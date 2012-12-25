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Irak Kürdistanı’nda Peşmerge ordu güçlerimiz vardır. Hatırlatılması gerekirki şu anda İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik silahlı mücadelemizi askıya aldık.
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Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti


Qazî Mihemed'in Kürd Ulusuna Vasiyeti

Zulüm ve baskı gören halkım!

Yüce Allah aşkına vaatlere artık kanmayın. Çünkü onlar ne Allah'ı tanıyorlar, ne peygambere, ne kıyamet gününe, ne Allah huzurunda hesap vermeye inanıyorlar. Onların nezdinde, Müslüman da olsanız, Kürt olduğunuz için suçlusunuz, onların düşmanısınız

Kurd li Misrê - Nezîr Silo


Kurd li Misrê - Nezîr Silo

Misr yek ji welatên ku herî peywendîdar bû ji demek dirêj ve di nav dewletên erban de bi Kurdan re.
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Sabiha Gökçen‘in Günahı Kimin Boynunda-Günay Aslan  


25-12-2012, 00:58 Kategori: Güncel  
Sabiha Gökçen‘in Günahı Kimin Boynunda-Günay Aslan

Sabiha Gökçen‘in günahı kimin boynunda-Gunay Aslan

Kampanyayı şimdi Star yazarı olan bir Taraf yazarı başlatmıştı.Sabiha Gökçen Havaalanı için ‘sivil itaatsizlik‘ kararı aldığını söylemişti.Eyleminin gerekçesiyle ilgili olarak da, ‘Gökçen Dersim’i bombalayan pilottur‘ demişti.

Bu yüzden de Sabiha Gökçen Havaalanı yerine Atatürk Havaalanı‘nı kullandığını belirtmişti.

‘Kürt Tarihi‘ dergisinin dördüncü sayısı nedeniyle konu yeniden gündeme geldi.

Derginin, Özkan Gökcan ve Sedat Acar’ın hazırladığı, ‘Haberlerin Ağında Dersim‘ başlıklı araştırma dosyasında, gazeteci Ahmen Emin Yalman’in Gökçen’le yaptığı röportajdan bazı bölümler yer alıyor.

Dersim’deki bombardımanın heyecanını unutmadığını söyleyen Gökçen, insanları nasıl bombaladıklarını anlatıyor ve bununla da övünüyor!

Buradan hareketle basında, özellikle de sosyal medyada yeniden Gökçen’le ilgili tartışmalar yapılıyor.

Kemalistler Gökçen’in ‘kahraman‘, karşıtları da, özellikle AKP muhibleri ‘katil‘ olduğunu söylüyor.

Roboski’de Kürtleri katleden AKP‘nin muhibleri, Dersim Katliamı’nın faturasını bir çırpıda Gökçen’e kesiyor.

Kürtlerin fikrini soran yok ama, iki cephede tartışmayı Dersim üzerinden yapıyor

İki gün önce Oral Çalışlar da Radikal’deki köşesinde, ‘Kürtlerin Sabiha Gökçen Havaalanı ismine karşı çıkmanın nedenlerini anlamak açısından‘ Gökçen’in açıklamalarından alıntılar yaptı.

Yazı Kürtlerin Gökçen‘e karşı oldukları gibi bir algı yarattı. Oral bu sonuca nasıl ulaştı bilmiyorum ama, bunun beni rahatsız ettiğini belirtmek istiyorum.

Zira, Kürtlerin Sabiha Gökçen’le bir sorunları olduğunu sanmıyorum.

Kürtlerin halkı ve ailesi soykırımdan geçirilmiş 5 yaşındaki bu Ermeni kız çocuğunun yakasına yapışacakları sanmak, Kürtleri tanımamak, onların haklı kavgalarını anlamamak anlamına geliyor.

Konu 3 yıl önce gündeme geldiğinde Firat Ajansi’na bir yazı yazmış, Sabiha Gökçe’nin dramını anlatmıştım.

Özetle şunu yazmıştım.

