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2013 yılına yenilenmiş kurdistan-post’la merhaba diyeceğiz. Her yenilik eskiye yeni bir şeyler katmaktır. Uygarlık böyle gelişti, bilim ve teknik de. Eğer ‘eskilerde’ sınırsız bir emek, özveri, mücadele, düşünceye saygı, insan olana sevgi … varsa yeninin kökleri, yaratıcılığın inşa kaynağıdır.
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Sidar Barzani, "Kek Şerefettin herkesi bir araya getirebilen, yurtsever, demokrat bir kişiliktir. Bizim için daha da önemlisi O babamız Melle Mustafa Barzani'nin arkadaşıdır. Ona karşı son görevlerimizi yerine getirmek için buraya geldik."
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“Uludere olayı” diye sunulmak istenen şey, o “olay”a maruz kalanlar ve onların acısını içinde hissedenler için “Roboski katliamı”dır. Üzerinden bir yıl geçti, bombalamanın nasıl gerçekleştiği ve sorumluları aydınlatılmadı.
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Roja 24.12.2012 civîneke awarte ya YNK çêbû, têde Kosret Resul, Berhem Salih, Mela Bextiyar, Omer Fetah, Adil Murad û Hakim Qadir amade bûn. Di civînê Kosret Resûl weke Birayê Mezin hate hilbijartin.
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Önceki gün yaşama veda eden Diyarbakır Milletvekili Şerefettin Elçi Amed'de binlerce kişi tarafından karşalında ve 1000 araçlık bir konvoy eşliğinde Cizre'ye doğru yola çıkarıldı.
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Bir çok kişi “Senin 12’lerinden bize ne?” diye sorabilir. Bizim gibi insanların özel yaşamı yoktur. İnsan bir kere kendini topluma vakfetti mi ne kadar arkasına dönüp baksa da geride kişiye özel hiçbir şey kalmıyor. Tarihe tanıklıklarımı anlatmam da bunun içindir.
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Turgut Özal'ın şüpheli ölümü katil şüphelilerin çoğalmasına neden oluyor. Adli Tıp önce kesin olarak zehirlendi. 4 zehir bulundu dedikten bir hafta sonra: Zehirlenmeyi oyladık, oy çokluğuyla Özal'ın ölmediğine karar verdik dedi....
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68 kuşağı öğrenci lideri Kaypakkaya'nın mezarına gittiği için 'terör propagandası'yla suçlanan annesi savcıya böyle söyledi