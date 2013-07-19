'Olmayan Uludere raporu' AKP'de kriz yarattı  

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “Genelkurmay talimat vermiş olabilir” diyen partisinin Uludere Alt Komisyon Başkanı İhsan Şener’i yalanladı. Üstün, ''Böyle bir rapor ortada yokken bu şekilde bir rapordan bahsetmek uygun değil. Bu kamuoyunu yanıltmak olur” dedi.TBMM Uludere Alt komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili İhsan Şener’in NTV’de yayınlanan “ Genelkurmay talimat vermiş olabilir” açıklamaları AKP’de kriz yarattı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, “ Genelkurmay talimat vermiş olabilir” diyen partisinin Uludere Alt Komisyon Başkanı İhsan Şener’i yalanladı. Üstün, ''Böyle bir rapor ortada yokken bu şekilde bir rapordan bahsetmek uygun değil. Bu kamuoyunu yanıltmak olur” dedi. AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, bazı televizyon kanallarında henüz taslak bir rapordan söz edilemeyeceğine dikkat çekti.Uludere Alt komisyonu Başkanı AKP’li milletvekili İhsan Şener’in taslak raporu paylaştığı NTV’nin “ “Genelkurmay talimat vermiş olabilir. Genelkurmay tüm belgeleri paylaşmadı” haberi geniş yankı uyandırdı. Haberin yayınlanmasından sonra gazeteciler alt komisyon başkanı Şener’e ulaşmaya çalışırken, üst komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün makamına yöneldiler.Üst komisyonun bilgisi olmadığı anlaşıldı.Üst komisyon sekretaryası, gazetecilere Şener’in açıklamasından ve verdiği bilgilerden haberdar olmadığı bilgisini aktardı. AKP kanadında gün boyu gerginlik sürdü."Rapor ortada yokken" sözleri ile AKP'de yaşanan krizi perdelemeye çalışan Ayhan Sefer Üstün, gazetecilere "Bu rapor için süre veremiyoruz. Çok dinamik bir çalışma ve sürekli farklı farklı kişiler ortaya çıkıyor. Böyle bir konuda raporu tamamlama için süre veremiyoruz bir türlü" diye konuştu.