Asıl adı Anuş Sebilciyan olan Sabiha Gökçen, Ermeni soykırımından geride kalmış binlerce Ermeni çocuk gibi yetimhaneye verilmişti.

Diğerleri gibi onun da geçmişi, beyni ve yüreği özel eğitimle orada silinmişti.

Küçük Sabiha orada başta Ermeni halkı olmak üzere Türk’ten başka herkesi düşman gören ırkçı bir Türk gibi yetiştirilmişti.

Türkiye’nin ilk kadın pilotu ve Atatürk’ün mavesi kızı olma ünvanını (!) da bu sayede (!) elde etmişti.

Dersim İsyanı başlayınca Atatürk onu isyancı batırmak için görevlendirilmiş, ‘manevi kızını‘ Dersimlileri bombalaması için törenle göndermişti.

Gökçen’in Dersim’i bombalamak üzere havalanmadan önce Atatürk‘ün elini öptüğü resimler google‘da duruyor.

Gökçen kendisine uzatılan eli öperken, bomba yüklü uçak da arkada bekliyor.

Durum bu…

Sabiha Gökçen’in ailesi ve halkı soykırımdan gerçirilmiş bir Ermeni sabisi olduğu gerçeğini Ermeni gazeteci Hrant Dink ortaya çıkardı.

Zaten sevgili Hrant da bu yüzden öldürüldü.

Haber Agos’ta yayınlandıktan sonra İstanbul valiliğine çağrıldı ve orada tehdit edildi.

TC devleti, resmi tarihi darbelediği için Hrant‘ı affetmedi. Sabiha Gökçen’le ilgili haber onun sonunu getirdi.

Bunlar da biliniyor.

Demek istediğim; Dersim Katliamı’nın faturasını Sabiha Gökçen’e kesenler,katliamın bir devlet politikası olduğunu ve devletin başında da Atatürk’ün olduğunu çok iyi biliyorlar.

Dersim’i bombalama emrini Atatürk’ün verdiği dair belgeler de orta yerde duruyor

Ama buna rağmen Atatürk değil, zavallı Gökçen protesto ediliyor.

Oysa Gökçen bir kurban soykırım kurbanı.

Biz ona bakınca ailesi ve halkı kılıçtan geçirilmiş 5 yaşında bir Ermeni kız çocuğu görüyoruz.

Dolayısıyla Türk devleti ve Atatürk orada duruyorken, Dersim Katliamı nedeniyle soykırım kurbanı 5 yaşındaki bu Ermeni kızının yakasına yapışmak tek kelimeyle ahlaksızlıktır.

Buna göre; Gökçen’i Dersim katliamındaki rolü nedeniyle hedef tahtasına oturtmak, devleti ve Atatürk’ü aklamaya çalışmak hem soykırım suçuna katılmak hem de ırkçı sistemin değirmenine su taşımak anlamına geliyor.

Dolayısıyla bunun farkında olmak ve Gökçen’in hiç değilse ruhunu rahat bırakmak gerekiyor.

Kürtler adına konuşurken de dikkatli olmak, AKP’nin Kürtlerini özgürlükçü Kürtlerle bir tutmamak gerekiyor…

25.12.12.

gunayaslan@hotmail.de


 
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 Yorum #1  | 25 Aralık 2012 02:57 | Alıntı     

Hüseyin T

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   ICQ: --,
Sevgili Günay

1988’den beri sizi tanıyor ve yazılarınızı takip ediyorum. Doğrusu İsmail Beşikçi Hoca’dan sonra yazılarını en çok takip ettiğim kişi sizsiniz diyebilirim. Açık, net ve akıcı bir üslubunuz var. Zaman zaman gösterdiğiniz fazla iyimserlik bakışımdaki nesnelliği esnetse de ileriye yönelik beslediğiniz umut, bu eksikliği fazlasıyla kapatıyor.

Özgür Politika’da yayınlanan ve kurdistan-post.eu sitesine de asılan “Sabiha Gökçen’in Günahı Kimin Boynuna” başlıklı yazınızın ciddi bir değerlendirme hatası içerdiğini düşündüğümden bir okurunuz olarak itiraz etme gereğini duyuyorum.

