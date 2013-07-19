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İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen


İ-DKP Başkanı Mustafa Hejri İle Röportaj-Hülya Yetişen

Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Şerafettin Elçi Hayata Veda Etti  


25-12-2012, 19:16 Kategori: Güncel  
Şerafettin Elçi Hayata Veda Etti


Ankara'da bir süredir kanser tedavisi görmekte olan Katılımcı Demokrasi Partisi (KADEP) Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili, Kürd halkının bilge siyasetçisi Şerafettin Elçi hayatını kaybetti.

Şerafettin Elçi Kimdir?

1938 yılında Cizre'de doğdu.Tarım ve mahalli işlerle uğraşan bir ailenin çocuğuydu. Cumhuriyet dönemindin önce geniş arazileri olan aile, arazileri Suriye sınırları içinde kalınca ekonomik sıkıntıya girdi. Babası Türkçe'yi askerde öğrendi. Şerafettin Elçi ilk ve ortaokulu Cizre'de, liseyi Mardin'de Hukuk Fakültesi'ni ise 1955'te Ankara'da okudu. Öğrenciliği döneminde, 1959 açılan 49'lar Davası diye bilinen "Kürtçülük Davası"ndan yargılandı. Diyarbakır'da avukatlık stajını yaptıktan sonra Cizre'de avukatlık yaptı. 12 Mart 1971 sonrasında Diyarbakır Cezaevi'nde 8 ay kaldı. 1977 genel seçimlerinde Adalet Partisi'nden Mardin Milletvekili seçildi. 1978 yılında 11'ler diye anılan grupla birlikte AP'den ayrılıp Bülent Ecevit liderliğindeki hükümete Bayındırlık Bakanı olarak katıldı.12 Eylül 1980'den sonra beyanatları sebebiyle 30 ay cezaevinde kaldı. 1992'de 98 kürt aydını ile birlikte Kürt Hak ve Özgürlükler Vakfı'nı kurdu. Ardından da 3 Ocak 1997 tarihinde Demokratik Kitle Partisi'ni kurdu. Parti, Anayasa Mahkemesi tarafından programında yer alan görüşler sebebiyle devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı bulunarak 26 Şubat 1999 tarihinde kapatıldı. Elçi, uzun yıllardır sürdürdüğü yeni bir siyasi parti kurma arayışlarını 19 Aralık 2006 tarihinde KADEP'i kurarak tamamladı.

12 Haziran seçimlerinde BDP'nin desteklediği bağımsız adaylardan biri olan Elçi milletvekili seçildi. Elçi bir süredir Ankara'da kanser tedavisi görüyordu.

Ruhu şad olsun.

Kurdistan-post.eu çalışanları olarak ailesine sabır ve metanet diliyor, halkımızın başı sağ olsun diyoruz.


 
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 Yorum #1  | 25 Aralık 2012 19:51 | Alıntı     

R. Celik

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Kürdler bir KOCA CINAR`ini daha yitirdi!
Sayin Ape Seraffettin Beye Allahdan rahmet, kederli ailesine ve yurtsever Kürd Halkina sabir ve metanet diliyorum!
Hepimizin basi sag olsun!!
 Yorum #2  | 25 Aralık 2012 20:13 | Alıntı     

ahmed

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
réber ü kedkaré gelé kürd apé $erefedíd em ji bü vi rehmet ji xwedé dixazin diserída ji bú malbata vi ú kürdé welat paréz rasersaxí dixazin
 Yorum #3  | 25 Aralık 2012 21:58 | Alıntı     

botan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Bila serê gelê Kurd u malbata hêja birêz ELCI saxbe u cihê buhist be.Apê SERAFETTIN windahiyek mezine. hêviya me ewe ku wê tucari tekosina wi li erdê nemine.
 Yorum #4  | 26 Aralık 2012 08:19 | Alıntı     

Qeki

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Her ne kadar omrunun son doneminde apocularin hizmetine girse de ,Kurd davasina emegi gecmis bir Kurd buyugumuzdu .Artilari eksilerinden fazlaydi ,ruhu sad olsun.Eger bdp`den "bagimsiz " milletvekili olmasaydi apocular olumunu haber dahi yapmayacaklardi...
 Yorum #5  | 26 Aralık 2012 08:38 | Alıntı     

azadi

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
İlerlemiş yaşını hiç bir zaman bahane etmeyip,mücadelenin her alanaında var olmuş ve kendisini bu mücadeleye katmış ve bu uğurda çekmediği eziyet kalmamış bir değerli Kürt siyasetçinin kaybının üzüntüsü içindeyiz..Yurtsever küt halkının ve alisinin başı sağolsun..
 Yorum #6  | 26 Aralık 2012 13:14 | Alıntı     

berzan Qamislo

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Mucadelesi durusu halkimiza bir mirastir.
Buyuk bir kaybimizdir tum halkimizin basi sagolsun.
Sehid namirin.
 Yorum #7  | 26 Aralık 2012 13:31 | Alıntı     

merwan

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
ser saxî .pesî sere malbatae u sere gelê kurd saxbe. rastî gelo cima ala tirk ne ala kurdîstane .?
 Yorum #8  | 26 Aralık 2012 15:19 | Alıntı     

tirejen roje

avatar    Grup: Misafir
   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Rahmetli sayin elci Aapocularin hizmetine girmemistir. O her zaman halkinin hizmetinde olmustur ulusal birlikten yana olmustur sizin gibi ulusal birlik düsmani olmamistir o da onun icin büyük bir seref ve onurdur. kaldi ki rahmetli milletvekili olduktan sonra dahi bagimsiz milletvekili olarak kalarak kendi ideolojik durusunu sergilemeyi bilmistir. hatirlarmak isterim

 Yorum #9  | 26 Aralık 2012 16:08 | Alıntı     

Melle Osman

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   ICQ: --,

Rahmeta XWEDAYE dilovan li ser tebe sarvane azadiye mamoste ne mir birez Serafettin Elci hazar cari rahmet li te u timame sarvane azadiye be .Tekosina we naye jibirkirin u we peywer ji we bi dome bil dile we sad be ,Cardi cihe te u timame sahide u rebere ezadiye bihist be u sere malbata te u gele Kurd sag be u xabata we jibo me ronibe.
 Yorum #10  | 30 Aralık 2012 18:03 | Alıntı     

M.Yilmaz

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Sayin Qeki Apocu olmayan Kürdistanda barinamaz barinamayacaktir sayin Elci insafa gelmisti ve halk onu yanlistan döndügü icin bagrina basti sende dogru yola gel senide basariz,saygilar
 Yorum #11  | 24 Temmuz 2013 03:08 | Alıntı     

svetlannaannaneva

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