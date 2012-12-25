Sabiha Gökçen‘in Günahı Kimin Boynunda-Günay Aslan  

Kampanyayı şimdi Star yazarı olan bir Taraf yazarı başlatmıştı.Sabiha Gökçen Havaalanı için ‘sivil itaatsizlik‘ kararı aldığını söylemişti.Eyleminin gerekçesiyle ilgili olarak da, ‘Gökçen Dersim’i bombalayan pilottur‘ demişti.Bu yüzden de Sabiha Gökçen Havaalanı yerine Atatürk Havaalanı‘nı kullandığını belirtmişti.‘Kürt Tarihi‘ dergisinin dördüncü sayısı nedeniyle konu yeniden gündeme geldi.Derginin, Özkan Gökcan ve Sedat Acar’ın hazırladığı, ‘Haberlerin Ağında Dersim‘ başlıklı araştırma dosyasında, gazeteci Ahmen Emin Yalman’in Gökçen’le yaptığı röportajdan bazı bölümler yer alıyor.Dersim’deki bombardımanın heyecanını unutmadığını söyleyen Gökçen, insanları nasıl bombaladıklarını anlatıyor ve bununla da övünüyor!Buradan hareketle basında, özellikle de sosyal medyada yeniden Gökçen’le ilgili tartışmalar yapılıyor.Kemalistler Gökçen’in ‘kahraman‘, karşıtları da, özellikle AKP muhibleri ‘katil‘ olduğunu söylüyor.Roboski’de Kürtleri katleden AKP‘nin muhibleri, Dersim Katliamı’nın faturasını bir çırpıda Gökçen’e kesiyor.Kürtlerin fikrini soran yok ama, iki cephede tartışmayı Dersim üzerinden yapıyorİki gün önce Oral Çalışlar da Radikal’deki köşesinde, ‘Kürtlerin Sabiha Gökçen Havaalanı ismine karşı çıkmanın nedenlerini anlamak açısından‘ Gökçen’in açıklamalarından alıntılar yaptı.Yazı Kürtlerin Gökçen‘e karşı oldukları gibi bir algı yarattı. Oral bu sonuca nasıl ulaştı bilmiyorum ama, bunun beni rahatsız ettiğini belirtmek istiyorum.Zira, Kürtlerin Sabiha Gökçen’le bir sorunları olduğunu sanmıyorum.Kürtlerin halkı ve ailesi soykırımdan geçirilmiş 5 yaşındaki bu Ermeni kız çocuğunun yakasına yapışacakları sanmak, Kürtleri tanımamak, onların haklı kavgalarını anlamamak anlamına geliyor.Konu 3 yıl önce gündeme geldiğinde Firat Ajansi’na bir yazı yazmış, Sabiha Gökçe’nin dramını anlatmıştım.Özetle şunu yazmıştım.Asıl adı Anuş Sebilciyan olan Sabiha Gökçen, Ermeni soykırımından geride kalmış binlerce Ermeni çocuk gibi yetimhaneye verilmişti.Diğerleri gibi onun da geçmişi, beyni ve yüreği özel eğitimle orada silinmişti.Küçük Sabiha orada başta Ermeni halkı olmak üzere Türk’ten başka herkesi düşman gören ırkçı bir Türk gibi yetiştirilmişti.Türkiye’nin ilk kadın pilotu ve Atatürk’ün mavesi kızı olma ünvanını (!) da bu sayede (!) elde etmişti.Dersim İsyanı başlayınca Atatürk onu isyancı batırmak için görevlendirilmiş, ‘manevi kızını‘ Dersimlileri bombalaması için törenle göndermişti.Gökçen’in Dersim’i bombalamak üzere havalanmadan önce Atatürk‘ün elini öptüğü resimler google‘da duruyor.Gökçen kendisine uzatılan eli öperken, bomba yüklü uçak da arkada bekliyor.Durum bu…Sabiha Gökçen’in ailesi ve halkı soykırımdan gerçirilmiş bir Ermeni sabisi olduğu gerçeğini Ermeni gazeteci Hrant Dink ortaya çıkardı.Zaten sevgili Hrant da bu yüzden öldürüldü.Haber Agos’ta yayınlandıktan sonra İstanbul valiliğine çağrıldı ve orada tehdit edildi.TC devleti, resmi tarihi darbelediği için Hrant‘ı affetmedi. Sabiha Gökçen’le ilgili haber onun sonunu getirdi.Bunlar da biliniyor.Demek istediğim; Dersim Katliamı’nın faturasını Sabiha Gökçen’e kesenler,katliamın bir devlet politikası olduğunu ve devletin başında da Atatürk’ün olduğunu çok iyi biliyorlar.Dersim’i bombalama emrini Atatürk’ün verdiği dair belgeler de orta yerde duruyorAma buna rağmen Atatürk değil, zavallı Gökçen protesto ediliyor.Oysa Gökçen bir kurban soykırım kurbanı.Biz ona bakınca ailesi ve halkı kılıçtan geçirilmiş 5 yaşında bir Ermeni kız çocuğu görüyoruz.Dolayısıyla Türk devleti ve Atatürk orada duruyorken, Dersim Katliamı nedeniyle soykırım kurbanı 5 yaşındaki bu Ermeni kızının yakasına yapışmak tek kelimeyle ahlaksızlıktır.Buna göre; Gökçen’i Dersim katliamındaki rolü nedeniyle hedef tahtasına oturtmak, devleti ve Atatürk’ü aklamaya çalışmak hem soykırım suçuna katılmak hem de ırkçı sistemin değirmenine su taşımak anlamına geliyor.Dolayısıyla bunun farkında olmak ve Gökçen’in hiç değilse ruhunu rahat bırakmak gerekiyor.Kürtler adına konuşurken de dikkatli olmak, AKP’nin Kürtlerini özgürlükçü Kürtlerle bir tutmamak gerekiyor…25.12.12.gunayaslan@hotmail.de