Her şeyden önce sizin olmaması gereken ve sizin gibi düşünmeyenlere hakarete varan saldırgan bir üslup var bu yazıda. “Dersim Katliamı nedeniyle soykırım kurbanı 5 yaşındaki bu Ermeni kızının yakasına yapışmak tek kelimeyle ahlaksızlıktır.” diyorsunuz.

Bir kere Sabiha Gökçen Dersim’de katliam yaparken 5 yaşında bir sabi değildir. Son derece iyi eğitim görmüş, kavrama ve hareket kabiliyeti çok yüksek genç bir kadındır. (Pilot adayları, hızlı kavrama ve hızlı hareket etme yeteneğine sahip kişilerden seçilir).

İdeolojik dogmalarla yetiştirilen bir insan temyiz kudretini (ayırtım yeteneğini) kaybetmez. İdeolojik eğitim ceza ehliyetini de ortadan kaldırmaz. O halde Dersimli çocukların, kadınların üzerine bomba yağdıran, jenosid suçunu işleyen birine sen katilsin demenin neresi ahlaksızlık oluyor?

Osmanlıların Yeniçeri ocağında yetiştirdiği katiller var. Örneğin Bulgaristan’da kendi ailesini katleden Kara İbrahim’in Sabiha Gökçen’den farkı nedir?

Yine din dogmaları ile beyinleri doldurulan Hizbullah elemanlarının işlediği cinayetlerden onları aklayacak mıyız? Yada Türk mekteplerinde okuyan Kürd Mahmut Yıldırım’ın (Yeşil) Sabiha Gökçen’den farkı nedir?

Bir suçtan suçun azmettiricileri (yönlendiricileri) ile asli failleri birlikte sorumludurlar. Kaldı ki Sabiha Gökçen’in eylemi bir insanlık suçudur. Sabiha Gökçen işlediği bu suçtan dolayı babasıyla birlikte sorumludur. Ve bu sorumluluktan dolayı Kürdistan Halkının yiğit evlatları defalarca onu cezalandırmaya çalışmış, ne yazık ki başarılı olamamışlardır.

Sabiha Gökçen’in katliamdan geçirilmiş Ermeni halkının soyundan gelmesi onu hiçbir şekilde sorumluluktan kurtarmaz. Mazlum halkların evlatları zalim olma gibi bir hakka sahip olamazlar. Aksini düşündüğümüzde kontralaşmış itirafçı Kürd çocuklarını da masum görmemiz gerekmiyor mu?

Sevgili Günay;

Sabiha Gökçen Dersim katliamından dolayı sorumludur, suçludur. Eğer tarih bana şans verseydi Desim evlatlarının acısını bir nebze de olsa dindirmek için adaleti gerçekleştirmekte bir an bile tereddüt etmeyecektim. Tarih bana bu şansı vermedi. Onun için her gün onu lanetleyerek ruhunu rahat bırakmayacağım. Ve eğer böyle bir adaletin tecellisi ahlaksızlıksa buna da razıyım.

