Şerafettin Elçi Hayata Veda Etti  

Ankara'da bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili, Kürd halkının bilge siyasetçisi Şerafettin Elçi hayatını kaybetti.1938 yılında Cizre'de doğdu.Tarım ve mahalli işlerle uğraşan bir ailenin çocuğuydu. Cumhuriyet dönemindin önce geniş arazileri olan aile, arazileri Suriye sınırları içinde kalınca ekonomik sıkıntıya girdi. Babası Türkçe'yi askerde öğrendi. Şerafettin Elçi ilk ve ortaokulu Cizre'de, liseyi Mardin'de Hukuk Fakültesi'ni ise 1955'te Ankara'da okudu. Öğrenciliği döneminde, 1959 açılan 49'lar Davası diye bilinen "Kürtçülük Davası"ndan yargılandı. Diyarbakır'da avukatlık stajını yaptıktan sonra Cizre'de avukatlık yaptı. 12 Mart 1971 sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde 8 ay kaldı. 1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden Mardin Milletvekili seçildi. 1978 yılında 11'ler diye anılan grupla birlikte AP'den ayrılıp Bülent Ecevit liderliğindeki hükümete Bayındırlık Bakanı olarak katıldı.12 Eylül 1980'den sonra beyanatları sebebiyle 30 ay cezaevinde kaldı. 1992'de 98 kürt aydını ile birlikte Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nı kurdu. Ardından da 3 Ocak 1997 tarihinde Demokratik Kitle Partisi'ni kurdu. Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından programında yer alan görüşler sebebiyle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı bulunarak 26 Şubat 1999 tarihinde kapatıldı. Elçi, uzun yıllardır sürdürdüğü yeni bir siyasi parti kurma arayışlarını 19 Aralık 2006 tarihinde KADEP'i kurarak tamamladı.12 Haziran seçimlerinde BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan biri olan Elçi milletvekili seçildi. Elçi bir süredir Ankara'da kanser tedavisi görüyordu.Ruhu şad olsun.Kurdistan-post.eu çalışanları olarak ailesine sabır ve metanet diliyor, halkımızın başı sağ olsun diyoruz.