı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin demokratikleşme arayışının, namuslu ve tutarlı bir sesini yitirdiğini vurgulayan Kemal, ''Türkiye'de insanca ve kardeşçe yaşamak isteyen herkesin başı sağ olsun. O bir kahramandı'' ifadelerini kullandı.


 
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