Saygılarımla
 Yorum #2  | 25 Aralık 2012 08:19 | Alıntı     

MAMOSTE

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   Yayınlar: 0, Yorum: 0, Kayıtlı: --
   ICQ: --,
Köşe yazısı olsun diye yazılmaz. Sevgili yorumcu Hüseyin lafı ağzımdan aldı diyebilirim. Sevgili yazar Günay beyi tanırım ve yazılarının dikkatli bir okuruyum. Çelişkilerle yazılan yazıları çoğunluktadır. Bu yazıda da görüldüğü gibi genel doğrularla çelişmektedir. Katil ile azmettiriciyi birbirine karıştırmış. Azmettiren taraf bir halkın yok edilmesi gibi soykırım suçu işlemek için azmettiriyor. Sokırım emri verenler ile uygulayanlar bu suçtan dolayı ayrı ayrı görülebilir mi? Birinin durumu hafif diğeri daha ağır değerlendirilebilir mi? Her ikisinin ortak noktası yok mu? Bu soruların ortak yanı, her iki grubun ortak suçu vardır o da bir halka soykırım uygulamaktır. Biri diğerinden daha masum veya suçlu değildir. Her ikisi eşit suçludur. Cezaları da birbirine eşit olmalıdır. Biri taraf iırkçı deoloji ve felsefesinin ideologu ise diğer taraf da uygulayıcısıdır. Irkçı ideolog faşizmi önermiş, emretmiş ve yetiştirdiği ırkçı militaristlerle bunları uygulamıştır. Dün bu uygulanırken bugün farklı bir şey mi uygulanıyor. Deniz Baykallı CHP koalisyonu Kürt coğrafyasındaki kentleri yakıp yıkarken aynı ideoloji ve felsefe uygulanmadı mı? Irkçı ideoloji ve felsefe ile yetiştirilmiş militarizme kim emretti. Elbette ki o günün hükümeti ve onlar da bunu uyguladılar. Kürt halkının katliamdan geçirdiler. Soykırım tatbikatlarını yaptılar. Bunları halkın gözü önünde yaptılar. Robosbi katliamı emri veren ile uygulayan birbirinden ayrılabilir mi? Roboski katliamı amacı ve hedefi olan bir katliamdır.
 Yorum #3  | 25 Aralık 2012 13:57 | Alıntı     

Hassan Selah

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   ICQ: --,
tersten basliyayaim
Gunay hakli
ben HT gibi yillardir gunay yazisi okumam.
arada bir baktigim yazilarindan da pek hoslandigimi soyleyemem.
hatta yazilari bicim larak bana itici gelir icerik te evlere senlik.
olan biteni ozetleyen kronolji yazilari gibi bir sey. birde saga sola kondurulmus ya tutarsa duzeyinde tahminler vs vs

fakat ne olduysa bu son hafta icinde Gunay in iki yazisini bayagu begendim. biri gecen haftaki makalesi, icten ve hosh bir yazi idi boyle olunca da yorumlari guzellesmisti. ikinci begendigim yazi da budur. Sabiha katil filan bunda suphe yok. fakata babasini devletini birakip bu kadinla ugrasmanin mantigi nedir? bu biraz zorlayinca ermeni katliaminda asil sucluyu, planlayiciyi, muktediri birakip capulcu katillerin pesine dusenlerin yaptigina benziyor. burda katil capuclu degl velakin tehcir edilen ermenilere saldiran kurdler de de sabiha da olan karar alma yetisi vardi. capulu sectiler. sabiha da hayir diyebilirdi. yerine bir baskasini koyup bu si gene yapacaklardi. sabiha katil ancak teammuden cinayet planlayan ve soguk kanli hesaplari yapan babalari (devlet ve devletin basi-sorumlusu) uzerinden yurutulmesi gereken bir hesaplasma olmak zorunda bu.

hurnetler
HS
 Yorum #4  | 25 Aralık 2012 19:42 | Alıntı     

R. Celik

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   ICQ: --,
Her iki hava alanina inmekde ayni azap ve ceza, ama ne yapalim?
Baska sansiniz da yok!

Sayin Yorumcu arkadaslar,
lütfen carpitmayalim. Günay Beyin demek isrtedigi, her ne kadar sabiha katliami gerceklerdi isesde, ona tabancasini verip o katliami yapmasini emr eden beton kemal daha sucludur. Lütfen hedefimizi kayip etmiyelim, diyor.
Saygilarimla...
 Yorum #5  | 25 Aralık 2012 22:18 | Alıntı     

Dijwar

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Birincisi Katil katildir.soyu hiç önemli değil.İkincisi zaten kendisi öve öve anlatmıştır.

Şimdi Gelelim asıl tartışmaya.İki hava alanı ve iki isim.

Atatürk havalanı ve Sabiha Gökçen havalanı.Al birini vur ötekine lanetliyorum tüm katliamcıları...
 Yorum #6  | 26 Aralık 2012 12:27 | Alıntı     

A.Dara

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   ICQ: --,
Osmanli pa$alarinda bir gelenek idi..Sava$ip katlettikleri halklarin erkek ve kiz cocuklarini bir
" ganimet (!) olarak beraberlerinde getirirler..Ve bu yavrulara tecavüz eder sonrada öldürürler ;
bir kismini da tecavüz ettikten sonra Istanbul Topkapi da oldugu gibi, degi$ik yerlerde kurulan
köle pazarlarin da satarlardi..Tabi bu yavrucaklardan sectiklerini de padi$aha ikram (!) ederlerdi..
Pa$alarin haremi böylesi cocuklarla dolu idi..Ancak zamanla toplum bu "köle Pazarlarina " kar$i
cikmasindan sonra; bu katliamci ve cocuk tecavüzcüsü Osmanli pa$a ve subaylari yeni bir yöntem
buldular..Baba ve annelerini katlettikleri cocuklari bu sefer EVLATLIK ALMA bahanesiyle beraberlerinde götürüp tecavüz edip öldürüyorlardi..Yada tecavüz ettikten sonra bir ahirda
yatmasina izin verip , onlari kölece cali$tiriyorlardi..Zaten K. Atatürk'ün bir evlatligi " ÖLÜMÜMLE
BERABER BÜYÜK SIRLAR GÖTÜRÜYORUM."diyordu..Bir evlatlik (!) Atatürk hakkinda "cok büyük
SIR "dedigi $ey elbetteki bu Atatürk fa$istinin Cankaya'da yaptigi büyük ickili partilerde; bu
yetim cocuklara tecavüz etmesidir..Demek ki Sabiha Gökcen bu tecavüz edilip öldürülmeden
kurtulmu$ ! Ve Kürtlerin ba$ina bomba yagdiran bir zalime dönmü$..Mustafa Kemal Atatürk ;
sadece Kürtlere kar$i degil; Balkanlar ve Arap yarimadsinda bir katliamci Osmanli pa$asi
oldugu icin; Ankara'daki mezari acilip TABUTU ILE BIRLIKTE Lahey Adelet Divaninda; insanliga
kar$i i$ledigi suclardan dolayi muhakeme edilmelidir..Onunla beraber sabiha Gökcek ve Laz
Topal Osman'da olursa en uygunu olur..
 Yorum #7  | 26 Aralık 2012 20:10 | Alıntı     

botan

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(Dersim İsyanı başlayınca Atatürk onu isyancı batırmak için görevlendirilmiş, ‘manevi kızını‘ Dersimlileri bombalaması için törenle göndermişti ) senin serokun bunu duymasın valaha kızar.. güzel felsefesiyle ne güzelde atatürkü dersim katliamından aklamıştı.. az kalmıştı serok atatürk diyecekti.. atanın haberi yokmuşş.. maksat kemalizmi halkımıza yeniden sedvirmek.. kemalistlerin yapamadığını kemalizimin personeli gibi anlatmak.. devrimci olmanın hazin sonumudur.. neee
 Yorum #8  | 20 Haziran 2013 15:58 | Alıntı     

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 Yorum #21  | 28 Ekim 2013 19:53 | Alıntı     

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 Yorum #22  | 28 Ekim 2013 23:19 | Alıntı     

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 Yorum #23  | 29 Ekim 2013 03:54 | Alıntı     

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 Yorum #24  | 29 Ekim 2013 04:50 | Alıntı     

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 Yorum #25  | 29 Ekim 2013 07:08 | Alıntı     

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 Yorum #26  | 31 Ekim 2013 07:11 | Alıntı     

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 Yorum #27  | 31 Ekim 2013 11:33 | Alıntı     

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 Yorum #28  | 31 Ekim 2013 12:04 | Alıntı     

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 Yorum #29  | 31 Ekim 2013 14:38 | Alıntı     

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 Yorum #30  | 31 Ekim 2013 14:43 | Alıntı     

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